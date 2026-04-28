Con trai Son Ye Jin điển trai gây trầm trồ, mới 3 tuổi đã có giao diện “boy phố” chất phát ngất

Cậu bé 3 tuổi Kim Woo Jin - quý tử đầu lòng nhà cặp đôi vàng Son Ye Jin và Hyun Bin từ lâu đã là 1 trong những nhóc tỳ được quan tâm hàng đầu tại Kbiz. Cậu bé nhiều lần chiếm sóng truyền thông, mạng xã hội nhờ diện mạo điển trai nổi bật. Dù Kim Woo Jin chưa từng lộ diện rõ mặt trước công chúng nhưng nhiều ngôi sao ở làng giải trí xứ kim chi từng được chiêm ngưỡng dung mạo cậu nhóc, và ai nấy cũng đều trầm trồ, bị sốc visual trước gương mặt đẹp trai của em bé này.

Tới chiều 28/4, Son Ye Jin khiến mạng xã hội náo loạn khi bất ngờ công khai hình ảnh mới nhất của cậu con trai 3 tuổi. Trong hình, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh đang tập luyện với các dụng cụ thể thao cho quý tử đầu lòng xem. Kim Woo Jin ngồi ngoan xem mẹ tập thể dục, công chúng còn nói vui rằng cậu bé có dáng ngồi nghiêm túc trông chả khác gì ông cụ non. Thậm chí, 1 số khán giả suy đoán rằng Kim Woo Jin dường như đã thừa hưởng tính cách điềm tĩnh, chín chắn từ ông bố tài tử.

Đặc biệt, gu thời trang của Kim Woo Jin đã nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ ký giả tờ Koreaboo. Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 số netizen nhận xét, con trai Son Ye Jin - Hyun Bin có giao diện “boy phố” chất như nước cất, sớm gây ấn tượng với gu ăn mặc đời thường khi còn rất nhỏ.

Son Ye Jin vừa khiến mạng xã hội loạn cào cào khi tung ra hình ảnh mới nhất về cậu con trai 3 tuổi.

Gần đây, quý tử đầu lòng nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh liên tục chiếm sóng trên các phương tiện truyền thông. Cách đây đúng 1 tuần, Son Ye Jin “dội bom” Instagram bằng 2 bức ảnh tình cảm bên ông xã Hyun Bin. Trong hình, cô che mất gương mặt điển trai của chồng tài tử bằng sticker, khiến nhiều fan không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đáng chú ý, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh gây sốt khi tiết lộ, 2 hình ảnh trên do chính con trai 3 tuổi chụp cho bố mẹ.

Chứng kiến thành quả của quý tử nhỏ, Son Ye Jin đã không giấu nổi niềm tự hào xen lẫn xúc động. Vậy nên, cô mới vội đăng bài khen ngợi con trai nức nở trên trang cá nhân: “Con trai dần biết cách căn chỉnh góc chụp hình cho mẹ rồi nha. Dù đôi khi ảnh chụp dính sàn nhà hơi nhiều, hay có lúc bị out nét, nhưng những hình ảnh như thế này chẳng phải được xem là tác phẩm nghệ thuật rồi sao? 1 người mẹ như tôi đang vô cùng cảm động”.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều netizen không khỏi ngạc nhiên trước tài chụp ảnh của nhóc tỳ nhà Son Ye Jin - Hyun Bin khi chỉ mới 3 tuổi. Đông đảo khán giả còn nhận định, cậu nhóc này ắt hẳn vô cùng thông minh, lanh lợi.

Mới tuần trước, Son Ye Jin còn khoe hình con trai chụp cho vợ chồng cô.

Trước đó, nhiều đồng nghiệp trong showbiz từng không tiếc lời khen ngợi diện mạo nổi bật của con trai cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Hồi cuối năm ngoái, Hyun Bin đã cùng dàn nghệ sĩ gồm Woo Do Hwan, Seo Eun Soo và Park Yong Woo xuất hiện trên kênh YouTube Channel Fullmoon để quảng bá cho tác phẩm truyền hình mang tên Made in Korea. Tại đây, dàn sao đã cùng thảo luận về diện mạo của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin (BinJin). Được biết, họ là những nhân vật từng được cặp đôi BinJin cho xem hình con trai 3 tuổi tính tới thời điểm hiện tại.

Trước ống kính, Son Eun Seo không giấu nổi vẻ trầm trồ, kinh ngạc trước diện mạo quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin: “Con trai tiền bối Hyun Bin là đứa bé đẹp nhất tôi từng thấy trong đời”. Nam tài tử Park Yong Woo cũng nhiệt tình hưởng ứng theo lời chia sẻ của nữ đồng nghiệp: “Em bé quả thực rất đẹp. Tôi đã xem qua ảnh con trai tiền bối Hyun Bin rồi, cậu bé trông cứ như 1 nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh vậy”.

Đó cũng không phải lần đầu con trai Son Ye Jin - Hyun Bin được các nghệ sĩ Kbiz tung hô nhan sắc. Còn nhớ hồi năm ngoái, nam ca sĩ Jung Jae Hyung cũng đã không tiếc lời khen ngợi visual khôi ngô của quý tử nhà cặp đôi quyền lực. Nam ngôi sao họ Jung cho biết mình đã bị sốc toàn tập khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Và thiên thần nhí 3 tuổi này đẹp vô thực tới mức khiến Jung Jae Hyung còn tưởng em bé xé truyện bước ra đời thực: “Khi Ye Jin cho tôi xem ảnh con trai của 2 người, tôi đã thực sự bị sốc toàn tập đấy nhé. Tôi còn tự hỏi liệu trong đời mình đã bao giờ được thấy 1 em bé nào trông giống với 1 nhân vật hoạt hình đến như vậy hay chưa. Cậu bé này thật sự rất đẹp”.

Nhiều sao Hàn đã phải thốt ra những mỹ từ "có cánh" sau khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng diện mạo của cậu bé Kim Woo Jin.

Còn nhớ hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Dung mạo quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin nhiều lần trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

