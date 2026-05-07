Trùm cuối châu Á tại Met Gala: Nữ thần Trung Quốc “giáng thế”, đến 4 chị em nhà BLACKPINK cũng còn phải thua

Met Gala 2026 đã kết thúc vào hôm 5/5 nhưng tới nay, những chủ đề liên quan tới sự kiện vẫn liên tục chiếm sóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh màn khoe váy áo lồng lộn của dàn nghệ sĩ, công chúng còn đổ dồn sự chú ý vào bảng thành tích số liệu nhiệt độ, chỉ số truyền thông mà các ngôi sao này mang lại tại sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh lần này.

Ban đầu, công chúng đều tưởng BLACKPINK sẽ trở thành nghệ sĩ châu Á hot nhất tại Met Gala 2026 dựa vào tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhóm. Nhưng trên thực tế, vận động viên trượt tuyết kiêm người mẫu Trung Quốc Cốc Ái Lăng mới là sao châu Á nhận được sự quan tâm lớn nhất từ truyền thông thế giới tại Oscar thời trang năm nay. Tính tới thời điểm hiện tại, lượt xem của Cốc Ái Lăng ở Met Gala 2026 trên tài khoản chính thức của các tạp chí danh tiếng như Vogue hay Vanity Fair đều bỏ xa 4 cô nàng BLACKPINK.

Với màn xuất hiện bừng sáng tại Met Gala năm nay, Cốc Ái Lăng đã thu về tới gần 20 triệu lượt click chuột tính tới thời điểm hiện tại, đủ “out trình” trước Lisa với khoảng 4 triệu lượt xem trên tài khoản của tạp chí nổi tiếng Vanity Fair. Ảnh: X

Trong khi đó trên tài khoản chính thức của tạp chí Vogue, Cốc Ái Lăng cũng lấn lướt hơn hẳn so với 3 thành viên khác của BLACKPINK là Jennie, Rosé và Jisoo về con số lượt xem tính tới nay. Ảnh: X

Được biết, Cốc Ái Lăng đã trở nên viral toàn cầu sau màn xuất hiện siêu thực ở Met Gala năm nay. Nữ vận động viên kiêm người mẫu đã mang tới sự kiện thời trang danh giá chiếc váy có thể bắn ra được bong bóng - 1 thiết kế vừa mang tính nghệ thuật, vừa đậm chất công nghệ, đúng tinh thần “Fashion Is Art”. Khung cảnh hàng trăm trái bong bóng nhỏ xíu bay lơ lửng trong không khí vây quanh Cốc Ái Lăng khi cô di chuyển đã khiến mạng xã hội bùng nổ, được ví von là quá đỗi siêu thực chẳng khác nào cảnh tượng 1 nàng tiên giáng thế.

Xem tận mắt video bắt trọn màn đổ bộ Met Gala của người đẹp Trung Quốc, công chúng không khỏi trầm trồ kinh ngạc, đồng thời hiểu được lý do vì sao cô lại trở nên viral toàn cầu tới như vậy. Lượt xem khủng cùng sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả khắp hành tinh chính là thành quả xứng đáng cho màn đầu tư của Cốc Ái Lăng tại sự kiện Oscar thời trang mới đây.





Loạt clip ghi lại màn xuất hiện rực sáng của Cốc Ái Lăng ở Met Gala năm nay đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ

Cốc Ái Lăng tạo ra nhiều khoảnh khắc thần thánh triệu view tại Oscar thời trang vừa mới kết thúc. Ảnh: X

Trong khi đó, Lisa và Jisoo cũng tạo được dấu ấn cho riêng mình ở Met Gala 2026. Trước ống kính, Lisa gần như biến mình thành tác phẩm nghệ thuật trình diễn với sáng tạo độc đáo từ Robert Wu. Không chỉ khoác lên mình bộ trang phục đẹp mắt, Lisa còn mang đến đúng tinh thần thử nghiệm và phá vỡ giới hạn của Met Gala.

Còn Jisoo lại mang đến năng lượng nữ tính và cổ điển với chiếc váy hồng pastel phủ sequin lấp lánh cùng chi tiết hoa nổi mềm mại. Visual của cô dịu dàng, thanh lịch như công chúa bước ra từ phim điện ảnh. Trong lần đầu dự Met Gala, Jisoo có khả năng khiến những thiết kế ngọt ngào trở nên cực kỳ sang trọng và dễ ghi nhớ nhờ khí chất thanh tao rất riêng.

Lisa cũng khiến truyền thông nhắc nhiều về mình sau màn đổ bộ đầy ấn tượng ở Met Gala mới đây. Ảnh: X

Jisoo tỏa sáng với visual tựa nàng công chúa trong màn chào sân ở Met Gala. Ảnh: X

Về phần Rosé, dù nhận được nhiều lời khen về nhan sắc song diện mạo của Rosé vẫn vấp phải những tranh luận về tính đột phá. Nhiều người cho rằng nữ idol hiểu rõ thế mạnh của mình và việc trung thành với phong cách tối giản giúp cô duy trì hình ảnh 1 biểu tượng thời trang cao cấp, không bị lẫn lộn với bất kỳ ai.

Ngược lại, không ít ý kiến nhận xét, Rosé đang quá an toàn và thiếu sự đổi mới. Tại 1 “đấu trường” đòi hỏi sự sáng tạo điên rồ như Met Gala, việc diện chiếc váy đen cổ điển có thể khiến Rosé trở nên mờ nhạt và thiếu tính biểu tượng so với các đồng nghiệp cùng nhóm hay dàn sao quốc tế khác.

Rosé bị chê nhàm chán, đơn điệu và thiếu tính đột phá ở mùa Met Gala năm nay. Ảnh: X

Trong khi đó, Jennie mang đến Met Gala hình ảnh gợi cảm, thu hút nhưng cũng không kém phần tranh cãi trong cách lựa chọn lối trang điểm và làm tóc. Cô diện bộ váy quây dáng dài được phủ kín bởi hàng ngàn mảnh sequin lấp lánh như những vảy cá. Tông màu xanh bạc chuyển sắc tạo hiệu ứng bắt sáng cực tốt dưới ánh đèn flash, biến Jennie thành 1 “nàng tiên cá” hiện đại bước ra từ lòng đại dương.

Tuy nhiên, lớp trang điểm là phần gây tranh cãi dữ dội trong lần xuất hiện này của Jennie. Jennie đã lựa chọn mốt chân mày siêu mảnh, nhạt màu - xu hướng cổ điển nhưng lại cực kỳ kén mặt. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu chân mày này khiến nhan sắc Jennie bị dìm và mờ nhạt trên thảm đỏ. Mái tóc được búi cao, ép sát cũng được cho là tạo cảm giác hơi đứng tuổi. Dù đây là nỗ lực để tạo sự phá cách và phù hợp với tinh thần nghệ thuật của Met Gala, nhưng không thể phủ nhận nó đã vô tình làm lộ những khuyết điểm trên gương mặt nữ idol.

Jennie bị lớp trang điểm cùng kiểu tóc dìm hàng thê thảm. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Weibo, Naver