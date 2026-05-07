Phản ứng của Hoà Minzy khi được hỏi về chuyện đang có em bé

Là nghệ sĩ nổi tiếng được yêu mến hiện nay nên chuyện tình cảm của Hoà Minzy cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Vào tháng 3/2025, giọng ca sinh năm 1995 gây xôn xao khi công khai chuyện tình cảm với ông xã Thăng Văn Cương.

Mới đây, Hoà Minzy khiến cư dân mạng thích thú khi có phản ứng hài hước trước nghi vấn chuẩn bị có thêm em bé với đại úy Thăng Văn Cương. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh bé Bo cầm chùm vải thiều cực đáng yêu kèm chia sẻ: "Yeahh sắp có vải ăn rồi, anh chị em bạn bè lại chuẩn bị em ship vải nha. Năm nay em lại bán vải cho mẹ nha mọi người".

Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý hơn cả lại nằm ở phần bình luận phía dưới bài đăng. Một netizen đã đăng hình chế từ chùm vải, trong đó mỗi quả được gắn tên "Bo", "Hoà", "Em bé", "Cương", ngầm trêu đùa nữ ca sĩ về chuyện sắp có thêm thành viên mới với ông xã Thăng Văn Cương.

Trước màn "réo tên" đầy hài hước này, Hoà Minzy lập tức phản hồi: "Vô tình thôi mà chị". Câu trả lời nửa đùa nửa thật của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến dân mạng thích thú và để lại hàng loạt bình luận bàn tán.

Hoà Minzy công khai chuyện tình cảm vào cuối tháng 3/2026. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 phản hồi khi được netizen hỏi về chuyện có em bé. Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Hoà Minzy và đại úy Thăng Văn Cương nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng sau khi nữ ca sĩ công khai mối quan hệ. Được biết, Thăng Văn Cương hiện công tác trong quân đội, cả hai bén duyên sau chương trình Sao Nhập Ngũ 2022.

Dù thường xuyên thoải mái tương tác, tung hint trên mạng xã hội nhưng hiện Hoà Minzy và Thăng Văn Cương chưa thông báo chuyện kết hôn hay có con chung. Vì vậy, phản ứng mới đây của nữ ca sĩ càng khiến netizen tò mò hơn về kế hoạch tương lai của cặp đôi. Trước đó, Hoà Minzy từng công khai bày tỏ mong muốn có thêm con với ông xã trên mạng xã hội: "Nhưng mà muốn thêm 5 con cơ, được không đồng chí ơi".

Cả hai bén duyên sau chương trình Sao Nhập Ngũ 2022. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng chia sẻ về chuyện tình cảm, Hoà Minzy từng bày tỏ sự biết ơn vì nửa kia luôn kiên nhẫn, vững vàng bên cạnh mình, đồng thời khẳng định sẽ trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.

Giọng ca Bắc Bling viết: "Anh quản lý biết bao nhiêu anh em, làm việc nghiêm túc, tác phong rõ ràng, ăn to nói lớn. Em biết anh đã không hề dễ chịu hay dễ dàng gì với việc phải giấu đi hạnh phúc của mình và em luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó. Em luôn nhớ trong đầu câu anh nói khi em gặng hỏi về cảm xúc của anh, anh chia sẻ: 'nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, nhiều lúc chồng cũng muốn được như vậy lắm'. Cảm ơn anh vì kiên nhẫn đợi em rồi kiên nhẫn bên cạnh em, giờ chúng ta có thể thoải mái rồi!".

Về chuyện tổ chức đám cưới, Hoà Minzy từng hé lộ khi đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm nghĩ của bé Bo về Đại uý Thăng Văn Cương. Theo đó, khi Hoà Minzy chia sẻ về thời điểm diễn ra hôn lễ là vào năm 2027 thì Bo nói "hơi lâu". Nhóc tỳ đáng yêu nói với mẹ: "Cuối năm 2027, con thấy hơi lâu. Con muốn nắm nay bố để đợi mẹ đi đến".