Đang nóng clip Jennie và đại mỹ nhân Kpop bị phân biệt tại Met Gala: Người chịu sự ghẻ lạnh đến sượng trân, người bị chế giễu trước khách sạn

“Oscar thời trang” Met Gala đã diễn ra vào ngày 5/5 (giờ Việt Nam). Sau sự kiện, netizen châu Á đã không khỏi bức xúc khi tìm được nhiều bằng chứng cho thấy 1 số nghệ sĩ Kpop như Karina (aespa) và Jennie (BLACKPINK) đã bị phân biệt, đối xử thiếu trọng tại sự kiện. Trong khi đó, đại mỹ nhân Karina có thể nói là đại diện Kpop đáng thương nhất tại Met Gala.

Theo đó, ngoài 4 thành viên nhóm BLACKPINK, Kpop còn có 2 đại diện của nhóm asepa là Karina và Ningning tham dự Met Gala vào hôm qua. Với việc được mời đến sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh, Karina và Ningning làm nên lịch sử khi trở thành những nữ idol thuộc thế hệ gen 4 đầu tiên và thứ nhì tham dự Met Gala.

Tuy nhiên, trong ngày Karina xuất hiện như nữ thần tại đại tiệc thời trang, netizen nhanh chóng phát hiện ra cô bị truyền thông phương Tây ghẻ lạnh. Trong 1 góc quay toàn cảnh thảm đỏ, có thể thấy không có 1 ánh đèn flash nào hướng đến Karina, cánh phóng viên phương Tây cũng sớm hạ máy ảnh và ngó lơ không ghi lại khoảnh khắc thành viên của nhóm aespa đứng trên thảm xanh. Máy quay sự kiện cũng bắt trọn hình ảnh được cho là Karina sượng trân, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh, chuyên nghiệp để hoàn thành phần đi thảm đỏ của mình. Trước đó, dân tình cũng đã tìm được clip Karina phải đối mặt với tình huống trớ trêu, bị phóng viên phương Tây nhầm thành Jisoo.

Khoảnh khắc Karina được cho là bị cánh phóng viên phương Tây ghẻ lạnh, không chụp ảnh trên thảm xanh. Nguồn: X

Cô còn bị đội ngũ truyền thông tác nghiệp tại Met Gala nhầm lẫn thành Jisoo (BLACKPINK). Nguồn: X.





Với việc gặp phải 2 tình huống trớ trêu, Karina có thể nói là đại diện Kpop đáng thương nhất tại Met Gala năm nay. Ảnh: Vogue, X.

Về phía Jennie, cô bị đối xử thô lỗ khi rời khách sạn để lên đường đến Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tham dự Met Gala. Ngay khi nữ idol vừa bước ra cửa, đám đông tụ tập đã nháo nhào hét lớn "Jennie, là ai vậy?" và theo sau đó là 1 tràng cười. Điều này khiến cư dân mạng bức xúc cho rằng Jennie đã bị phân biệt, chế nhạo công khai khi tham dự 1 sự kiện quốc tế.

Đám đông chế nhạo, cười cợt Jennie. Nguồn: X.



Việc nữ idol sinh năm 1996 bị đối xử thô lỗ gây bức xúc cho người hâm mộ. Ảnh: Vogue.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên các nghệ sĩ châu Á đối mặt với việc bị phân biệt đối xử khi tham dự Met Gala. Tại "Oscar thời trang" vào năm 2024, công chúng từng bức xúc trước thái độ giễu cợt mà các nhiếp ảnh gia phương Tây dành cho nhóm nhạc nam Stray Kids. 2 đoạn clip phơi bày hành vi thô lỗ của cánh phóng viên quốc tế với đại diện châu Á ngay trên thảm đỏ Met Gala gây phẫn nộ khắp MXH.

Trong clip đầu tiên, 1 phóng viên ảnh so sánh ngoại hình và cách tạo dáng của Stray Kids với robot, còn thẳng thừng nhận xét rằng các thành viên trong nhóm nhạc nam Kpop có gương mặt không cảm xúc. Ở đoạn video còn lại, các nhiếp ảnh gia phương Tây cho rằng Stray Kids không thể nghe hiểu tiếng Anh, đồng thời dùng giọng điệu cười cượt khi chỉ đường cho nhóm: "Làm sao để nói bên phải trong tiếng Hàn nhỉ?", "Nhảy lên đi các bạn"....

Trước việc bị phân biệt đối xử, thái độ của các chàng trai nhóm Stray Kids nhận được nhiều lời khen, đặc biệt là trưởng nhóm Bang Chan. Khi đó, Bang Chan tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ lời lẽ đôi co hay chỉ trích ngược lại nào trước sự thiếu tôn trọng của các nhiếp ảnh gia phương Tây. Ngay khi vừa kết thúc phần chụp ảnh, anh lập tức vỗ tay, ra hiệu cho các thành viên trong nhóm nhanh chóng rời khỏi thảm đỏ, tránh xa môi trường tiêu cực có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng. Phản ứng điềm tĩnh và nhạy bén của nam idol sinh năm 1997 được khán giả nhận xét đúng chuẩn "anh lớn".

Stray Kids là nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử sải bước trên thảm đỏ Met Gala. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên xuất hiện tại "Oscar thời trang", Stray Kids đã gặp phải tình huống không mấy vui vẻ khi bị các phóng viên phương Tây đối xử thiếu tôn trọng. Ảnh: X.

Tại Met Gala 2023, 2 ngôi sao hàng đầu Cbiz Thái Từ Khôn - Vương Gia Nhĩ (Jackson GOT7) đã lâm vào tình cảnh bị nhầm lẫn tên. Khi ấy Vogue đăng 1 đoạn clip về Thái Từ Khôn lên Instagram chính thức có gần 45 triệu người theo dõi của tạp chí. Thế nhưng, ban đầu họ đã tag nhầm tài khoản cá nhân của Jackson dưới bài đăng về nam nghệ sĩ họ Thái, khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng và phải chỉ trích ekip Met Gala quá thiếu chuyên nghiệp, cẩu thả trong việc tìm hiểu danh tính khách mời.

Mời Thái Từ Khôn và Vương Gia Nhĩ đến dự Met Gala, nhưng Vouge - ekip tổ chức - không phân biệt nổi, tag nhầm tên 2 nghệ sĩ. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo