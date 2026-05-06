Xuất hiện tin đồn BLACKPINK bị cấm cửa dự Met Gala vào những năm tiếp theo chỉ vì 1 bức ảnh

“Oscar thời trang” Met Gala đã kết thúc được hơn 1 ngày song những dư âm của sự kiện tới nay vẫn còn nóng hôi hổi trên các diễn đàn trực tuyến. Tới chiều 6/5, tờ Sports Kyunghyang khiến công chúng dậy sóng khi đưa tin BLACKPINK được cho là đã vi phạm quy định dùng điện thoại chụp ảnh bên trong nơi diễn ra sự kiện do ban tổ chức Met Gala đặt ra.

Được biết, bức ảnh mà ký giả Sports Kyunghyang đang nhắc tới chính là khung hình tự sướng bên trong nhà vệ sinh ở Met Gala quy tụ 4 cô nàng BLACKPINK và loạt gương mặt đình đám khác bao gồm Margot Robbie, Rachel Sennott, Gracie Abrams, Bhavitha Mandava,...

Thậm chí, ký giả Sports Kyunghyang còn gây xôn xao khi dẫn lại cả tin đồn về hình phạt dành cho các nghệ sĩ vi phạm quy định liên quan tới việc cấm dùng điện thoại chụp ảnh tại Met Gala. Theo tin đồn này, những ngôi sao vi phạm quy định có thể sẽ bị gạch tên khỏi danh sách khách mời trong các năm tiếp theo. Từ đây, tờ Sports Kyunghyang mới đặt ra nghi vấn về khả năng 4 thành viên BLACKPINK có thể sẽ bị cấm cửa tại Met Gala vào những năm tới đây, và thậm chí còn đưa thẳng vấn đề này lên trên dòng tít của bài bào.

Mới đây, công chúng dậy sóng trước bài báo của Sports Kyunghyang có tiêu đề gây sốc: “BLACKPINK có nguy cơ bị cấm cửa khỏi Met Gala vì lọt vào bức ảnh selfie phạm quy?”. Ảnh: Naver

Nguồn cơn sự việc xuất phát từ bức ảnh tự sướng trong toilet ở Met Gala của BLACKPINK bên dàn sao đình đám từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: X

Thế nhưng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng phản bác lại những lập luận của ký giả tờ Sports Kyunghyang. Theo những khán giả này, trang báo xứ Hàn chỉ đang “overthinking” và làm quá mọi chuyện. Trên thực tế, các ngôi sao nổi tiếng khác vẫn đều đặn chụp hình tự sướng trong nhà vệ sinh tại Met Gala qua mỗi mùa và đến nay hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy những nghệ sĩ này bị đưa vào danh sách đen, đồng thời bị cấm tham dự sự kiện Oscar thời trang.

Hơn nữa, người hâm mộ nhấn mạnh, nếu thực sự tồn tại lệnh “phong sát ngầm” dành cho nghệ sĩ chụp ảnh tự sướng trong toilet ở Met Gala thì chắc chắn đã không có chuyện BLACKPINK cùng dàn sao đình đám, quyền lực tề tựu lại chụp hình vui vẻ với nhau trong khung hình chung mới đây. Dàn sao nữ này đều có thâm niên lâu năm trong nghề lại hiểu rõ về các quy định ngầm trong giới nên không thể nào biết rõ luật mà lại phạm luật 1 cách lộ liễu, trắng trợn. Và vốn dĩ chẳng hề có hình phạt nào dành cho việc tụ lại chụp hình tự sướng trong nhà vệ sinh ở Met Gala nên BLACKPINK cùng Margot Robbie, Rachel Sennott, Gracie Abrams, Bhavitha Mandava,... mới có thể thoải mái, vô tư cùng nhau tạo nên khung hình chấn động ở toilet như vậy.

Trong những năm trước, nhiều sao đình đám khác cũng chụp ảnh selfie trong nhà vệ sinh ở Met Gala nhưng họ không hề bị cấm cửa tới dự sự kiện này vào những năm tiếp theo. Ảnh: X

Tại Met Gala năm nay, ngoài bức ảnh tự sướng mang tính biểu tượng trong nhà vệ sinh, BLACKPINK còn gây sốt toàn cầu với khung hình chung của 4 thành viên khi diện trang phục váy áo lộng lẫy.

Trong bức ảnh kỷ niệm, 4 cô gái toát lên thần thái vượt trội, visual bùng nổ và khí chất của những biểu tượng thời trang. Bức ảnh mang cảm giác như 1 chiến dịch haute couture của các nhà mốt lớn: 4 màu sắc khác nhau, 4 tinh thần thời trang riêng biệt nhưng vẫn hòa hợp đến mức hoàn hảo. Từ thần thái, cách tạo dáng cho đến khí chất ngôi sao, mọi thứ đều tạo nên khung cảnh hoàn hảo mà hiếm nhóm nhạc nào đạt tới.

Ngoài bức ảnh chụp trong toilet khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nói trên, 4 thành viên BLACKPINK còn tỏa sáng ở khung hình kỷ niệm của cả nhóm. Ảnh: Naver

Chị em BLACKPINK xúng xính lên đồ dự sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh. Mỗi người trong số họ đều tỏa ra sức lôi cuốn riêng biệt. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Sports Kyunghyang