Lịch sử gọi tên BTS: 7 thành viên gặp gỡ Tổng thống Mexico, còn nhận "đặc quyền" mở fanmeeting 50.000 người ngay tại Cung điện Quốc gia

Ngày 7/5, tờ Yonhap đưa tin nhóm nhạc BTS vừa có vinh dự gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại Cung điện Quốc gia. Tại sự kiện, Tổng thống Claudia Sheinbaum khen ngợi những thành tựu âm nhạc, sức ảnh hưởng của BTS tới giới trẻ toàn cầu nói chung và Mexico nói riêng để qua đó gắn kết những giá trị tốt đẹp: "Tôi vui mừng chào đón một trong những nhóm nhạc được giới trẻ Mexico yêu thích nhất: BTS. BTS là một nhóm nhạc luôn mang thông điệp về tình bạn, hòa bình và tình yêu. Âm nhạc và những giá trị tốt đẹp của họ đã gắn kết tình hữu nghị giữa Mexico và Hàn Quốc". Tổng thống Mexico cũng hy vọng trong tương lai BTS sẽ tổ chức thêm nhiều concert tại đất nước của bà.

Được biết, BTS đang nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất từng có vinh dự diện kiến Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và được đặt chân vào cung điện Quốc gia sau khi đến đất nước này tổ chức concert. Bên cạnh cuộc gặp gỡ Tổng thống Mexico, BTS còn nhận được quyền chưa từng có tiền lệ khi được giao lưu với 50 nghìn người hâm mộ tại quảng trường Zócalo. Khoảnh khắc các thành viên của nhóm nhạc Kpop bước ra ban công cung điện vẫy tay và chào hỏi biển fan chờ đợi mình, tạo nên khung cảnh ấn tượn. Một fan nữ thậm chí đã không kiềm được sự xúc động mà bật khóc.

Sự kiện BTS gặp gỡ Tổng thống Claudia Sheinbaum lên bản tin thời sự của truyền hình Mexico. Nguồn: X.

BTS cùng Tổng thống Claudia Sheinbaum giao lưu với 50 nghìn người hâm mộ tại quảng trường Zócalo. Nguồn: X.

Biển người hâm mộ Mexico chào đón BTS gây choáng ngợp. Nguồn: X.

BTS là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có vinh dự gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại Cung điện Quốc gia. Ảnh: AFP-Yonhap

Nhóm nhạc BTS ra ban công cung điện giao lưu với 50 nghìn người hâm mộ. Ảnh: AFP-Yonhap.

Các thành viên BTS gửi lời chào đến người hâm mộ Mexico. Ảnh: AFP-Yonhap.

Tổng thống Claudia Sheinbaum trò chuyện thân tình với V. Ảnh: X.

Người hâm mộ đã tập trung bên ngoài cung điện, cầm những tấm biển có dòng chữ "BTS sẽ mãi ở trong trái tim Mexico" và "Chào mừng đến Mexico". Ảnh: Reuters-Yonhap.

Một fan nữ thậm chí còn xúc động đến rơi nước mắt khi tận mắt nhìn thấy nhóm nhạc hàng đầu Kpop. Ảnh: Reuters-Yonhap.

Đám đông fan khổng lồ chào mừng BTS đến Mexico tổ chức 3 đêm concert. Ảnh: Ảnh: Reuters-Yonhap.

Có thể nói, BTS chính là ngoại lệ quốc gia của Mexico. Sự kiện họ gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và giao lưu với 50 nghìn người hâm mộ tại quảng trường Zócalo được truyền thông Mexico đưa tin trực tiếp trên nhiều kênh truyền thông đại chúng. Trước đó, khi BST thông báo sẽ tổ chức 3 đêm diễn tại Mexico trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã gọi đây là "sự kiện lịch sử" bởi giới trẻ Mexico đã chờ đợi ngày BTS đến đất nước này biểu diễn từ rất lâu.

"Nhóm nhạc lớn nhất thế giới" BTS trở thành ngoại lệ của Mexico. Ảnh: X

Nguồn: KoreaTimes, Yonhap