Showbiz Việt có cặp đôi sắp cưới: Lộ chuyện ở chung khi du lịch, đã có ảnh đàng gái thử váy cô dâu

Mới đây, Huỳnh Phương đăng tải đoạn clip ghi lại chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Đáng chú ý, hội này gồm 2 cặp đôi: vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang và Huỳnh Phương - Khả Như. Ngay từ cách chia team đã đủ khiến netizen chú ý khi cả nhóm tự nhiên tách thành 2 "phe" đúng theo cặp.

Trong clip, hai đội còn bày trò bốc số để quyết định bóc số để tìm ra ai sẽ là người thanh toán tiền khách sạn. Sau một hồi cân não, Huỳnh Phương là người thua cuộc và đành đứng ra chi trả toàn bộ chi phí. Trước tình huống này, Khả Như chỉ biết đứng nhìn bất lực, sau đó hài hước tuyên bố cả hai sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong phần còn lại của chuyến đi. Kết thúc màn tung hứng, hai cặp đôi chia nhau về phòng nghỉ.

Huỳnh Phương cùng Khả Như du lịch với hội bạn

Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại lộ ra loạt chi tiết khiến dân tình soi ra không ít điều. Việc Huỳnh Phương và Khả Như chủ động về cùng một đội, thoải mái thể hiện sự gắn kết trước ống kính cho thấy mối quan hệ đã không còn ở mức úp mở. Đặc biệt, chuyện chia phòng khi đi du lịch càng khiến nhiều người cho rằng cả hai đã ở cùng nhau, như một cặp đôi chính thức.

Từ chuyện xài tiền chung khi đi du lịch, chia phòng ở cùng nhau cho đến loạt hint kéo dài suốt nhiều năm, netizen đang nghiêng về khả năng Huỳnh Phương và Khả Như đã bước vào giai đoạn nghiêm túc, thậm chí có thể đang chuẩn bị cho một cột mốc lớn.

Huỳnh Phương và Khả Như chẳng cần giấu mối quan hệ nữa

Trên thực tế, nghi vấn tình cảm giữa Huỳnh Phương và Khả Như đã râm ran suốt nhiều năm qua với loạt chi tiết khó chối cãi. Cả hai bén duyên khi hợp tác tại sân khấu kịch, sau đó liên tục xuất hiện cùng nhau từ công việc đến đời thường. Không chỉ tương tác thân thiết, Huỳnh Phương còn từng gây chú ý khi chỉ theo dõi duy nhất Khả Như trên Instagram - một động thái được xem là "đánh dấu chủ quyền".

Vào tháng 3/2024, Khả Như và Huỳnh Phương từng có chuyến du lịch cùng vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật tại Thái Lan. Trong những khoảnh khắc được Tiến Luật ghi lại, cặp đôi nhanh chóng bị soi loạt hành động thân mật như xoa đầu, đặt tay lên vai đối phương. Đáng chú ý, dù nhỏ tuổi hơn Khả Như 5 tuổi, Huỳnh Phương vẫn xưng hô theo kiểu anh – em, càng khiến netizen thêm phần nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt.

Không dừng lại ở đó, Thu Trang còn đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: đi chụp hình cưới cho hai đứa em hơi cực nhưng vui, chúc hai em hạnh phúc. Dù không nhắc đích danh, nhưng với những gì diễn ra trong khung hình, nhiều người tin rằng cặp đôi được nói đến chính là Khả Như và Huỳnh Phương. Đáng nói, cư dân mạng còn phát hiện thêm một chi tiết “đắt giá” khi cả hai cùng đeo nhẫn có kiểu dáng tương tự ở cùng vị trí trên tay.

Huỳnh Phương và Khả Như bị soi hẹn hò khi để lộ nhẫn cặp trong chuyến du lịch ở Thái Lan vào năm 2024

Thời gian gần đây, Huỳnh Phương và Khả Như cũng không còn quá kín kẽ như trước mà dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, sánh đôi không rời, từ khoác tay, đứng sát đến những khoảnh khắc "dính như sam" trước ống kính. Những bức ảnh chung ngày càng mang màu sắc tình cảm rõ rệt, đi kèm là các dòng trạng thái úp mở kiểu “đòi danh phận” khiến dân tình càng thêm chắc mẩm. Không chỉ trong công việc, ở những dịp đặc biệt như sinh nhật, Valentine hay Tết, cả hai cũng thường xuyên dành thời gian bên nhau, cho thấy sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Đáng chú ý, loạt hình ảnh Khả Như diện váy cưới lan truyền thời gian qua đã khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao. Trước đó, vào đầu tháng 1, Tiến Luật từng bất ngờ "khơi mào" tin đồn khi nhắc đến chuyện cưới xin của đàn em ngay tại một sự kiện. Trong lúc giao lưu với khán giả ở rạp phim, nam diễn viên thẳng thắn tiết lộ rằng anh nghe được thông tin cuối năm nay Khả Như sẽ lên xe hoa, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó, Thu Trang cũng nhanh chóng góp lời bằng một câu chúc mừng, càng khiến câu chuyện thêm phần rầm rộ và làm dấy lên nghi vấn ngày vui của Khả Như có thể đang đến rất gần.

Huỳnh Phương và Khả Như đã công khai ra mặt khi liên tục dính như sam ở sự kiện

Những khung hình Khả Như trong chiếc váy cưới trắng dấy lên nhiều tin đồn cặp đôi đã tính chuyện về chung một nhà