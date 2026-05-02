Jennie "hẹn hò" người khác vẫn nhớ về V (BTS)?

Trong thế giới Kpop, mọi động thái của "It Girl" Jennie (BLACKPINK) đều có thể trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán sôi nổi. Mới đây, một đoạn video với tiêu đề gây tò mò về chuyện "hẹn hò" của Jennie cùng một nam thần tượng tài năng đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên, đồng thời dấy lên những nghi vấn thú vị về hình bóng người cũ.

Cụ thể, nam ca sĩ WOODZ (Cho Seung Youn) gây xôn xao dư luận với video mang tiêu đề "Tại sao phải hẹn hò cùng Jennie". Dù chỉ là một nội dung hợp tác, nhưng sự ăn ý của cả hai đã khiến không ít người bất ngờ. Ít ai biết rằng, Jennie và WOODZ đã có một tình bạn bền chặt kéo dài hơn một thập kỷ. WOODZ tiết lộ cả hai gặp nhau lần đầu tại lễ hội trường tiểu học Cheongdam và đã là bạn bè lâu năm, trước khi cùng thực tập tại một công ty trước khi Jennie trở thành "thực tập sinh huyền thoại" của nhà YG.

WOODZ và Jennie đăng tải video "hẹn hò". Ảnh: X

Xuyên suốt video, cả hai không ngần ngại trêu chọc nhau. WOODZ khiến fan thích thú khi "bóc phốt" phong cách mua sắm của Jennie chỉ toàn là đồ thể thao. Anh chàng còn cười nhạo khi món đồ đầu tiên Jennie chọn cho mình lại tiếp tục là một bộ đồ thể thao đặc trưng.

Tâm điểm của video là phân đoạn hai người chọn trang phục cho nhau. Jennie đã đích thân phối cho WOODZ ba kiểu trang phục theo phong cách "bạn trai". Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng soi ra điểm bất thường. Nhiều ý kiến cho rằng phong cách mà Jennie lựa chọn cho WOODZ - từ cách phối đồ, màu sắc trung tính đến những món phụ kiện tinh tế - có sự tương đồng kỳ lạ với gu thời trang cá nhân của V (BTS).

... được cho là có những nét gợi nhắc đến V (BTS). Ảnh: X

Từ đây, hàng loạt suy đoán xuất hiện cho rằng Jennie vẫn bị ảnh hưởng bởi gu thời trang hoặc ký ức liên quan đến V. Dù vậy, nhiều người cũng nhấn mạnh đây là phong cách tương đối phổ biến và chưa có bất kỳ cơ sở xác thực nào cho thấy Jennie đang “nhớ tình cũ”. Đây hoàn toàn chỉ là những suy đoán cảm tính từ phía cư dân mạng, nhưng nó lại một lần nữa hâm nóng lại những câu chuyện tình cảm vốn đã rất ồn ào của nàng rapper nhà BLACKPINK.

Cư dân mạng tranh cãi liệu Jennie có còn nhớ đến V. Ảnh: X

Sự nghiệp và đời tư của Jennie luôn là hai thái cực song hành, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng toàn cầu. Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn).

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO , trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới.

Jennie là nữ idol Kpop hàng đầu hiện nay. Ảnh: X

Trước V (BTS), Jennie từng hẹn hò Kai (EXO) và G-Dragon. Sau đó, chuyện tình của Jennie và V được coi là 1 trong những mối tình chấn động nhất Kpop. Chuyện tình này có khởi đầu ồn ào, bắt đầu từ những tấm ảnh chụp tại đảo Jeju vào năm 2022, tiếp theo đó là hàng loạt ảnh riêng tư bị rò rỉ từ điện thoại của nữ ca sĩ.

Tháng 5/2023, đoạn video ghi lại cảnh cặp đôi nắm tay đi dạo bên bờ sông Seine ở Paris đã gần như xác nhận mối quan hệ dù hai công ty quản lý chưa bao giờ lên tiếng trực tiếp. Tuy nhiên đến cuối năm 2023, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cặp đôi đã chia tay trước khi V lên đường nhập ngũ. Dù hiện tại mỗi người đã có một con đường riêng, nhưng những sự trùng hợp nhỏ nhất trong phong cách hay hành động của họ vẫn luôn là chủ đề khiến người hâm mộ không ngừng liên tưởng.

V và Jennie hẹn hò trong giai đoạn 2022 - 2023. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo