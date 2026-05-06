Căng: 1 thí sinh Hoa hậu bị điều tra khẩn sau phần thi trang phục dân tộc, nguy cơ đi tù 2 năm

Cuộc thi Miss Grand Myanmar 2026 đang diễn ra tại Myanmar. Tuy nhiên, 1 sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong phần thi trang phục dân tộc vào ngày 4/5. Theo đó, thí sinh Ei Mon Lwin - đại diện đến từ thị trấn Tachilek, bang Shan (Myanmar) - đã xuất hiện trên sân khấu trong diện mạo được hóa trang thành 1 nữ tu sĩ.

Hình ảnh của Ei Mon Lwin đã gây phẫn nộ khắp MXH. Khán giả nhận định cô đã có hành động gây ảnh hưởng tiêu cực và thiếu tôn trọng đối với tôn giáo. Không ít người còn chất vấn Miss Grand Myanmar rằng tại sao lại đưa trang phục liên quan đến Phật giáo vào cuộc thi sắc đẹp mang tính trình diễn và thương mại, đồng thời cũng đặt câu hỏi về tính chuyên môn, vai trò của BTC trong việc kiểm duyệt trang phục của thí sinh trước khi trình diễn.

Phần thi gây phẫn nộ khắp MXH của Ei Mon Lwin - thí sinh Miss Grand Myanmar 2026. Nguồn: Ko Ko Zaw.

Thí sinh này đã mặc trang phục người tu hành lên sân khấu cuộc thi sắc đẹp và gây ra làn sóng bức xúc lớn. Ảnh: Thairath.

Trước làn sóng chỉ trích của công chúng, ông Maran Sai Hnaw - Giám đốc quốc gia của Miss Grand Myanmar - đã đứng ra nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi về sai sót lần này. Maran Sai Hnaw cho biết trong 2 buổi tổng duyệt trước đó, Ei Mon Lwin đã không cung cấp cho BTC biết cô sẽ mặc trang phục gì dự thi. Trước khi các vòng thi chính thức diễn ra, ekip cũng đã cảnh báo, thông báo nghiêm cấm thí sinh có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến tôn giáo. Sau đó, BTC Miss Grand Myanmar ra văn bản thông báo loại Ei Mon Lwin khỏi cuộc thi với lý do mặc trang phục không phù hợp và có hành vi thiếu tôn trọng tôn giáo.

Tuy nhiên, mọi chuyện với Ei Mon Lwin và BTC Miss Grand Myanmar còn nghiêm trọng hơn. Trang web chính thức của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa - Tôn giáo Myanmar thông báo sẽ triệu tập, điều tra và yêu cầu Ei Mon Lwin lẫn BTC Miss Grand Myanmar tích cực phối hợp làm rõ vụ việc đang gây tranh cãi lớn.

Theo AmarinTV, Ei Mon Lwin có thể bị truy tố theo Điều 295/295(a) của Bộ luật Hình sự Myanmar về tội báng bổ, nguy cơ nhận mức án tối đa là 2 năm tù giam. Ngoài ra, Điều 364 của Hiến pháp Myanmar năm 2008 cũng quy định rằng việc sử dụng tôn giáo để phục vụ mục đích thương mại, chính trị là bị cấm. Điều khoản này cũng nêu rõ rằng bất kỳ hành động nào nhằm mục đích hoặc có khả năng gây ra sự thù hận, ác cảm, gây tranh cãi hoặc xung đột tôn giáo đều là vi hiến, và người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm đều sẽ phải nhận hình phạt nặng.

Bộ Nội vụ và Bộ Tôn giáo - Văn hóa Myanmar thông báo sẽ triệu tập, điều tra Ei Mon Lwin và BTC Miss Grand Myanmar. Theo truyền thông Myanmar, Ei Mon Lwin đối mặt với mức án 2 năm tù giam nếu bị truy tố. Ảnh: AmarinTV.

Cuộc thi Miss Grand Myanmar 2026 có sự tham gia của 27 thí sinh đến từ nhiều vùng miền và dân tộc khác nhau trên khắp Myanmar. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 7/5, và người chiến thắng cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 9/5.

