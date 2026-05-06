Việt Hương rơi vào tình huống khó hiểu, sượng trân giữa thảm đỏ sự kiện

Mới đây, Việt Hương trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Nguồn cơn xuất phát từ một đoạn clip đang lan truyền mạnh trên TikTok ghi lại khoảnh khắc nữ nghệ sĩ đứng lẻ loi tại khu vực thảm đỏ. Trong video, Việt Hương xuất hiện với biểu cảm có phần ngượng ngùng, liên tục nhìn xung quanh trong khi không có quá nhiều người chú ý hay tương tác. Khung cảnh vắng vẻ khiến nhiều netizen bất ngờ, thậm chí đặt dấu hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Bởi lẽ, Việt Hương vốn là gương mặt có vị trí đặc biệt trong showbiz Việt. Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ luôn sở hữu sức hút lớn mỗi lần xuất hiện tại sự kiện. Chính vì vậy, việc cô rơi vào tình huống bị "lơ đẹp" trên thảm đỏ nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Dưới phần bình luận, không ít người cho rằng khoảnh khắc này khá sượng trân, khiến Việt Hương trở nên vô cùng khó xử.

Clip: Khoảnh khắc khó hiểu của nghệ sĩ Việt Hương tại thảm đỏ sự kiện (Nguồn: Sao hóng Vbiz)

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại sự kiện, Việt Hương là một trong những khách mời đến khá muộn. Thời điểm cô xuất hiện, phần lớn nghệ sĩ, khách mời và truyền thông đã di chuyển vào bên trong rạp để chuẩn bị cho suất chiếu đầu tiên của bộ phim. Chính vì thế, khu vực thảm đỏ không còn đông đúc và náo nhiệt như lúc đầu chương trình.

Trong nhiều clip khác được chia sẻ sau đó, nữ nghệ sĩ vẫn giao lưu vui vẻ với khách mời, trò chuyện cùng truyền thông và được khán giả chào đón bình thường. Nghệ sĩ Việt Hương cho biết nhận được 3 thiệp mời từ đạo diễn phim, Xuân Lan, Ngọc Trinh để đến tham dự sự kiện này. Dù không có trong danh sách diễn viên nhưng Việt Hương vẫn được mời lên sân khấu giao lưu. Khu vực chụp ảnh kia chỉ là một trong những thảm đỏ phụ của chương trình. Vì thế, không có chuyện Việt Hương bị ghẻ lạnh hay bị mọi người cố tình ngó lơ như một số suy đoán trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, và chỉ một năm sau, tên tuổi của cô bùng nổ nhờ liên tiếp gặt hái thành công tại Gala Cười giai đoạn 2003 - 2005. Lối diễn duyên dáng, thông minh, gần gũi giúp cô trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu lẫn truyền hình. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất chương trình.

Việt Hương vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có tổ ấm hạnh phúc bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Ngoài nghệ thuật, cô còn "mát tay" kinh doanh, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng cùng hệ thống tiệm bánh ngọt sang trọng tại TP.HCM, nắm trong tay khối tài sản lớn khiến khán giả ngưỡng mộ. Căn nhà nghệ sĩ Việt Hương đang sinh sống được dự đoán giá trị lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ năm 2021, Việt Hương và chồng là nhạc sĩ Hoài Phương đã quyết định về Việt Nam sinh sống hẳn sau nhiều năm ở Mỹ. Bên cạnh việc kinh doanh, Việt Hương vẫn hoạt động nghệ thuật có chọn lọc, tham gia các dự án sân khấu, phim ảnh hoặc livestream giao lưu cùng khán. Việt Hương từng lên tiếng trước thông tin là đại gia bất động sản, có nhiều đất: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Ở tuổi 50, nghệ sĩ Việt Hương vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn. Cô xuất hiện trên sân khấu, tham gia các chương trình giải trí, đồng thời tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh. Dù sở hữu khối tài sản lớn, Việt Hương vẫn sống giản dị, không phô trương. Cuộc sống của nữ nghệ sĩ xoay quanh công việc, gia đình và những người cộng sự thân thiết.

