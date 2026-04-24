Mới đây, sự xuất hiện của nghệ sĩ Quang Minh và vợ trẻ Tăng Khánh Chi tại một sự kiện ra mắt phim mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trên thảm đỏ, cả hai không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, nắm tay và tương tác ngọt ngào trước ống kính. Dù chênh lệch tới 37 tuổi, song nam nghệ sĩ vẫn giữ được phong độ trẻ trung, tạo nên tổng thể khá hài hòa khi đứng cạnh bà xã.

Không chỉ gây chú ý bởi visual "đũa lệch" nhưng vẫn hợp đôi, Quang Minh còn lần đầu có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Theo đó, nam nghệ sĩ xác nhận đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi, tuy nhiên cả hai quyết định không tổ chức đám cưới.

Nghệ sĩ Quang Minh và Tăng Khánh Chi ở sự kiện mới đây (Clip: Meow Entertainment)

Chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ Quan Minh cho biết thời điểm Tăng Khánh Chi mang thai vào năm 2024, cả hai đã đăng ký kết hôn nhằm thuận tiện cho việc làm giấy tờ khai sinh cho con. Về việc không tổ chức đám cưới, nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ ở độ tuổi hiện tại, anh không còn mặn mà với những nghi thức rình rang. Bên cạnh đó, việc hạn chế ồn ào cũng là cách để tránh những ý kiến trái chiều từ dư luận xoay quanh chuyện tình cảm chênh lệch tuổi tác.

Nói về cơ duyên gặp gỡ bà xã, nghệ sĩ Quang Minh tiết lộ cả hai quen nhau khi tình cờ gặp mặt trong buổi ra mắt sản phẩm của một đồng nghiệp. Thời điểm đó nam diễn viên đã ly hôn và cả hai dần tìm hiểu. Nghệ sĩ Quang Minh tiết lộ đã được Tăng Khánh Chi chinh phục bởi sự chăm sóc giản dị qua những bữa cơm gia đình hằng ngày.

Nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào từng là một trong những "cặp đôi vàng" của sân khấu hải ngoại. Cả hai kết hôn từ năm 1995, đồng hành suốt 24 năm và có chung hai con gái. Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, Quang Minh - Hồng Đào còn là bạn diễn ăn ý, cùng nhau tạo nên nhiều tiểu phẩm, vở diễn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Sự kết hợp duyên dáng, tung hứng tự nhiên của họ từng được xem như thương hiệu, khó thay thế.

Năm 2019, Hồng Đào xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi, khép lại cuộc hôn nhân dài hơn hai thập kỷ. Dù vậy, cách chia tay văn minh của cặp đôi nhận được nhiều sự tôn trọng. Không ồn ào, không đấu tố, Quang Minh giữ im lặng trước truyền thông, chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng anh luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với vợ cũ và các con.

Sau nhiều năm, nam nghệ sĩ hiếm hoi nhắc lại mối quan hệ cũ khi cho biết cả hai đã giữ liên lạc trở lại, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau trong những dịp đặc biệt. Từ vợ chồng trở thành bạn bè, đồng nghiệp, Quang Minh và Hồng Đào vẫn dành cho nhau sự trân trọng. Nam diễn viên từng bày tỏ niềm vui khi thấy Hồng Đào ổn định, thành công và có cuộc sống bình yên, xem đó như một phần động lực để anh bước tiếp hành trình mới.

Đến cuối năm 2024, Quang Minh bất ngờ trở thành tâm điểm khi chào đón con trai ra đời ở tuổi 65. Vợ trẻ của nam diễn viên là Tăng Khánh Chi, sinh năm 1996. Trước đây, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Trước khi kết hôn với nghệ sĩ Quang Minh, Tăng Khánh Chi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện có một con riêng.

Cả hai đã âm thầm hẹn hò suốt một năm trước khi quyết định chia sẻ với công chúng. Chuyện tình với bạn đời kém 37 tuổi cũng tạo nên nhiều luồng bàn luận. Dẫu vậy, nam nghệ sĩ cho biết cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách sống, từ đó xây dựng tổ ấm chung.

Từ khi công khai cuộc sống mới, Quang Minh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai. Hình ảnh một "ông bố bỉm sữa" ở tuổi U70 khiến nhiều người thích thú. Anh không ngại học lại từ đầu những việc quen thuộc như pha sữa, thay tã, ru con ngủ. Trong một lần đăng tải khoảnh khắc chăm con lúc đêm muộn, nam nghệ sĩ hài hước viết rằng chuyện thức đến 2 giờ sáng cho con bú sữa là hoàn toàn có thật.

Nam diễn viên từng chia sẻ về chuyện có con: "Thiệt không ngờ cuối đời lại có được thằng con trai, cực lắm nhưng nhìn con yêu vô cùng tận. Con sanh ra đã bị thiệt thòi vì ba không còn trẻ, Quang Minh tự hứa với lòng sẽ cố gắng giữ sức khỏe để lo cho con thật tốt khi có thể".

Gần đây nghệ sĩ Quang Minh liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh với vai phụ

Nam nghệ sĩ và bà xã vun vén cho tổ ấm, song song đó là thường xuyên đồng hành cùng nhau từ sự kiện giải trí đến hoạt động đời thường, đơn cử là cùng có niềm đam mê với pickleball

