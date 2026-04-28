Nam ca sĩ The Voice qua đời ở tuổi 24 vì tai nạn lật xe kinh hoàng

Ngày 28/4, tờ TMZ đưa tin Dylan Carter - nam ca sĩ được biết đến nhờ tham gia chương trình The Voice 2023 - đã qua đời ở tuổi 24. Theo truyền thông Mỹ tìm hiểu được, Dylan Carter tử vong trong 1 vụ tai nạn xe hơi tại bang South Carolina. Cảnh sát cho biết chiếc sedan Tesla do Dylan Carter điều khiển đã mất lái đâm liên tiếp vào rào chắn, cột điện và lật nhào thảm khốc trên đường.

Dylan Carter lập tức được vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Anh tử vong vì các chấn thương nặng do va đập mạnh trong vụ tai nạn nghiêm trọng. Cái chết của nam ca sĩ trẻ được xác định là tai nạn ngoài ý muốn. Sự ra đi đột ngột của Dylan Carter khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, xót xa.

Dylan Carter qua đời ở tuổi 24 vì tai nạn giao thông. Ảnh: WCBD.

Trên trang cá nhân, Reba McEntire xúc động viết những dòng tri ân dành cho cậu học trò từng được cô hướng dẫn trong chương trình The Voice: "Chúng tôi sẽ nhớ Dylan rất nhiều. Cậu ấy là một chàng trai trẻ tài năng, tốt bụng và vui tính. Dylan đã mang đến những tia nắng rực rỡ cho The Voice. Hãy yên nghỉ nhé Dylan".

Tại The Voice 2023, Dylan Carter gây ấn tượng mạnh khi biểu diễn ca khúc I Look to You của Whitney Houston trong vòng thử giọng giấu mặt. Anh được 4 huấn luyện viên là Reba McEntire, Gwen Stefani, John Legend, Niall Horan nhấn nút quay ghế và tranh giành về đội của mình. Cuối cùng, Dylan Carter chọn về đội của Reba McEntire. Tuy nhiên, nam ca sĩ sớm dừng chân tại vòng loại trực tiếp cuộc thi âm nhạc. Năm 2024, Dylan Carter đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Local Voice để hỗ trợ phụ nữ đang chiến đấu với bệnh ung thư vú, các gia đình khó khăn và thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn gây quỹ.

Tại The Voice 2023, Dylan Carter gây ấn tượng mạnh khi biểu diễn ca khúc I Look to You của Whitney Houston trong vòng thử giọng giấu mặt và được 4 huấn luyện viên xoay ghế tranh giành về đội. Ảnh: NBC.

Sự ra đi của Dylan Carter khi còn rất trẻ, mới 24 tuổi khiến ai cũng xót xa. Ảnh: NBC.

Nguồn: TMZ