Nghịch lý Ngô Kiến Huy

Sau Live Stage 1, Ngô Kiến Huy nhận phiếu bầu cao thứ 5 trong 30 Anh trai. Cụ thể là có 267 lượt bình chọn cho Ngô Kiến Huy, chỉ cách vị trí thứ 4 của Bray đúng một phiếu. Vì một phiếu thấp hơn, giọng ca Truyền Thái Y đã vụt mất cơ hội làm đội trưởng ở Live Stage 2.

Với thứ hạng cao, Ngô Kiến Huy vẫn nằm trong nhóm Anh trai được các đội trưởng ưu tiên chọn về đội. Luật chơi đưa ra là các đội trưởng Karik, Negav, buitruonglinh và Bray viết ra 2 cái tên mong muốn đưa về đội. Các Anh trai từ hạng 5-8 gồm Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, CongB và Tez cũng viết tên 2 đội trưởng mà họ muốn về đội.

Khi lựa chọn của đội trưởng và các thành viên trùng khớp, họ sẽ tìm thấy nhau. Anh trai không được đội trưởng chọn sẽ bị đẩy xuống đảo hoang, một bi kịch khi từ thế chễm chệ rơi xuống vòng được cứu để vào một đội.

Ngô Kiến Huy chưa tỏa sáng ở Anh trai "say hi".

Không ai chọn Ngô Kiến Huy

Bốn đội trưởng cùng nghĩ đến Vũ Cát Tường đầu tiên. Tiếp theo là CongB, tân binh được đánh giá nổi trội nhất ở Anh trai "say hi" mùa 2. Rapper TEZ được buitruonglinh và Bray đưa vào thước ngắm. Trong khi đó, cả 4 đội trưởng đều bỏ qua Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy có nguyện vọng về đội Karik hoặc Bray. Ưu tiên số 1 của Ngô Kiến Huy là Karik, sau lời hứa cả hai sẽ hợp lực cùng nhau. Dù vậy, trong thế căng thẳng và bắt buộc đưa ra lựa chọn tốt nhất, 2 cái tên được Karik nhắm đến không phải Ngô Kiến Huy.

Qua 2 màn trình diễn ở Liên quân và đội nhóm tại Live Stage 1, Ngô Kiến Huy không quá nổi bật. Anh hiện diện trong đội hình cực mạnh ở lượt đấu 2 cùng Vũ Cát Tường, Karik, Negav và Jey B. Với các phân đoạn Ballad, màn thể hiện của Ngô Kiến Huy ở mức tròn vai.

Sự nổi bật của Vũ Cát Tường, Karik và Negav làm lu mờ Ngô Kiến Huy và Jey B. Thế nên việc giọng ca Giả vờ yêu đứng thứ 5, vượt qua Vũ Cát Tường, CongB, Sơn.K và loạt nhân tố nổi trội khác là bất ngờ lớn.

Ngô Kiến Huy là Anh trai có tuổi nghề hoạt động âm nhạc cao nhất game show. Lợi thế của nam ca sĩ là độ nhận diện cao, có lượng fan hỗ trợ hùng hậu. Song, đặt lên bàn cân giữa các Anh trai, Ngô Kiến Huy bất lợi vì không có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và vũ đạo ở mức trung bình.

Bộ ba Vũ Cát Tường, Karik và Negav đã hiện diện trong ê-kíp sản xuất âm nhạc cho ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn . Ngô Kiến Huy chỉ được chia đoạn và góp giọng. Ngay từ tiết mục nhóm đầu tiên, bất lợi của Ngô Kiến Huy khi chỉ tập trung vào vocal thể hiện rõ. Việc nam ca sĩ bị các đàn em lấn át là chuyện hiển nhiên.

Lượt chọn thành viên đầu tiên trong top 10 mang nhiều ý nghĩa với các đội trưởng ở Live Stage 2. Những gạch đầu dòng được đội trưởng vạch ra là chọn về nhân tố đặc biệt, có thể xuất sắc ở khả năng sáng tác, sản xuất như Vũ Cát Tường, hoặc mạnh về trình diễn giống CongB. Ngay cả ở lượt chọn thứ 2, sự đa năng, đặc biệt là khả năng sáng tác vẫn là tiêu chí được đội trưởng đặt lên hàng đầu.

Với đội hình đang có, gánh nặng chồng lên vai Karik.

Đội Karik thất thế

Sau cùng, Ngô Kiến Huy và Karik vẫn tìm thấy nhau thông qua màn xé túi mù ở lượt chọn cuối. Karik hoàn thiện với đội hình Ngô Kiến Huy, Sơn.K, Robber, Bùi Duy Ngọc, Đỗ Nam Sơn và Khoi Vu.

Xét về thứ hạng, các chiến binh của Karik có độ chênh lệch lớn. Ngô Kiến Huy là Anh trai duy nhất đứng hạng 5. Sơn.K xếp thứ 9. Thứ hạng còn lại lần lượt là Đỗ Nam Sơn (15), Robber (24), Bùi Duy Ngọc (27) và Khoi Vu (30). Đây là kết quả của việc Karik hụt hơi ở lượt chọn đầu tiên. Các nhân tố chất lượng đa số bỏ qua Karik ở lượt chọn thứ 2.

Để đánh giá về sức mạnh thật sự của các thành viên, dàn Anh trai của đội Karik cũng thất thế. Nam rapper đã thốt lên: "Cuối cùng cũng chọn được producer" khi lấy về Khoi Vu, người mờ nhạt nhất từ đầu chương trình. Sơn.K là điểm sáng của đội Karik với giọng hát và kỹ năng trình diễn ổn. Đỗ Nam Sơn, Robber là 2 nhân tố tiềm năng nhưng chưa thể hiện được nhiều.

Đổi lại, đội Karik sẽ là ẩn số của Live Stage 2, khi nhiều thành viên, kể cả Ngô Kiến Huy có thể tỏa sáng hơn. Khoi Vu và Sơn.K được chờ đợi bứt phá hơn nữa so với tiềm năng lớn từ họ. "Ngựa hoang" Robber, dưới sự thuần phục của Karik, sẽ là phiên bản mới được chờ đợi. Trên hết, khả năng dẫn dắt của Karik, vốn được kiểm chứng từ Rap Việt, sẽ biến tập thể này vượt xa dự đoán.

Nhìn vào thứ hạng, độ nổi tiếng và chất lượng của dàn Anh trai, đội Bray đang mạnh nhất ở Live Stage 2. Trong tay Bray có Ogenus, Jaysonlei, Phúc Du, Jey B, Rio, Thái Ngân và BigDaddy. Đây là tập thể hội tụ đủ mọi yếu tố, với cá tính nhạc rap nổi trội hơn hết.

Chất lượng của đội Negav không thể xem thường khi Vũ Cát Tường hiện diện ở đó. Phần còn lại của đội Negav, Hải Nam, Cody Nam Võ, Ryn Lee, Dillan Hoàng Phan và Gill, là những nhân tố trẻ cần bứt phá.

Đội hình còn lại của buitruonglinh là chiến lược khác hẳn trong 4 HLV. Buitruonglinh chủ động chọn về đồng đội cũ ở Live Stage 1, là CongB, TEZ và Mason Nguyễn. Buitruonglinh không thể lấy về Sơn.K nhưng bù lại Vương Bình, Lohan, Nhâm Phương Nam và Otis là những anh trai có tiềm năng cao.