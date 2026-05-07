Tăng Duy Tân: "Tôi từng bị shipper mạo danh gọi điện, lừa đảo ngày càng tinh vi…"

Tăng Duy Tân là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn với tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng tạo hit ấn tượng. Không chỉ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí, nam ca sĩ còn quan tâm đến những vấn đề của đời sống số trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Trước thềm tham gia Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026" - sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng người dùng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính - Tăng Duy Tân có những chia sẻ thẳng thắn về AI, nguy cơ giả mạo danh tính cũng như cách xây dựng niềm tin số trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn được kỳ vọng là không gian đối thoại và hành động chung của toàn hệ sinh thái, tập trung bàn thảo cách xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI, từ chính sách, công nghệ đến vai trò của doanh nghiệp và người dùng.

Trong thời đại công nghệ, AI đã có thể tái tạo giọng hát và hình ảnh gần như hoàn hảo. Tăng Duy Tân nhìn nhận thế nào về ranh giới giữa sáng tạo và sao chép trong âm nhạc?

Với Tân, sáng tạo bắt nguồn từ trải nghiệm sống và tâm hồn, còn AI là sự tổng hợp từ những dữ liệu sẵn có. Ranh giới nằm ở chính điểm khởi đầu. Nếu một bài hát được viết ra từ nỗi đau, niềm hạnh phúc có thật của người nghệ sĩ, thì đó chính là sáng tạo. Còn nếu chỉ dùng thuật toán để "xào nấu" lại những giai điệu đã có, thì đó là sự sao chép có tính toán. AI có thể bắt chước phong cách, nhưng không thể tạo ra một nguyên bản giàu cảm xúc như con người.

Khi AI có thể tái tạo giọng hát của Tăng Duy Tân và thậm chí lan truyền nhanh hơn bản gốc, Tân có lo một ngày "bản sao" sẽ lấn át luôn cái "tôi" thật của mình trong mắt khán giả?

Tân không quá lo lắng. AI có thể tái tạo 99% màu giọng, nhưng 1% còn lại chính là hơi thở, cảm xúc, sự rung động và cả những lỗi nhỏ đầy tính nhân bản - thứ đã làm nên một Tăng Duy Tân như hiện tại. Khán giả tìm đến Tân không chỉ để nghe một tần số âm thanh, mà hơn hết là câu chuyện ẩn sâu trong bài hát. Vì vậy, bề ngoài AI có thể làm giống, nhưng ở cốt lõi cảm xúc thì AI không thể chạm tới.

Nếu một ngày khán giả không còn phân biệt được đâu là giọng thật của Tăng Duy Tân, đâu là sản phẩm từ AI, điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến niềm tin giữa nghệ sĩ và người nghe?

Nếu điều này xảy ra, niềm tin giữa nghệ sĩ và người nghe chắc chắn sẽ bị thử thách dữ dội. Điều đó buộc nghệ sĩ phải nỗ lực hơn nữa trong việc hiện diện thực tế, như trình diễn live hay giao lưu trực tiếp với khán giả. Khi ấy, khán giả sẽ không còn đặt niềm tin quá nhiều vào các bản thu âm, mà thay vào đó là tin vào chính con người nghệ sĩ và những giá trị họ theo đuổi.

Tăng Duy Tân có nghĩ rằng trong tương lai, giọng hát cũng cần có "tick xanh" để bảo vệ nghệ sĩ?

Tân nghĩ đây là một ý tưởng rất hay và cần thiết. Trong tương lai, mỗi nghệ sĩ nên có một "chữ ký số" cho giọng hát của mình. Điều này giúp khán giả nhận biết và phân biệt giữa người thật với AI, biết mình đang ủng hộ đúng nghệ sĩ, đồng thời bảo vệ chất xám khỏi việc bị sử dụng trái phép cho mục đích thương mại hoặc lừa đảo. Bên cạnh đó, cũng cần cập nhật hành lang pháp lý vì AI là lĩnh vực còn mới và hiện chưa có nhiều quy định cụ thể.

Là người trẻ hoạt động mạnh trên môi trường số, Tăng Duy Tân đang làm gì để bảo vệ tài sản cá nhân, tài khoản và những giá trị mình tạo ra trước rủi ro công nghệ?

Tân luôn ưu tiên xác thực đa lớp cho mọi tài khoản. Bên cạnh đó, Tân cũng rất cẩn trọng trong việc phân quyền truy cập và làm việc chặt chẽ với các đơn vị bảo vệ bản quyền chuyên nghiệp. Với Tân, tài sản số cũng quý giá như tài sản vật lý; một khi mất đi thì rất khó lấy lại giá trị nguyên bản.

Tăng Duy Tân có từng gặp hoặc nghe về những tình huống bị giả mạo danh tính, deepfake hay lừa đảo công nghệ cao chưa? Trải nghiệm đó khiến bạn thay đổi thói quen số ra sao?

Tân đã nghe nhiều về các trường hợp giả mạo danh tính, deepfake hay những hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Bản thân Tân cũng từng gặp những cuộc gọi mạo danh shipper giao hàng. Điều đó khiến Tân thay đổi hoàn toàn thói quen số: không còn dễ dàng tin vào hình ảnh hay video trên mạng nếu chưa được xác thực từ nguồn chính thống; luôn thận trọng với các cuộc gọi lạ và tuyệt đối không nhấp vào những đường link không rõ nguồn gốc. Đồng thời, Tân cũng thường xuyên nhắc nhở gia đình, bạn bè và khán giả phải luôn cảnh giác để tránh bị lừa gạt về tài chính lẫn tình cảm.

Tăng Duy Tân nhìn nhận thế nào về một tương lai nơi “tick xanh” không chỉ dùng cho mạng xã hội mà còn trở thành chuẩn xác thực cho danh tính và giao dịch tài chính?

Tân ủng hộ việc chuẩn hóa xác thực. Một tương lai mà "tick xanh" có thể bảo chứng cho giao dịch tài chính sẽ giúp môi trường số trở nên sạch hơn, minh bạch hơn. Nó biến không gian mạng từ một nơi vô danh thành một cộng đồng có trách nhiệm.

Trong bối cảnh AI có thể giả giọng hát và hình ảnh, theo Tăng Duy Tân, “tick xanh” liệu đã đủ để tạo niềm tin hay cần thêm những lớp bảo vệ khác?

"Tick xanh" là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Theo Tân, cần thêm những lớp bảo vệ pháp lý chặt chẽ hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là "tick xanh trong nhận thức" của mỗi người dùng - tức sự tỉnh táo và kiến thức bảo mật cơ bản.

Với vai trò là người đại diện cho thế hệ trẻ, Tăng Duy Tân muốn nhắn gửi điều gì về việc xây dựng "niềm tin số" - không chỉ trong âm nhạc mà còn trong tài chính và đời sống số hiện nay?

"Đừng để sự tiện lợi làm mờ đi sự cảnh giác". Hãy xây dựng niềm tin số bằng cách kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân như bảo vệ chính mình. Niềm tin là thứ khó xây dựng nhất nhưng cũng dễ đánh mất nhất, đặc biệt là trên môi trường số.

Được biết, Tăng Duy Tân sắp tham gia Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026" do Liên minh Niềm tin số tổ chức, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Tân có thể bật mí vai trò sắp tới của mình và những điều đáng chờ đợi tại diễn đàn?

Tân rất vinh dự khi được tham gia Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026". Tân sẽ xuất hiện với vai trò là người truyền cảm hứng, đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ và cộng đồng nghệ sĩ để chia sẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ danh tính trong kỷ nguyên số. Diễn đàn sẽ quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, tài chính, cùng nhiều màn trình diễn công nghệ bảo mật ấn tượng. Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026" sẽ là cơ hội để tất cả cùng chung tay xây dựng một "lá chắn" vững chắc cho tương lai số của Việt Nam.