Đã hiểu vì sao cô gái chỉ cao 1m52, cuộn cả cuốn phim lên người có thể đến và đại náo Met Gala

Có những ngôi sao vụt sáng chỉ sau một bản hit TikTok. Cũng có những người phải mất hơn mười năm, đi qua đủ nghi ngờ, thất bại và định kiến “công chúa Disney” để bước lên hàng ngũ pop star hạng A.

Sabrina Carpenter thuộc kiểu thứ hai. Ở tuổi 26, cô gái cao chưa đầy 1m52 từng bị gọi đùa là “bé hạt tiêu” giờ đang trở thành một trong những biểu tượng pop culture đáng chú ý nhất thế giới: thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, thắng Grammy, bùng nổ ở Coachella, liên tục xuất hiện trong các chiến dịch thời trang cao cấp và trở thành gương mặt được săn đón ở Met Gala.

Điều khiến hành trình của Sabrina Carpenter hấp dẫn không nằm ở một cú bứt tốc thần kỳ. Nó hấp dẫn vì đây là câu chuyện của một cô gái kiên trì “leo từng bậc thang” suốt hơn một thập kỷ, và cuối cùng cả thế giới buộc phải nhìn thấy cô.

Có thể nói rằng Sabrina Carpenter là 1 trong những ngôi sao hot nhất hiện nay. Ảnh: X

Từ "công chúa Disney" bị đánh giá thấp

Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, Sabrina Carpenter từng chỉ được biết đến như “một cô bé tóc vàng của Disney”. Sinh năm 1999 tại Pennsylvania, Sabrina Carpenter sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cô đăng video cover lên YouTube từ nhỏ, chịu ảnh hưởng mạnh từ dòng nhạc country-pop và những diva như Christina Aguilera hay Adele. Nhưng bước ngoặt đầu tiên lại đến từ diễn xuất chứ không phải âm nhạc.

Năm 2014, Sabrina Carpenter nổi tiếng nhờ series Girl Meets World của Disney Channel. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, giọng nói ngọt và năng lượng hoạt bát, cô nhanh chóng trở thành “công chúa Disney” thế hệ mới.

Nữ ca sĩ (tóc vàng) thời còn làm công chúa Disney. Ảnh: X

Nhưng cái bóng Disney luôn là con dao hai lưỡi. Nó giúp nghệ sĩ có lượng fan đông đảo rất sớm, nhưng cũng khiến họ bị xem nhẹ về mặt âm nhạc. Sabrina Carpenter phát hành album đầu tay khi còn tuổi teen, liên tục đi tour và ra nhạc đều đặn, nhưng suốt nhiều năm, cô vẫn chỉ được xếp vào nhóm “ca sĩ dễ thương”, chưa đủ cá tính để bùng nổ.

Trong thời đại mà làng giải trí vận hành bằng những cú sốc, màn nổi tiếng nhanh và mạnh mẽ, Sabrina Carpenter cứ từ từ tiến bước. Chính cô từng ví bản thân như “con rùa trong truyện ngụ ngôn”. Và đến cuối cùng, nữ ca sĩ đã gặt hái được trái ngọt.

Cô mất nhiều năm thoát ra khỏi bóng Disney. Ảnh: X

Một thập kỷ loay hoay để tìm ra “Sabrina Carpenter thật sự”

Điều thú vị là Sabrina Carpenter không thiếu tài năng. Cô hát tốt, sáng tác ổn, có khả năng trình diễn và đặc biệt rất duyên trên sân khấu. Nhưng trong nhiều năm, cô chưa tìm được “phiên bản ngôi sao” rõ nét nhất của mình.

Các album đầu tay mang màu sắc teen pop khá an toàn. Sau đó, giọng ca sinh năm 1999 thử nghiệm nhiều dòng nhạc đa dạng, cả những hình tượng nổi loạn hơn. Tuy nhiên, thị trường pop lúc ấy quá đông đúc. Những cái tên như Ariana Grande, Dua Lipa, Olivia Rodrigo hay Billie Eilish liên tục chiếm sóng. Nữ ca sĩ tồn tại ở vùng lưng chừng: đủ nổi để ai cũng biết mặt, nhưng chưa đủ lớn để tạo thành hiện tượng.

Nữ ca sĩ nhiều năm chỉ nổi tiếng lưng chừng. Ảnh: X

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện với album emails i can't send năm 2022. Đây là giai đoạn cô bắt đầu viết nhạc cá nhân hơn, trưởng thành hơn và sắc sảo hơn. Các ca khúc như Nonsense hay Feather giúp công chúng nhìn thấy một Sabrina Carpenter thông minh, hài hước, biết chơi chữ và cực kỳ có duyên sân khấu.

Quan trọng hơn, cô bắt đầu xây dựng được dấu ấn cá nhân. Khán giả bắt đầu nhận biết Sabrina Carpenter là 1 "bé hạt tiêu" cao chưa đầy 1m52 nhưng rất tài năng, gợi cảm nhưng không quá xa cách, vintage kiểu minh tinh Hollywood cổ điển nhưng vẫn rất Gen Z. Cô Hài hước, tự trào và cực kỳ biết cách biến sân khấu thành một cuộc chơi. Đó là lúc Sabrina Carpenter bắt đầu thật sự trở thành Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter từ từ tạo dựng dấu ấn. Ảnh: X

Espresso: Ly cà phê biến Sabrina thành hiện tượng toàn cầu

Rồi Espresso xuất hiện đã xuất hiện và thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chơi. Tháng 4/2024, Sabrina phát hành ca khúc Espresso ngay trước thềm đi diễn ở Coachella. Không ai ngờ bài hát này lại trở thành "hit quốc dân" của mùa hè năm đó. Rất nhanh chóng, giai điệu này gây sốt toàn cầu, được nghe thấy ở khắp nơi.

Espresso leo lên top đầu Billboard toàn cầu, trở thành một trong những ca khúc được stream nhiều nhất năm và thắng Grammy cho Best Pop Solo Performance. Sau Espresso , Sabrina tiếp tục tung Please Please Please - ca khúc đưa cô lần đầu đạt No.1 Billboard Hot 100. Album Short n' Sweet sau đó debut No.1 Billboard 200 với doanh số khổng lồ.

Sabrina Carpenter trở thành cái tên đột phá, không ai là không chú ý đến. Giới chuyên môn bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô không còn là "công chúa Disney" mờ nhạt, mà là 1 trong những pop star đáng xem nhất thế hệ mới.

Espresso là "hit quốc dân" đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới. Ảnh: X

Coachella: khoảnh khắc Sabrina thật sự “nuốt” sân khấu

Tháng 4/2024, Sabrina Carpenter lần đầu trình diễn tại Coachella ngay sau khi ra Espresso . Lúc này, cô mới trình diễn ở sân khấu phụ và nói một ngày nào đó sẽ đến sân khấu chính. Nói được làm được, đến Coachella 2026, "bé hạt tiêu" này đã trở thành headliner của lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh với cát xê khủng 5 triệu USD

Cô đã biến sân khấu thành “Sabrinawood” (Hollywood phiên bản Sabrina) với set thiết kế hoành tráng. Kết hợp giữa hai phong cách của Short n’ Sweet và Man’s Best Friend , sân khấu của Sabrina Carpenter tại Coachella là tổng hòa giữa Hollywood, Broadway và không khí tiệc tùng kiểu Mỹ cổ điển, vừa sôi động vừa nóng bỏng như đúng tiết trời hừng hực ở vùng hoang mạc Coachella .

Ảnh: X

Nữ ca sĩ dàn dựng sân khấu cực hoành tráng. Ảnh: X

Màn trình diễn được dàn dựng công phu với bối cảnh sân khấu hoành tráng, nhiều set diễn thay đổi liên tục cùng 6 trang phục xuyên suốt 20 bài hát, 90 phút biểu diễn. Hơn thế nữa, Sabrina còn mời thêm nhiều tên tuổi lớn của Hollywood như Madonna, Susan Sarandon, Corey Fogelmanis, Will Ferrell, Samuel L. Jackson… Giọng hát của Sabrina Carpenter chắc mic, trình diễn live xuất sắc dù vừa thể hiện vũ đạo, vừa di chuyển liên tục qua các set sân khấu.

Với sân khấu này, giai đoạn nhiều năm đứng ở vị trí “người mở màn”, “nghệ sĩ tiềm năng”, “pop girl underrated” của Sabrina Carpenter cuối cùng đã kết thúc. Màn trình diễn ở Coachella giống như lời tuyên bố: Sabrina Carpenter đã sẵn sàng cho hàng ghế đầu của nền công nghiệp âm nhạc.

Ảnh: X

Tên tuổi cô bước lên tầm cao mới sau Coachella. Ảnh: X

Khi thời trang cũng trở thành “sân khấu” của Sabrina Carpenter

Một trong những lý do Sabrina Carpenter bùng nổ mạnh ở giai đoạn này là cô hiểu rõ mối liên hệ giữa âm nhạc và thời trang. Từ lâu, pop star không chỉ bán bài hát, họ còn bán cả hình ảnh. Sabrina Carpenter cực kỳ thông minh trong việc xây dựng hình ảnh đặc trưng: 1 cô gái tóc vàng nhỏ nhắn nhưng gợi cảm, có hình ảnh cổ điển, tinh nghịch như những cô gái pin-up của Hollywood xưa.

Cô biến ngoại hình nhỏ nhắn thành lợi thế nhận diện thương hiệu. Chiều cao 1m52 không còn là bất lợi, mà nó trở thành "vũ khí" khiến Sabrina Carpenter nổi bật hơn bao giờ hết. Trong 2 năm qua, nữ ca sĩ trở thành gương mặt được chờ đợi nhất trên khắp các thảm đỏ, với gu ăn mặc tôn dáng và vô cùng cuốn hút.

Ảnh: X

Ảnh: X

Nữ ca sĩ dần định hình phong cách thời trang. Ảnh: X

Sabrina Carpenter bắt đầu chào sân "Oscar thời trang Met Gala từ năm 2024. Lúc đó, cô xuất hiện như nàng Lọ lem hiện đại trong thiết kế Oscar de la Renta. Đến Met Gala 2025, cô chuyển sang tinh thần táo bạo, sexy với thiết kế may đo tinh xảo.

Ảnh: X

Sabrina Carpenter dự Met Gala 2 năm liên tiếp. Ảnh: X

Còn tại Met Gala mới nhất, Sabrina Carpenter tiếp tục chứng minh mình là biểu tượng thời trang của thế hệ mới. Giọng ca sinh năm 1999 diện thiết kế Dior lấy cảm hứng từ bộ phim Sabrina năm 1954, đính các dải phim như một lời tri ân Hollywood cổ điển. Bộ váy đỉnh cao cùng nhan sắc xinh đẹp, thần thái lôi cuốn đã giúp nữ ca sĩ lọt top những nhân vật nổi bật nhất tại bữa tiệc thời trang này.

Ảnh: X

Ảnh: X

Nữ ca sĩ chiếm trọn mọi ánh nhìn ở Met Gala năm nay. Ảnh: X

Sabrina Carpenter hấp dẫn vì cô “đi đường dài”

Điều đáng nể nhất ở Sabrina Carpenter không phải một bản hit, mà là sự kiên trì không bỏ cuộc. Trong thời đại mạng xã hội thích những cú bùng nổ chóng vánh, Sabrina Carpenter mất hơn 10 năm để được công nhận đúng năng lực. Cô từng bị xem là “bản sao”, “quá nhỏ bé”, “thiếu cá tính”, “không đủ khác biệt”.

Nhưng cô không bỏ cuộc. Sabrina Carpenter cứ làm nhạc, hát mở màn cho Taylor Swift, làm nhạc tốt hơn, trình diễn tốt hơn, ăn mặc đẹp hơn và tìm ra phiên bản riêng của mình rõ hơn mỗi năm. Và rồi đến lúc mọi thứ đồng loạt bùng nổ.

Đó là kiểu thành công khiến người ta khâm phục hơn cả: không phải nhờ may mắn nhất thời, mà nhờ khả năng tồn tại đủ lâu để chờ thời điểm của chính mình. Từ cô bé Disney bị xem nhẹ đến ngôi sao nhạc pop thắng Grammy, từ “bé hạt tiêu” đứng nép sau các diva tới nhân vật được săn đón ở Met Gala, Sabrina Carpenter đang chứng minh rằng đôi khi con đường chậm mới là con đường bền nhất.

Ảnh: X