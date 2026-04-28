Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ tại Công an TPHCM

Ngày 28/4, Công an TPHCM cho biết đã tổ chức thành công hội nghị Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Ca sĩ Ngô Kiến Huy (SN 1988, tên thật là Lê Thành Dương) nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách khối văn nghệ sĩ.

Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố ra mắt với sự phối hợp giữa Công an TPHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đây là mô hình điểm mang tính tiên phong, sáng tạo trong công tác truyền thông phục vụ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mô hình được hình thành trên cơ sở phối hợp giữa Công an TPHCM và các tổ chức chính trị – xã hội. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) giữ vai trò chủ trì tham mưu phối hợp các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM định hướng nội dung; trực tiếp đồng hành trong tổ chức, triển khai các hoạt động.

Ngay từ khi ra đời, Câu lạc bộ đã xác định hướng đi đột phá, tận dụng sức mạnh của truyền thông số, huy động sự tham gia của thanh niên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Mục tiêu nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chỉ trong thời gian ngắn, Câu lạc bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Triển khai các chương trình tuyên truyền cho hơn 1.200 người nghiện ma tuý; hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho nhiều trường hợp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; vận động hàng nghìn phần quà và nguồn lực xã hội hóa trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy.

Trong lĩnh vực truyền thông, các sản phẩm của Câu lạc bộ đã đạt hơn 200 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số; hơn 100 sản phẩm sáng tạo được lan tỏa rộng rãi với sự tham gia của trên 80 nghệ sĩ, KOLs, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng.

Qua đó, nhiều nguồn tin giá trị đã được cung cấp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – xã hội, thiện nguyện quy mô lớn, tiêu biểu như chương trình gây quỹ "Lan tỏa yêu thương – Vì miền Trung ruột thịt" thu hút hơn 8.000 người tham dự, vận động gần 3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; triển khai các chương trình học bổng, hỗ trợ an sinh xã hội tại nhiều địa phương.

Theo Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM), Câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, mô hình này còn khẳng định vai trò tiên phong khi quy tụ sự tham gia của nhiều cá nhân có tầm ảnh hưởng, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận đối với người trẻ. Qua đó, câu lạc bộ trở thành minh chứng sinh động cho sự phát triển của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.