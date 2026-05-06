Tối 6/5, một sự kiện làm đẹp quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của Vbiz đã diễn ra tại TP.HCM. Giữa dàn sao xuất hiện trên thảm đỏ, màn hội ngộ của Minh Hằng và Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ vài khung hình chung cũng đủ khiến netizen "đứng ngồi không yên" vì visual quá áp đảo.
Xuất hiện tại sự kiện, Minh Hằng chọn thiết kế đen xuyên thấu mang tinh thần quyến rũ nhưng vẫn đầy sang trọng. Bộ váy với phần cổ cao, tay voan bồng nhẹ cùng chi tiết cut-out ở vòng eo giúp nữ ca sĩ khoe khéo body săn chắc. Layout makeup sắc sảo, kiểu tóc búi gọn càng làm nổi bật thần thái lạnh lùng, cuốn hút của Minh Hằng.
Trong khi đó, Tóc Tiên tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Outfit tông đen kết hợp phần corset ánh bạc giúp tổng thể vừa cá tính vừa high fashion.
Minh Hằng - Tóc Tiên đọ sắc tưng bừng
Đáng chú ý nhất chính là khi hai mỹ nhân đứng cạnh nhau. Một người theo đuổi hình tượng quyến rũ sang trọng, một người mang vibe nổi loạn cá tính nhưng khi chung khung hình lại tạo nên "combo visual" quá mạnh. Từ thần thái, body đến khả năng pose dáng đều khiến cư dân mạng phải liên tục phóng to từng khoảnh khắc để chấm điểm.
Loạt clip và hình ảnh hậu trường của Minh Hằng - Tóc Tiên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng viral trên TikTok và Threads. Netizen để lại hàng loạt bình luận như: "Camera thường mà đẹp dữ vậy?", "Hai người này đứng cạnh nhau là không ai thắng nổi", "Visual kiểu ép người khác phải nhìn", hay "Đúng chuẩn chị đẹp Vbiz, mỗi người một kiểu nhưng đều quá cháy",...
Chỉ vài khoảnh khắc tựa người bên khung cửa kính hay xoay nhẹ trước ống kính, Tóc Tiên và Minh Hằng đã đủ khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất sang chảnh khó thay thế. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng đây là một trong những màn đọ sắc hiếm hoi mà khán giả không chọn được ai hơn ai.
Minh Hằng và Tóc Tiên vốn được xem là hai mỹ nhân hạng A của Vbiz, sở hữu chỗ đứng vững vàng suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nếu Tóc Tiên là cái tên bảo chứng cho hàng loạt bản hit cùng phong cách trình diễn bốc lửa, hiện đại thì Minh Hằng lại ghi dấu là nghệ sĩ đa năng khi thành công ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên cho đến nhà sản xuất phim. Dù theo đuổi hai hình ảnh khác nhau nhưng điểm chung của cả hai là độ bền bỉ đáng nể trong showbiz Việt.
Không chỉ giữ sức hút ổn định trong sự nghiệp, Minh Hằng và Tóc Tiên ngoài đời còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, cả hai càng gắn bó hơn, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi tụ họp bạn bè hay các sự kiện lớn nhỏ. Cách đây không lâu, Minh Hằng và Tóc Tiên cho ra mắt sản phẩm chung tên Hoa Hồng Ai Vung Trồng. Chính vì vậy mà mỗi lần Minh Hằng và Tóc Tiên chung khung hình, netizen đều đặc biệt quan tâm.
Có thời gian, Minh Hằng và Tóc Tiên vướng nghi vấn "bằng mặt không bằng lòng" ở Chị Đẹp Đạp Gió. Tóc Tiên cho biết giữa cô và Minh Hằng cũng như các chị đẹp khác đã đặt ra quy tắc hạn chế xích mích, để sau khi làm việc xong còn có thể nhìn mặt nhau. Chị đẹp Tóc Tiên thổ lộ: "2 người chơi với nhau còn gây lộn, huống chi là 30 con người với nhau. Mục tiêu của chị em phụ nữ chúng em đến đây không phải để tạo drama đâu. Chúng tôi đến đây để phá bỏ định kiến đó, mọi người cứ hay mặc định 2 người phụ nữ hợp lại sẽ thành cái chợ, chúng tôi ồn thiệt nhưng ồn trong sự nhường nhịn nhau.
Khi làm việc chung, tôi hay nói thẳng là hy vọng sau chương trình vẫn có thể gặp nhau, nhìn mặt nhau. Mâu thuẫn là việc chắn chắn xảy ra, khẳng định luôn, khi làm việc ai cũng có cá tính riêng nhưng mà phải biết nhường nhịn nhau, lắng nghe nhau và cùng nhau tạo nên tiết mục hay nhất. Tôi với chị Hằng chắc không cần chứng minh hay giải thích gì đâu, vì cái gì chúng tôi đối xử thật với nhau thì mọi người đã thấy ngay ạ".