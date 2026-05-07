Victoria Beckham đáp trả cáo buộc của con trai

Trong bài đăng đoạn tuyệt với gia đình vào tháng 1, Brooklyn Beckham chỉ trích cha mẹ cùng các em chỉ đang “diễn kịch” cho mọi người xem. Nam đầu bếp cũng khẳng định gia đình coi trọng việc quảng bá hình ảnh và hợp đồng quảng cáo hơn tất cả thứ khác, đồng thời nhấn mạnh “Thương hiệu Beckham là ưu tiên hàng đầu”.

Giờ đây, sau khoảng 4 tháng, Victoria Beckham được cho là lên tiếng đáp trả cáo buộc của con trai cả trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

Victoria Beckham nói về "Thương hiệu Beckham" trên podcast Aspire của Emma Grede.

Trên tập podcast Aspire của Emma Grede vào ngày 5/5, nhà thiết kế thời trang 52 tuổi khẳng định việc xây dựng đế chế trị giá 500 triệu bảng Anh (680 triệu USD) mang tên “Thương hiệu Beckham” chưa bao giờ là ý định của vợ chồng cô, đồng thời nhấn mạnh bản thân không phải kiểu phụ huynh hay thúc ép con cái.

Trong cuộc trò chuyện, dẫn chương trình hỏi Victoria về cách tách bạch giữa chuyện cá nhân và những gì thuộc về “Thương hiệu Beckham”. Theo Daily Mail, câu hỏi này dường như ám chỉ đến các cáo buộc của Brooklyn nhắm vào cha mẹ mình, rằng họ là những bậc phụ huynh thích kiểm soát con cái và tô vẽ cuộc sống gia đình hoàn hảo.

Cựu thành viên Spice Girls trả lời: “Khi David và tôi gặp nhau lần đầu, chúng tôi chưa bao giờ có ý định xây dựng một thương hiệu. Mọi người hay nói về ‘Thương hiệu Beckham’, nhưng điều đó diễn ra một cách tự nhiên”.

Victoria chia sẻ vì đều là người nổi tiếng từ sớm, cả cô và David Beckham đều quen thuộc với các vấn đề liên quan đến thương hiệu và tiếp thị. Trong khi David từng hợp tác với Adidas, Brylcreem và Pepsi, cô với tư cách thành viên Spice Girls đã ký hợp đồng quảng cáo với khoai tây chiên Walkers, Pepsi, kẹo Chupa Chups và lăn khử mùi.

“Cô có biết không? Đây là chuyện có thật. Mẹ tôi vẫn còn giữ một chiếc bánh pizza Spice Girls trong lò nướng. Chiếc bánh đó nằm trong tủ đông hơn ba mươi năm rồi. Vì vậy, khi mọi người nói về ‘Thương hiệu Beckham’, đó chưa bao giờ là điều mà chúng tôi từng bàn đến”, người đẹp 7X khẳng định lại.

Theo Victoria, dù thành công ngày càng lớn, cô và David Beckham vẫn tập trung vào các dự án riêng: chồng xây dựng câu lạc bộ bóng đá Inter Miami CF, trong khi cô tạo dựng đế chế thời trang và làm đẹp của riêng mình.

Bà mẹ bốn con nói thêm vợ chồng cô không có bất kỳ thỏa thuận chung nào, mỗi người theo đuổi đam mê riêng. Do đó, khi thế giới không ngừng bàn tán về “Thương hiệu Beckham”, họ chưa bao giờ nhìn nhận gia đình mình như một doanh nghiệp.

Victoria được cho là phủ nhận cáo buộc xem "Thương hiệu Beckham" là ưu tiên số một của Brooklyn.

Victoria thừa nhận thành công của cha mẹ chắc chắn tạo áp lực ngày càng lớn lên con cái. Đó là lý do, dù luôn xuất hiện trước công chúng, cô vẫn cố gắng bảo vệ các con.

“Các con của chúng tôi có tuổi thơ khác tôi và David. Tôi nghĩ thế giới bây giờ cũng khác nhiều so với thời chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ các con hết mức có thể và giữ sự gắn bó với chúng”, cô nói.

Victoria nói với Emma rằng điều hầu hết các bậc phụ huynh mong muốn là con cái trở nên chăm chỉ và tử tế. Cô cũng định hướng bản thân trở thành người mẹ tốt nhất có thể, dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho các con.

Theo nhà thiết kế thời trang, giúp đỡ các con là một phần trách nhiệm của cha mẹ. Cô muốn hỗ trợ các con phát huy hết tiềm năng mà không khiến chúng cảm thấy bị thúc ép.

“Tôi nghĩ việc nuôi dạy con cái ở tuổi trưởng thành khác với khi chúng còn nhỏ. Tôi chỉ đang cố gắng làm hết sức mình. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo các con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, nữ nghệ sĩ giãi bày.

Victoria chia sẻ thêm hai con út, Harper Seven và Cruz Beckham, đều đang góp phần mở rộng “Thương hiệu Beckham” bằng những dự án riêng.

Cruz chọn nối nghiệp mẹ, theo đuổi con đường ca hát. Victoria cho biết con trai dành nhiều năm học chơi 5-6 loại nhạc cụ, sáng tác nhạc riêng, lập ban nhạc và biểu diễn ở những địa điểm nhỏ.

“Thằng bé làm điều đó một cách khiêm tốn. Thằng bé vô cùng tài năng và đang xây dựng thương hiệu của riêng mình. Đó chính là điều chúng tôi vẫn làm”, cô nói.

Về phía Harper Seven, việc gặp vấn đề nghiêm trọng về mụn trứng cá đã truyền cảm hứng cho cô bé phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng.

“Tiểu công chúa” nhà Beckham được cho là sắp ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp hướng đến Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc, vào mùa hè này.

Victoria nhận xét con gái là người tham vọng, đồng thời thừa nhận việc cô đưa con đến các cuộc họp phát triển sản phẩm từ khi còn nhỏ đã góp phần hình thành tính cách đó.

Victoria cho biết tự hào về các con. Ảnh: Shutterstock

Theo Daily Mail, Victoria đã đăng ký quyền sở hữu tên Harper từ khi con gái mới 5 tuổi để sử dụng cho các sản phẩm mang thương hiệu riêng, bao gồm mỹ phẩm, đồ chơi và quần áo.

Vào thời điểm đó, các chuyên gia sở hữu trí tuệ cho biết việc đăng ký nhãn hiệu cho tên của trẻ em là điều chưa từng có tiền lệ, bởi hành động này thường chỉ dành cho những người đã nổi tiếng. Điều này phần nào cho thấy sự nhạy bén trong kinh doanh của gia đình Beckham.