Tối 6/5, một sự kiện làm đẹp quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của Vbiz đã diễn ra tại TP.HCM. Giữa dàn sao xuất hiện trên thảm đỏ, màn hội ngộ của Minh Hằng và Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ vài khung hình chung cũng đủ khiến netizen "đứng ngồi không yên" vì visual quá áp đảo.

Xuất hiện tại sự kiện, Minh Hằng chọn thiết kế đen xuyên thấu mang tinh thần quyến rũ nhưng vẫn đầy sang trọng. Bộ váy với phần cổ cao, tay voan bồng nhẹ cùng chi tiết cut-out ở vòng eo giúp nữ ca sĩ khoe khéo body săn chắc. Layout makeup sắc sảo, kiểu tóc búi gọn càng làm nổi bật thần thái lạnh lùng, cuốn hút của Minh Hằng.

Trong khi đó, Tóc Tiên tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Outfit tông đen kết hợp phần corset ánh bạc giúp tổng thể vừa cá tính vừa high fashion.

Đáng chú ý nhất chính là khi hai mỹ nhân đứng cạnh nhau. Một người theo đuổi hình tượng quyến rũ sang trọng, một người mang vibe nổi loạn cá tính nhưng khi chung khung hình lại tạo nên "combo visual" quá mạnh. Từ thần thái, body đến khả năng pose dáng đều khiến cư dân mạng phải liên tục phóng to từng khoảnh khắc để chấm điểm.

Loạt clip và hình ảnh hậu trường của Minh Hằng - Tóc Tiên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng viral trên TikTok và Threads. Netizen để lại hàng loạt bình luận như: "Camera thường mà đẹp dữ vậy?", "Hai người này đứng cạnh nhau là không ai thắng nổi", "Visual kiểu ép người khác phải nhìn", hay "Đúng chuẩn chị đẹp Vbiz, mỗi người một kiểu nhưng đều quá cháy",...

Chỉ vài khoảnh khắc tựa người bên khung cửa kính hay xoay nhẹ trước ống kính, Tóc Tiên và Minh Hằng đã đủ khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất sang chảnh khó thay thế. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng đây là một trong những màn đọ sắc hiếm hoi mà khán giả không chọn được ai hơn ai.

