Byun Yo Han bị "bắt quả tang" hôn người khác sau lưng Tiffany (SNSD)

Nam diễn viên Byun Yo Han đang gây sốt trên mạng xã hội xứ Hàn sau khi một bức ảnh bất ngờ lan truyền. Mới đây, rapper Swings đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng chồng Tiffany (SNSD), cho thấy cả hai đang có khoảnh khắc vui vẻ trao nhau nụ hôn lên má.

Không những vậy, Swings còn hài hước viết: “Mọi người ơi, Byun Yo Han là người nổi tiếng nam kém nam tính nhất mà tôi từng gặp”. Hình ảnh này lập tức khiến cư dân mạng xứ Hàn bùng nổ, nhất là khi Byun Yo Han vừa mới trở thành chồng của "mỹ nhân mắt cười" Tiffany (SNSD).

Swings đăng ảnh được Byun Yo Han hôn lên má. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, "nụ hôn" này lại khiến cư dân mạng được phen cười lớn thay vì phản đối, lo ngại cho Tiffany. Dù hôn người khác sau lưng vợ, nhưng người Byun Yo Han hôn lại là người bạn thân, anh em chí cốt trong khoảnh khắc cả 2 vui đùa. Cách đây không lâu, nam diễn viên cũng có cảnh hôn đồng giới cực nồng cháy với Moon Sang Min trong phim mới Pavane.

"Tiffany cắt tóc ngắn từ bao giờ vậy?", "Sự thân mật giữa nam giới còn hơn cả giữa nữ giới với nhau", "Thật điên rồ!", "Sau khi xem những đoạn phim quay cảnh Swings trông rất mệt mỏi, thì ở đây anh ấy trông thật hạnh phúc bên Byun Yo Han", "Không phải là một cái hôn nhẹ, nhưng trông như thể đang cắn vào người kia… cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng hài hước trước hình ảnh này.

Swings và Byun Yo Han vốn là bạn thân. Ảnh: Instagram

Byun Yo Han sinh ngày 29/4/1986 tại Incheon, Hàn Quốc. Trước khi được công chúng biết đến, anh đã có nền tảng đào tạo bài bản khi theo học tại Đại học Quốc gia Nghệ thuật Hàn Quốc (Korea National University of Arts) – nơi được xem là “lò đào tạo tinh hoa” của giới nghệ thuật xứ kim chi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine...

Trong ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm, họ không để lộ "hint" hẹn hò nào

Byun Yo Han - Tiffany nhanh chóng đi đến hôn nhân. Ảnh: Instagram

Được biệt, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Và đến ngày 27/2, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Họ chưa ấn định ngày tổ chức hôn lễ, đang cân nhắc một lễ cưới đơn giản theo hình thức buổi lễ cảm tạ, với sự tham dự của gia đình hai bên. Công ty quản lý nhấn mạnh 2 ngôi sao Kbiz kết hôn dựa trên nền tảng của sự tin tưởng sâu sắc và tình yêu dành cho nhau, hoàn toàn không có chuyện cưới chạy bầu.

Sau khi kết hôn, cặp đôi dù không xuất hiện công khai bên nhau nhưng đã cởi mở nói về đối phương trên các show truyền hình. Tiffany nói “Tôi rất hạnh phúc”, bày tỏ sự phấn khởi và niềm vui về cuộc sống hôn nhân của mình. Mỹ nhân SNSD tiết lộ mẹ chồng cũng rất yêu thương và chăm sóc kỹ càng cho cô.

Cặp đôi đang sống trong những ngày tân hôn hạnh phúc. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo