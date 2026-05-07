Nàng Bạch Tuyết bị ghét nhất lịch sử Hollywood soạn sửa đến Met Gala như đi trẩy hội nhưng hứng "cơn mưa" chê bai tơi bời

Rachel Zegler - cô gái từng được ví như hiện thân của giấc mơ Mỹ Latinh trong làng giải trí Hollywood - đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Từ “nữ hoàng tương lai” với giải Quả Cầu Vàng cho West Side Story, cô trở thành Bạch Tuyết bị ghét nhất lịch sử Disney sau thất bại thảm hại của bộ phim live-action 2025.

Đến Met Gala 2026, dù diện thiết kế nghệ thuật đẹp mắt, Rachel Zegler vẫn không thoát khỏi “cơn mưa” chỉ trích về khẩu hình kỳ quặc, biểu cảm lạ lùng trên thảm đỏ. Câu chuyện của cô không chỉ là thăng trầm sự nghiệp mà còn phản ánh sự khốc liệt của công chúng mạng và áp lực lên các ngôi sao trẻ.

Từ hiện tượng đến "tội đồ" của Disney

Rachel Anne Zegler sinh ngày 3/5/2001 tại Hackensack, New Jersey, trong một gia đình đa văn hóa. Cha cô là người Mỹ gốc Ba Lan, mẹ là người Colombia. Nữ diễn viên lớn lên trong môi trường song ngữ, yêu âm nhạc và kịch nghệ từ nhỏ. Rachel Zegler tham gia nhiều vở nhạc kịch địa phương như Beauty and the Beast, The Little Mermaid, Shrek the Musical. Năm 2019, ở tuổi 17, cô đánh bại hơn 30.000 thí sinh để giành vai María trong phiên bản West Side Story của Steven Spielberg.

Rachel Zegler từ cô gái hát cover trong phòng ngủ thành "nàng thơ" mới của đạo diễn Steven Spielberg.

Bộ phim ra mắt năm 2021 trở thành bước ngoặt lớn. Rachel Zegler nhận giải Quả Cầu Vàng cho vai chính phim ca nhạc/comedy ở độ tuổi trẻ nhất lịch sử, cùng hàng loạt đề cử danh giá. Với giọng hát mạnh mẽ, diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp rạng rỡ, cô nhanh chóng được Hollywood chú ý.

Tiếp theo, nữ diễn viên sinh năm 2001 vào vai Lucy Gray Baird trong The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, khẳng định khả năng dẫn dắt phim bom tấn. Rachel Zegler còn tham gia Shazam! Fury of the Gods và các dự án khác, được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30, Time100 Next. Cô nhanh chóng trở thành 1 trong những gương mặt triển vọng của Hollywood.

Thất bại cay đắng với Bạch Tuyết

Năm 2021, Disney công bố Rachel Zegler thủ vai chính trong phim live-action Snow White . Đây từng là cơ hội vàng để cô trở thành công chúa Disney đầu tiên có gốc gác Latinh. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đổ bể.

Trong quá trình quảng bá, Rachel Zegler liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi: cô gọi câu chuyện gốc 1937 “lạc hậu”, chê bai tình tiết công chúa chờ hoàng tử là rình mò, nhấn mạnh Bạch Tuyết trong phiên bản mới sẽ tập trung vào việc trở thành lãnh đạo thay vì tình yêu. Những lời này châm ngòi cho làn sóng phản đối từ khán giả bảo thủ, kết hợp với tranh cãi về diễn xuất, ngoại hình và quan điểm chính trị của nữ diễn viên. Phim còn gặp vấn đề nội bộ, review tiêu cực (khoảng 39% Rotten Tomatoes), và chiến dịch marketing lộn xộn.

Bạch Tuyết của Rachel Zegler bị chê bai thậm tệ.

Snow White ra mắt tháng 3/2025 với ngân sách khổng lồ (hơn 270 triệu USD). Tuy nhiên kết quả doanh thu toàn cầu chỉ khoảng 205 triệu USD, lỗ ước tính 170 triệu USD cho Disney. Đây là một trong những thất bại lớn nhất của hãng phim danh tiếng này. Rachel Zegler bị đẩy lên làm “tội đồ” chính. Cô nhận về nhiều lời chỉ trích, đe dọa không ngớt. Dù sau này Rachel Zegler chia sẻ đã phải dùng thuốc và trị liệu tâm lý để vượt qua, nhiều người cho rằng chính thái độ và phát ngôn của cô góp phần làm tổn hại phim.

Met Gala 2026: Đẹp nhưng vẫn bị “ném đá”

Dù sự nghiệp gặp sóng gió, Rachel Zegler vẫn xuất hiện tại Met Gala 2026 với chủ đề “Costume Art – Fashion Is Art”. Cô diện thiết kế Atelier Prabal Gurung lấy cảm hứng từ bức tranh The Execution of Lady Jane Grey (1833) của Paul Delaroche. Chiếc váy dài lộng lẫy cùng bịt mặt đã giúp nữ diễn viên trẻ trông xinh đẹp xuất sắc và đậm chất nghệ thuật.

Cô diện thiết kế Atelier Prabal Gurung lấy cảm hứng từ bức tranh The Execution of Lady Jane Grey (1833) của Paul Delaroche.

Tuy nhiên, những clip Rachel Zegler trên thảm đỏ nhanh chóng viral theo hướng tiêu cực. Nhiều khán giả chê bai nữ diễn viên có khẩu hình kỳ quặc, chuyển động hàm lạ lùng, biểu cảm không rõ ràng. Một số so sánh với biểu cảm của Rachel Zegler trên thảm đỏ và trong phim, chê bai cô "kỳ cục", "không tự nhiên". Meme, bình luận chế giễu tràn ngập mạng xã hội, khiến nàng Bạch Tuyết tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích.

Công chúng quá khắt khe hay sai lầm của ngôi sao?

Nhưng cũng không thiếu tiếng nói bênh vực Rachel Zegler. Nhiều người cho rằng cô bị văn hóa tẩy chay đẩy đi quá xa, rằng một ngôi sao trẻ không nên chịu toàn bộ trách nhiệm cho thất bại của dự án lớn với nhiều yếu tố như kịch bản, đạo diễn, marketing. Met Gala là nơi nghệ thuật và biểu đạt cá nhân, nên biểu cảm quá lố có thể là lựa chọn nghệ thuật chứ không phải “kỳ quặc”.

Rachel Zegler vẫn còn rất trẻ, có tài năng ca hát và diễn xuất đã được kiểm chứng. Cô có cơ hội lấy lại hình ảnh qua các dự án mới, vai diễn đa dạng hơn, và có lẽ là cách tiếp cận công chúng khéo léo hơn. Hành trình của nữ diễn viên nhắc nhở rằng Hollywood khắc nghiệt: một phát ngôn sai có thể hủy hoại sự nghiệp, nhưng cũng có thể là bài học để trưởng thành.

Rachel Zegler chưa “hết thời”. Từ Bạch Tuyết bị ghét đến biểu tượng bị chỉ trích trên thảm đỏ Met Gala, cô đang ở ngã ba đường. Liệu cô có viết lại câu chuyện theo cách riêng, lấy lại tình cảm khán giả? Thời gian sẽ trả lời. Hiện tại, “cơn mưa” chê bai vẫn chưa ngớt, nhưng cũng chính áp lực ấy có thể rèn luyện nên một phiên bản mạnh mẽ hơn của Rachel Zegler.

