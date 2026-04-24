Đến bàn chân của Jennie (BLACKPINK) mà antifan cũng không tha!

Ngày 24/4, hình ảnh chụp cận bàn chân của Jennie ở góc 0.5 được chia sẻ rần rần trên MXH, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Bức ảnh này khiến thành viên nhóm BLACKPINK bị vô số netizen body shaming (miệt thị ngoại hình), chê bai cô có bàn chân thô kệch, ngón chân biến dạng và dài kỳ quặc. Thậm chí có không ít người còn bình phẩm, nhận định phiếm diện rằng Jennie là nữ idol có bàn chân xấu nhất showbiz Hàn.

Bàn chân ở góc chụp 0.5 của Jennie bỗng thành chủ đề bàn luận, khiến cô nhận về vô số bình phẩm tiêu cực về ngoại hình. Ảnh: X.

Giữa lúc đặc điểm hình thể của Jennie bị mang ra bàn tán và công kích, nhiều khán giả đã lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng. Các netizen cho rằng "mỹ nhân quyền lực nhất thế giới" quá khổ, đến cả bàn chân của cô giờ cũng bị antifan lôi ra để "kiếm chuyện" và chê bai ác ý.

Theo số đông khán giả, Jennie chưa bao giờ che giấu bàn chân của mình và thường xuyên đăng ảnh để lộ chân trên MXH. Ở góc chụp 0.5, các ngón chân của Jennie đã bị kéo dài hơn ra so với bình thường nên mới trông kỳ lạ. Trong các bức ảnh đời thường hay tạp chí, đôi chân thực tế của Jennie cũng không hề biến dạng, thô kệch hay kỳ quái như trong bức ảnh antifan mang ra chê bai cô.

Ngoài ra, dân tình cho rằng với chiều cao 1,63m, size bàn chân của nữ idol phải cỡ 38-39 mới giữ thăng bằng tốt. Do đó, việc antifan miệt thị Jennie chỉ vì cô có đôi chân to, hay đòi hỏi nữ idol này phải có đôi chân nhỏ nhắn size 35-36 là rất vô lý.

Chứng kiến cảnh Jennie bị miệt thị ngoại hình trên MXH, các netizen cho rằng "mỹ nhân quyền lực nhất thế giới" quá khổ, đến cả bàn chân của cô giờ cũng bị antifan lôi ra để "kiếm chuyện". Ảnh: X.

Đôi chân thực tế của Jennie không hề biến dạng, thô kệch hay kỳ quái như trong bức ảnh antifan mang ra chê bai cô. Ảnh: X.

Nạn nhân bị bạo lực mạng

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên ngoại hình của Jennie bị antifan công kích ác ý. Tháng 11/2024, hình ảnh Jennie mặc quần short biker và áo crop-top thể thao khoe dáng người mảnh khảnh ở phân cảnh ngâm mình phục hồi cơ thể trong nước lạnh đăng trên tạp chí Vogue, đã bị 1 số cư dân mạng mang ra chế giếu.

Thời điểm đó, trên MXH đã xuất hiện ảnh chụp màn hình phần bụng dưới hơi nhô to ra của nữ thần tượng, kèm với dòng tiêu đề: "Tôi cảm thấy gần gũi với Jennie sau khi nhìn thấy góc nghiêng của cô ấy" . Dưới bài đăng nói trên, nhiều người cũng đã "hùa" nhau miệt thị ngoại hình, chê bai thành viên nhóm BLACKPINK có bụng to.

Ngay lập tức, người hâm mộ đã phải ra mặt bảo vệ Jennie, cho rằng cô bị chụp ảnh "dìm", đồng thời chỉ ra rằng bụng của phụ nữ thường nhô ra sau khi ăn hoặc thư giãn. Ngoài ra, người hâm mộ cũng cho rằng vóc dáng hiện tại của Jennie đã rất hoàn hảo, khỏe khoắn.

Jennie thường xuyên hứng chịu những làn sóng tấn công, miệt thị hình thể ác ý của antifan. Ảnh: Instagram

Vóc dáng của nữ thần tượng ở góc nghiêng từng bị dân mạng mang ra bàn tán và chê bai cô có vùng bụng dưới to. Ảnh: KoreaBoo.

Trong khi thực tế, Jennie có hình thể cân đối, thon thả ở góc quay chính diện, nhưng antifan không quan tâm đến điều này. Ảnh: KoreaBoo.

Trước đó, Jennie cũng bị 1 số netizen quốc tế tấn công vô lý vì hình ảnh mặt đồ đen - trắng đi dự đám cưới của đồng nghiệp. Những lời chỉ trích hướng đến trang phục đi đám cưới của Jennie khiến không ít người sửng sốt. Người hâm mộ và khán giả theo dõi Kbiz đã phải lên tiếng đính chính, làm rõ tình huống thay nữ thần tượng 9X. Họ giải thích sở dĩ nữ ca sĩ sinh năm 1996 lẫn khách mời xung quanh đều mặc đồ đen - trắng dự lễ cưới là do văn hóa tại Hàn Quốc. Ở xứ sở kim chi, khách mời thường mặc đồ có tông màu trầm hoặc đen - trắng giản dị và gọn gàng khi dự hôn lễ để thể hiện sự tôn trọng đối với cô dâu - chú rể. Việc này còn có mục đích tránh khách mời nữ "chiếm spotlight" của cô dâu.

Đến cả việc Jennie mặc gì antifan cũng quản. Hình ảnh Jennie mặc đồ đen - trắng dự đám cưới 1 người bạn trong giới từng bị 1 số netizen quốc tế tấn công vô lý mà không tìm hiểu kỹ văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: X.

Nguồn: X, KoreaBoo