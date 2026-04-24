Trưởng nhóm BTS đối mặt với tranh cãi về việc hút thuốc ở Nhật Bản

Tạp chí Shukan Bunshun của Nhật Bản đưa tin trưởng nhóm RM của BTS đã bị bắt gặp hút thuốc ở khu vực cấm tại Shibuya. Theo bài báo, RM đã đến một quán bar và quán rượu ở Shibuya, nơi anh được cho là đã bị phát hiện hút thuốc nhiều lần ở khu vực cấm hút thuốc.

Bài báo cho biết RM đã ở lại một quán khoảng ba giờ trước khi rời đi vào khoảng 1 giờ sáng và trưởng nhóm của BTS đã hút thuốc trên đường phố công cộng - nơi có biển báo cấm hút thuốc. RM cũng hút thuốc trong hành lang một tòa nhà, một khu vực cấm khác.

Bài báo cũng nêu lên những lo ngại về cách xử lý tình huống sau đó. Theo nội dung bài báo, tàn thuốc lá bị vứt bừa bãi trên sàn nhà và một nhân viên đã được nhìn thấy quỳ xuống dọn dẹp. Những bức ảnh được đăng tải bởi trang tin này cho thấy cả cảnh hút thuốc và hậu quả sau đó, càng làm gia tăng chỉ trích.

Nhật Bản là đất nước thực thi các quy định nghiêm ngặt về việc hút thuốc nơi công cộng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị như Shibuya, khiến những cáo buộc như vậy trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Vụ việc gây tranh cãi này xảy ra khi BTS đang tích cực lưu diễn. Nhóm nhạc này gần đây đã khởi động "BTS Arirang World Tour" tại Hàn Quốc và tổ chức hai buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome, thu hút khoảng 110.000 người tham dự trong hai ngày. Họ dự kiến sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Bắc Mỹ tại Sân vận động Raymond James ở Tampa vào cuối tháng này.

Cũng như nhiều vụ bê bối của người nổi tiếng, phản ứng của công chúng rất trái chiều. Một số cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp và phép tắc ứng xử địa phương. Những người khác kêu gọi thận trọng, lưu ý rằng các cáo buộc dựa trên các báo cáo truyền thông và chưa được nghệ sĩ hoặc công ty quản lý của RM chính thức xác nhận.

Cho đến nay, cả HYBE và RM đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về các cáo buộc này. Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng toàn cầu của BTS và hình ảnh công chúng của RM, sự việc này đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ và cư dân mạng.



