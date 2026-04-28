Nữ ca sĩ vừa chia tay đã hậm hực ra hẳn bài hát ám chỉ bạn trai hôi miệng, nhắc nhở đi đánh răng đi!

Cộng đồng Hip-Hop Hàn Quốc đang chứng kiến một cuộc tranh chấp bất ngờ giữa hai người từng rất thân thiết, thậm chí vướng tin đồn hẹn hò. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ MEENOI (hiện đang thuộc công ty AOMG), mới đây đã phát hành một bài hát công kích Woo Wonjae.

Trong video được chia sẻ trên kênh YouTube của mình, nữ ca sĩ đã trực tiếp nêu tên Woo Wonjae trong "bài hát công kích", bao gồm những câu như " Lời bài hát của anh chỉ có thế này thôi ", " Đi đánh răng đi, anh hôi quá ", " Anh cố gắng thu hút bằng cách khoe thân à? " và " Woo Wonjae thật sự nhàm chán ".

Woo Wonjae ban đầu nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình Show Me The Money 6 , và sau đó được ký hợp đồng với AOMG. Qua nhiều năm, anh và MEENOI thể hiện mối quan hệ thân thiết, hợp tác trong ca khúc Ghosting năm 2022. Thậm chí, cả 2 còn có tin đồn hẹn hò, dựa trên những bức ảnh "lovestagram", mà sau này họ tuyên bố là để quảng bá cho ca khúc.

MEENOI ký hợp đồng với AOMG vào năm 2023, đúng lúc Woo Wonjae đang chuẩn bị rời công ty. Nhiều người đã bình luận về video, suy đoán về nguyên nhân dẫn đến việc Won Woojae bị "diss" thẳng mặt, nhưng cũng tỏ ra thích thú. “Họ từng hẹn hò rồi chia tay à? Họ nên tự giải thích đi”, “Chỉ cần nhìn vào lời bài hát về hình xăm ở xương sườn thôi, họ dường như không chỉ là bạn bè, tại sao mọi người lại không hiểu nhỉ?”, “Dù họ có hẹn hò hay không, điều quan trọng là nhạc hip-hop Hàn Quốc hiện nay rất thú vị", “Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ… đúng vậy”... netizen xứ Hàn rôm rả.

MEENOI và Woo Wonjae là hai mẩu ghép thú vị và đầy cá tính của làng nhạc Hip-hop/R&B Hàn Quốc. Từng là những "gà cưng" nổi bật dưới trướng AOMG, bộ đôi này không chỉ thu hút khán giả bằng tài năng âm nhạc mà còn bởi sự đối lập đầy sức hút trong tính cách.

MEENOI có tên thật là Park Minyoung. Cô nàng sinh năm 1997 này là một nghệ sĩ đa năng: từ ca sĩ, nhạc sĩ đến một YouTuber cực kỳ "mặn mòi". MEENOI nổi tiếng với chất giọng lả lướt, mang chút vẻ bất cần nhưng lại rất ngọt ngào. Bên cạnh các bản hit như Tea Time hay Ghosting , cô còn gây sốt toàn cầu với talkshow Meenoi's Yorizori . Tại đây, lối nói chuyện "tưng tửng", đôi khi hơi "vô tri" nhưng cực kỳ duyên dáng của cô đã khiến không ít đàn anh, đàn chị trong nghề phải... cạn lời.

Woo Wonjae sinh năm 1996, hơn MEENOI 1 tuổi. Trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi vui của MEENOI, Won Woojae lại mang một màu sắc âm nhạc trầm mặc, sâu lắng và đầy tự sự. Anh vụt sáng sau chương trình Show Me The Money 6 với bản hit quốc dân We Are . Woo Wonjae được giới chuyên môn đánh giá cao bởi khả năng viết lời sắc sảo, phản ánh những góc khuất trong tâm hồn. Dù vẻ ngoài có phần lạnh lùng và hướng nội, nhưng anh lại sở hữu một lượng fan cực kỳ trung thành nhờ sự chân thành trong từng câu rap.

Điểm khiến người hâm mộ phát cuồng chính là sự tương tác giữa hai người. Một người là "vitamin năng lượng" hay đi trêu chọc, người kia lại là "thanh niên nghiêm túc" thường xuyên chịu trận. Những màn hợp tác như Ghosting đã chứng minh rằng khi sự bay bổng của MEENOI gặp gỡ nét trầm ổn của Won Woojae, họ tạo ra một thứ âm nhạc cực kỳ "chill" và bắt tai. Chính vì sự ăn ý quá mức và những lần xuất hiện đầy tình tứ trong các bộ ảnh hay chiến dịch quảng bá, cặp đôi này đã không ít lần rơi vào tầm ngắm của các "thám tử mạng".

