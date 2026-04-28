Mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc mang thai cho đại gia sau 6 năm cưới

Sáng 28/4, tờ Xportsnews đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Han Eun Jung (phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc) hiện đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 46 sau 6 năm kết hôn với đại gia. Nữ diễn viên dự kiến lâm bồn vào mùa thu năm nay, hiện đang dành thời gian chăm sóc sức khỏe trong thời gian mang thai.

Được biết, Han Eun Jung đã quyết định dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có con đầu lòng và cô đã thành công ngay từ lần đầu tiên.

Tin tức mỹ nhân họ Han chuẩn bị lên chức mẹ đã phủ kín truyền thông Hàn Quốc ngay trong sáng 28/4. Theo đó, bài báo công bố tin vui nữ diễn viên mang thai cho đại gia đã chiếm trọn những vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng mục giải trí ở cả 2 cổng thông tin lớn nhất xứ Hàn là Nate và Naver. Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ hiện đang gửi tới vợ chồng nữ minh tinh họ Han những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trên trang cá nhân, người đẹp Ngôi Nhà Hạnh Phúc cũng vừa xác nhận thông tin cô sắp lên chức mẹ, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc vỡ òa khi đón nhận tin vui từ bệnh viện: “Trong suốt sự nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi đăng bài viết với những cảm xúc bồi hồi và xúc động như thế này. Trong năm nay, tôi đã có em bé, đây quả là 1 niềm hạnh phúc lớn lao. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này. Tôi đăng bài vì muốn chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu này với mọi người. Tôi rất cảm kích vì đã nhận được phước lành và món quà lớn lao này khi đã khá lớn tuổi”.

Cũng trong bài đăng mới, Han Eun Jung cũng lần đầu chia sẻ về hành trình mang thai của mình: “Năm ngoái, sau khi kết thúc 1 dự án, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi thụ tinh ống nghiệm. Khi ấy, tôi cùng ông xã đi khám tại bệnh viện 1 cách kỹ càng vì muốn có kết quả tốt nhất. Cuối cùng, thật may mắn là tôi đã thành công ngay trong lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên. Hiện tại, tôi đã qua giai đoạn cần kiêng khem nghiêm ngặt và đang tập thể dục để chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đồng thời, tôi cũng đang tranh thủ thực hiện 1 số lịch trình phát sóng đã lên lịch từ trước. Có vẻ như thời điểm tôi bước vào chương thứ 2 của cuộc đời đã thực sự đến rồi. Vì là sản phụ lớn tuổi nên tôi sẽ chú trọng hơn nữa vào việc tập luyện và chăm sóc sức khỏe khi đang mang bầu, đồng thời cẩn trọng bước đi chậm rãi trên hành trình mới của đời mình”.

Còn nhớ nữ minh tinh họ Han tuyên bố kết hôn với ông xã - 1 doanh nhân hơn cô 1 tuổi cách đây 6 năm. Được biết, cả 2 đã hẹn hò, tìm hiểu nhau trong vòng 1 năm trước khi quyết định về chung 1 nhà. Ông xã của Han Eun Jung được miêu tả là người đàn ông tử tế, sâu sắc và biết cách quan tâm chu đáo đến những người xung quanh.

Tới tháng 1/2020, mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc chính thức tổ chức đám cưới tại Lotte World Tower, Seoul, Hàn Quốc. Trước giờ cử hành hôn lễ, nữ minh tinh đình đám đã dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cùng báo chí. Và chú rể của Han Eun Jung đã không xuất hiện trong sự kiện họp báo trước thềm đám cưới này. Theo tờ Osen, chồng Han Eun Jung là doanh nhân, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, vì thế cô quyết định giấu mặt ông xã trước truyền thông nhằm đảm bảo quyền riêng tư của đàng trai.

Nói về nửa kia, Han Eun Jung hạnh phúc bày tỏ: “Anh ấy có thể bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Anh ấy là người đàn ông rất ấm áp và tốt bụng”. Nữ diễn viên còn ngọt ngào gửi gắm thông điệp yêu thương đến ông xã ngay tại buổi họp báo trước thềm hôn lễ: “Cảm ơn anh vì đã chọn em. Em yêu anh”.

Han Eun Jung sinh năm 1980, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi qua bộ phim For the Sake of Love. Kể từ đó tới nay, cô liên tục để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt phim đáng chú ý như Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Full House), Seoul 1945, Cuộc Sống Tươi Đẹp,... Đặc biệt, với vai tình địch của Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nữ diễn viên đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Nguồn: Xportsnews

