Showbiz Việt có cặp đôi cưới 7 ngày đã ra toà ký đơn ly hôn

Hôn nhân ngắn nhất Vbiz của Thái Hoà và Cát Phượng

Cát Phượng và Thái Hòa bén duyên từ sân khấu kịch Phú Nhuận, đây là nơi cả hai cùng hoạt động nghệ thuật. Chuyện tình của họ bắt đầu khá đặc biệt, khi Thái Hòa chủ động tỏ tình bằng câu nói giản dị: "Chị, em yêu chị". Sau 4 năm gắn bó, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng là bé Bom.

Sau đó, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân lại không diễn ra êm đềm như kỳ vọng. Sự lệch nhịp trong cuộc sống khiến nữ diễn viên nhiều lần cảm thấy thiếu sự quan tâm từ chồng. Những mâu thuẫn dần tích tụ và không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến quyết định ly hôn chỉ sau một tuần chính thức về chung một nhà. Cát Phượng từng nói: "Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn loay hoay trong sự nghiệp. Thái Hòa lại là người ít nói, trầm tính, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn".

Dù đã "đường ai nấy đi" trên giấy tờ, cả hai vẫn sống chung một mái nhà nhưng tách biệt không gian sinh hoạt. Cho đến năm 2006 mới hoàn toàn chia tay sau khi bán nhà. Dẫu vậy, Cát Phượng và Thái Hòa vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai. Nam diễn viên từng chia sẻ khá thoải mái về chuyện trợ cấp nuôi con, không đặt nặng nghĩa vụ mà tùy vào điều kiện từng thời điểm, và phía Cát Phượng cũng không hề đòi hỏi.

Thái Hoà từng nói: "Về chuyện trợ cấp cho Bom, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói không có, Phượng chẳng đòi hỏi điều gì".

Trải qua biến cố hôn nhân, Cát Phượng cho biết đã rút ra được nhiều bài học: "Bản thân tôi từng yêu cuồng sống vội. Sau khi ly dị, tôi mới thấy lúc đó mình sai. Nên tôi khuyên các em, bây giờ thời đại 4.0, đừng vội vã khi yêu, nghĩ rằng cưới rồi tính. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi sống chậm lại, làm gì cũng suy nghĩ kĩ hơn, ngày xưa tôi rất xốc nổi".

Cuộc sống hiện tại của Thái Hoà - Cát Phượng

Sau đổ vỡ, Thái Hòa nhanh chóng quay lại với công việc và đạt được nhiều dấu ấn lớn trong sự nghiệp điện ảnh, trở thành cái tên bảo chứng phòng vé. Năm 2012, anh tái hôn với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí, kém anh 11 tuổi, từng du học và tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại Úc. Cả hai có thời gian tìm hiểu 4-5 năm trước khi kết hôn và hiện đã có con trai chung. Thái Hòa khá kín tiếng về đời tư, chỉ chia sẻ rằng vợ là người vun vén, nấu ăn ngon và luôn là hậu phương vững chắc. Anh cũng thừa nhận việc giữ kín gia đình là để tránh những áp lực không đáng có từ dư luận.

Nói về lý do kín tiếng trước công chúng, Thái Hoà từng thổ lộ: "Không phải lúc nào người ta cũng dành cho tôi và gia đình những điều tích cực, đôi khi họ bình luận khá nặng nề, khiến tôi cảm thấy hơi đau lòng. Đi làm về là tôi khép mình lại, tôi dành thời gian cho vợ con, chẳng giao tiếp với quá nhiều người".

Trong khi đó, Cát Phượng lại cởi mở hơn khi chia sẻ về đời sống cá nhân. Sau cuộc hôn nhân với Thái Hòa, cô từng có mối tình kéo dài với Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên kém cô 18 tuổi. Tưởng chừng đã tìm được bến đỗ mới, nhưng cả hai bất ngờ chia tay vào ngày 14/2/2021. Cát Phượng cho biết chính Kiều Minh Tuấn là người chủ động kết thúc với lý do không còn phù hợp, và cô tôn trọng quyết định đó. Thời điểm chia tay, nữ diễn viên cũng lựa chọn im lặng để tránh ảnh hưởng đến công việc và các dự án của đối phương.

Sau những biến cố tình cảm, Cát Phượng dần cân bằng lại cuộc sống. Gần đây, cô gây chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự của con trai, gián tiếp hé lộ chuyện đã có người mới. Trong đó, bé Bom bày tỏ sự biết ơn với người đàn ông đang ở bên mẹ, mong người này yêu thương và chăm sóc Cát Phượng chân thành. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, cho thấy nữ diễn viên đang bước sang một giai đoạn mới, nhẹ nhàng hơn sau nhiều thăng trầm.

