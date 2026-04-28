Vợ ra tối hậu thư sốc cho Justin Timberlake sau scandal ngoại tình, gã đàn ông hủy hoại Britney Spears đang bị quả báo

Sáng 28/4, tờ Papesix đưa tin, vợ chồng nam ca sĩ Justin Timberlake và diễn viên Jessica Biel đang phải đối mặt với cơn sóng gió lớn trong hôn nhân. Theo nguồn tin, Jessica Biel vừa ra tối hậu thư cực sốc cho người chồng “lắm tài nhiều tật”, trong đó dọa sẽ ruồng bỏ nam ca sĩ này nếu như anh còn chưa chịu sửa đổi bản thân sau hàng loạt ồn ào đời tư. Được biết trong những năm trở lại đây, Justin Timberlake liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích trên các phương tiện truyền thông vì nhiều vụ lùm xùm từ ngoại tình cho tới bị bắt giữ trong tình trạng say rượu. Chưa dừng lại ở đó chỉ mới đây thôi, nam ca sĩ lại bị tố say xỉn khi đang trong quá trình tổ chức 1 giải golf.

1 nguồn tin thân cận tiết lộ với Daily Mail rằng nếu Justin Timberlake còn phạm sai lầm lần nữa, Jessica Biel sẽ đưa ra quyết định quan trọng được cho là có liên quan tới cuộc hôn nhân của họ. Nguồn tin cho biết, vợ Justin Timberlake hiện không thể chịu đựng thêm được nữa. Nam ca sĩ đình đám còn bị tố chẳng bao giờ chịu ở nhà dù chuyến lưu diễn thế giới của anh đã kết thúc từ tháng 7 năm ngoái.

“Jessica Biel phải quán xuyến mọi chuyện liên quan tới con cái, và cô ấy đã phát ngán với việc bị làm cho bẽ mặt (vì những ồn ào của Justin Timberlake” , nguồn tin gợi mở về những rạn nứt giữa vợ chồng nam ngôi sao sinh năm 1981.

Justin Timberlake và bà xã minh tinh đang phải đối mặt với sóng gió hôn nhân nghiêm trọng. Ảnh: IGNV

Trong khi đó, 1 nhân vật khác thân cận với vợ chồng Justin Timberlake lại cho hay dù cuộc hôn nhân của cặp đôi này không hề hoàn hảo nhưng cả 2 vẫn đang nỗ lực cùng nhau vượt qua những khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Người này nhấn mạnh: “Gần đây là 1 giai đoạn khó khăn đối với vợ chồng Justin Timberlake. Có quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào nam ngôi sao và điều đó thật chẳng dễ dàng gì đối với vợ chồng anh. Vợ Justin Timberlake chắc chắn có lúc cảm thấy thất vọng... nhưng mọi chuyện vẫn chưa nghiêm trọng đến mức khiến vợ chồng họ đổ vỡ”.

Còn nhớ cách đây đúng 2 năm, Justin Timberlake đã bị cảnh sát bắt tại New York (Mỹ) vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát cảng Sag, nam ca sĩ nổi tiếng đã điều khiển chiếc BMW của mình đi về phía nam phố Madison nhưng không dừng xe đúng quy định ở điểm báo và không đi đúng làn đường theo quy định.

1 sĩ quan cảnh sát đã yêu cầu Justin Timberlake dừng xe. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định Justin Timberlake điều khiển phương tiện của mình trong tình trạng say xỉn. Đôi mắt nam ngôi sao khi đó đỏ ngầu và đờ đẫn, hơi thở có mùi cồn nồng nặc. Nam ca sĩ 8X thậm chí đi đứng không vững và không thể hoàn thành tất cả bài kiểm tra mức độ tỉnh táo và tập trung sự chú ý từ cảnh sát.

Justin Timberlake bị cảnh sát tóm vì có hành vi say rượu lái xe. Ảnh: Pagesix

Trước đó, Justin Timberlake dính scandal ngoại tình với nữ diễn viên Alisha Wainwright, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. The Sun khi ấy đưa tin Justin Timberlake có những hành động thân mật đáng ngờ cùng với bạn diễn Alisha Wainwright tại 1 quán bar. Cả 2 bị tố có những hành động phản cảm, vượt quá giới hạn bạn bè. Có thể thấy, Justin và Alisha đã tay trong tay với nhau, Alisha thậm chí còn đặt tay lên chân của Justin dù biết anh là người đã có gia đình. Người hâm mộ cũng phát hiện rằng Justin không hề đeo nhẫn cưới khi ở bên bạn diễn xinh đẹp. Theo 1 nguồn tin thân cận, Justin - Alisha đã cùng nhau đứng trên ban công 40 phút trước khi cùng vào quán bar với mọi người.

Giữa ồn ào phản bội, Justin lên tiếng khẳng định anh không ngoại tình, đồng thời giải thích về hành động nắm tay bạn diễn: “Tôi đã uống quá nhiều vào đêm đó và thực sự cảm thấy vô cùng hối hận vì hành vi của mình. Đáng ra tôi nên làm điều đúng đắn hơn”. Tuy nhiên, lời giải thích này bị cho là không thỏa đáng và càng khiến nam ngôi sao bị công chúng “ném đá” gay gắt hơn.

Hình ảnh thân mật với bạn diễn khiến Justin dính cáo buộc “quan hệ ngoài luồng”. Ảnh: Pagesix

Sau khi bị vợ ra tối hậu thư cực sốc vì hàng loạt ồn ào tiêu cực trong những năm qua, Justin lại tiếp tục trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. 1 bộ phận khán giả còn cho rằng anh đang phải trả giá, nhận quả báo vì đã hủy hoại tình cũ - Britney Spears trong quá khứ.

Chuyện tình đẹp như mơ giữa Justin Timberlake và Britney Spears từng là câu chuyện cổ tích của làng nhạc pop nước Mỹ, trở thành một cặp đôi được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng khi họ chia tay vào năm 2002, mọi thứ đã trở thành 1 “vở kịch” tàn nhẫn, và Justin đã tận dụng điều đó để xây dựng hình ảnh của mình trên sự tổn thương của Britney.

Ngay sau khi chia tay, Justin Timberlake đã ra mắt bản hit Cry Me a River. Không chỉ ca khúc có nội dung ám chỉ việc Britney không chung thủy, mà MV còn có sự xuất hiện của 1 diễn viên nữ giống hệt Britney, tái hiện lại những đau khổ, dằn vặt của Justin. Chính hành động này đã khiến Britney bị cả thế giới chỉ trích, hứng chịu những lời lẽ ác ý và bị gắn mác “kẻ phản bội”, “người lẳng lơ”. Justin đã dùng chính nỗi đau của Britney để tạo nên bản hit lớn nhất sự nghiệp của mình, trong khi Britney chìm sâu vào khủng hoảng tâm lý.

Dù bị dư luận chỉ trích, “ném đá” là kẻ không chung thủy nhưng nữ ca sĩ không hề giải thích 1 lời. Justin Timberlake cũng không lên tiếng bảo vệ tình cũ, mặc dư luận chỉ trích cô và giúp bài hát của anh thêm nổi tiếng. Dù Justin Timberlake nói rằng anh rất đau khổ sau khi chia tay Britney Spears nhưng hành động của nam ca sĩ có vẻ không như vậy. Nam ca sĩ từng 2 lần rêu rao chi tiết về chuyện “giường chiếu” riêng tư của bạn gái cũ chỉ nhằm để PR ca khúc mới.

Đến năm 2006, nam ca sĩ thừa nhận Cry Me A River viết về Britney Spears, là 1 đòn trả đũa nhắm đến bạn gái cũ. Và phải đến tận năm 2022, Justin Timberlake mới công khai gửi lời xin lỗi đến Britney Spears. Nam ca sĩ tự nhận bản thân là “kẻ thất bại” vì đổ lỗi chuyện chia tay cho cô và sử dụng “nỗi đau” của Britney để quảng bá cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

Justin thừa nhận lợi dụng tên tuổi của Britney. Ảnh: Pagesix

Hơn 2 thập kỷ sau, phải đến tận khi ra mắt cuốn hồi ký The Woman In Me, Britney Spears mới hé lộ về nỗi đau giấu kín từ chuyện tình với Justin. Hóa ra vào năm 2000, nữ ca sĩ từng có thai với Justin. Nhưng đứa trẻ không thể ra đời, “công chúa nhạc Pop” phá thai do Justin Timberlake chưa sẵn sàng làm cha. “Dù mang thai bất ngờ nhưng tôi không coi đó là bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều và luôn mong được xây dựng gia đình với anh ấy. Nhưng điều này xảy ra sớm hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Justin không hề hài lòng. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con, chúng tôi còn quá trẻ” - Britney Spears thổ lộ.

Britney Spears cho biết nếu quyền quyết định thuộc về cô thì nữ ca sĩ sẽ không phá thai. Nhưng Justin Timberlake hoàn toàn không muốn làm cha, nên cô đành đi đến quyết định không sinh con. Nữ ca sĩ kể lại rằng phá thai là 1 trong những trải nghiệm đau đớn nhất cuộc đời cô. Thông tin này đã trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến công chúng quay lưng hoàn toàn với Justin Timberlake, chỉ trích anh là “kẻ dối trá”, “tàn nhẫn” và lợi dụng Britney 1 cách tàn bạo.

Britney Spears từng phá thai vì Justin Timberlake chưa muốn làm bố. Ảnh: Pagesix

