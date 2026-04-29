Song Hye Kyo - Jennie ở đâu trong lúc bạn thân siêu mẫu làm đám cưới?

Đám cưới hot nhất Hàn Quốc hiện nay

Vào ngày 26/4, siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc Shin Hyun Ji đã bất ngờ tổ chức hôn lễ với người chồng ngoài ngành giải trí. Thông tin khiến công chúng xứ Hàn không khỏi ngỡ ngàng vì trước đó, nữ người mẫu sinh năm 1996 chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Gần đây nhất, cô bất ngờ vướng nghi vấn yêu Jungkook (BTS) nhưng không hề lên tiếng xác nhận mối quan hệ này.

Ban đầu, Shin Hyun Ji vốn lên kế hoạch cưới bí mật và không muốn công bố rộng rãi tới khán giả. Thế nhưng điều mà cô không ngờ được rằng đúng 1 ngày trước hôn lễ, mọi chuyện lại bị bại lộ. Lỡ rồi tới luôn, Shin Hyun Ji đã thoải mái chia sẻ những hình ảnh trong ngày trọng đại.

Trong loạt ảnh cưới, có thể thấy rằng cô dâu xuất hiện với diện mạo đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Nhờ lợi thế hình thể là siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc, Shin Hyun Ji chỉ cần diện váy cưới trơn và đi giày bệt cũng đủ nổi bật. Không gian đám cưới rất sang chảnh và có gu, đặc biệt còn quy tụ nhiều khách mời đình đám trong showbiz Hàn Quốc như siêu mẫu Jang Yoon Ju, ngôi sao truyền hình Dex, Hong Jin Kyung, ca sĩ Bang Minah (Girl's Day), danh hài Kim Ji Yu...

Shin Hyun Ji bất ngờ tổ chức đám cưới với người chồng không nổi tiếng.

Đám cưới quy tụ nhiều gương mặt đình đám như siêu mẫu Jang Yoon Ju...

... sao truyền hình Hong Jin Kyung...

... Bang Minah, Kim Ji Yu...

... và Dex. Ảnh: Instagram

Sự vắng mặt đáng tiếc của 2 người bạn thân

Tuy nhiên, sự vắng mặt của 2 người bạn thân nhất của Shin Hyun Ji - Song Hye Kyo và Jennie khiến khán giả ngạc nhiên và bàn tán. Vậy vì lý do gì mà Song Hye Kyo lẫn Jennie đều không tham dự đám cưới của siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc? Câu trả lời là không hẹn mà gặp, cả Song Hye Kyo lẫn Jennie đều đang bận đi công tác nước ngoài trong thời gian này.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang ở Pháp. Cô đến Pháp để tham dự sự kiện và những hoạt động quảng bá của thương hiệu trang sức đình đám Chaumet. Tại sự kiên, nữ minh tinh họ Song gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc dài buông xõa. Truyền thông cùng khán giả nhận định cô đã nối tóc bởi chỉ cách đây ít hôm, nữ diễn viên vẫn còn để tóc ngắn. Trước ống kính, Song Hye Kyo khiến công chúng trầm trồ trước diện mạo quyến rũ, đầy cuốn hút ở tuổi 45.

Đặc biệt, Song Hye Kyo còn gây sốt với khoảnh khắc xinh đẹp lúc ngà ngà say. Cô nhận về vô số lời khen từ truyền thông lẫn khán giả. Thậm chí, ký giả tờ Starnews đã dành cho người đẹp The Glory vô số mỹ từ tán dương như “vẻ đẹp lấn át cả trang sức cao cấp”, “nhan sắc không tuổi đẳng cấp"... Đến nay, Song Hye Kyo còn gây bão mạng khi lộ khoảnh khắc thân thiết bên 1 người đàn ông lạ. Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, danh tính người đàn ông này đã được làm rõ, đó chỉ là nhiếp ảnh gia thân quen của đại minh tinh xứ Hàn.

Song Hye Kyo đi công tác ở Pháp.

Jennie cũng đang có chuyến công tác nước ngoài, nhưng lại là ở Mỹ. Vào ngày 24/4 (giờ Mỹ), Jennie đã tham dự sự kiện TIME100 Gala cùng với dàn sao hàng đầu thế giới như Dakota Johnson, Hailey Bieber, Keke Palmer... Cách đây không lâu, Jennie vừa được xướng tên trong danh sách TIME100 - bảng xếp hạng thường niên vinh danh 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu. Đây không chỉ là cột mốc mang tính biểu tượng, mà còn là dấu ấn cho thấy sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của nữ nghệ sĩ Kpop đã vượt khỏi ranh giới ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, chạm đến tầm vóc văn hóa đại chúng toàn cầu.

Tại sự kiện, Jennie mặc bộ váy cúp ngực, hạ eo xuyên thấu gợi cảm giúp cô khoe được bờ vai ngang và vòng eo con kiến trứ danh. Tuy nhiên, bộ trang phục đen kết hợp với hoa tai kim cương cỡ to, lớp make-tone nude, kiểu tóc bới cao để mái cuốn xoăn này của Jennie bị dân tình chê bai dữ dội vì vừa cộng cho cô thêm chục tuổi, vừa khiến gương mặt bầu bĩnh của IT girl hàng đầu thế giới lộ rõ và đường nét ngũ quan trông nhạt nhòa. Ở khung hình chung với Hailey Bieber - bà xã của Justin Bieber và mỹ nhân 50 Sắc Thái Dakota Johnson, do lép vế về chiều cao và có phong cách ăn mặc như "quý bà". Jennie bị 2 người đẹp Hollywood át vía hào quang.

Có thể nói, đây là lần đi thảm đỏ đáng thất vọng nhất và mặc xấu hiếm thấy của Jennie. Trên MXH X, dân tình đều thi nhau hỏi không ai biết đã phối đồ và làm kiểu tóc "dìm hàng" Jennie đến vậy trong ngày cô được vinh danh là "mỹ nhân quyền lực thế giới". Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực Jennie rằng cô luôn tự thử thách bản thân mình với phong cách mới, thay vì chỉ đóng khung trong những phong cách an toàn quen thuộc.

Jennie đi công tác ở Mỹ.

Có hay không chuyện tình bạn rạn nứt?

Cả 2 ngôi sao đều vắng mặt trong lễ cưới của Shin Hyun Ji khiến dân tình xôn xao bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc liệu mối quan hệ thân thiết lâu năm của họ có bị ảnh hưởng hay không, đặc biệt khi Song Hye Kyo và Shin Hyun Ji có sự chênh lệch tuổi tác 15 năm nhưng vẫn gắn bó keo sơn, còn Jennie thì luôn coi Hyun Ji như người bạn chí cốt. Bên cạnh lý do khách quan là công tác, thì Song Hye Kyo và Jennie cũng không đăng ảnh chúc mừng bạn thân.

Trên các diễn đàn, không ít người tỏ ra hụt hẫng khi không được chứng kiến khung hình "vô thực" của bộ ba mỹ nhân này. Thậm chí, việc cả hai không đăng bài chúc mừng công khai trên Instagram cũng bị một bộ phận khán giả quy chụp là "rạn nứt tình cảm". Tuy nhiên, nhiều người lại có cái nhìn khác. Họ cho rằng có lẽ thay vì một tấm ảnh check-in vội vã, Song Hye Kyo và Jennie đã chọn cách chúc mừng tinh tế hơn như gửi tin nhắn riêng tư, hoặc sẽ đến gặp gỡ Shin Hyun Ji trực tiếp khi về nước.

Trong giới giải trí đầy thị phi, mối quan hệ giữa Song Hye Kyo - Jennie - Shin Hyun Ji vẫn luôn là một biểu tượng đẹp của sự ủng hộ thầm lặng. Việc không thể có mặt tại lễ cưới vì lý do công việc là điều đáng tiếc, nhưng chắc chắn không thể làm lung lay sự gắn kết bền chặt của "hội chị em" quyền lực này.

Shin Hyun Ji rất thân thiết với Song Hye Kyo và Jennie.

Nhiều người cho rằng tình bạn của họ không thể bị rạn nứt chỉ vì Song Hye Kyo - Jennie không đi đám cưới do vướng công việc.




