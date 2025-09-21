Ngô Kiến Huy bị đàn em "kháy" liên tục, Negav còn thẳng thừng nói 1 câu gây tranh cãi

Tối 20/9, tập mở màn Anh Trai Say Hi mùa 2 không chỉ gây chú ý bởi dàn Anh Trai lộ diện, mà còn bùng lên tranh luận khi Ngô Kiến Huy bị đàn em "cà khịa" sự nghiệp âm nhạc chỉ gói gọn trong một bản hit.

Trong phần thử thách rap freestyle trên sân khấu, các thí sinh phải ngẫu hứng tung flow để thể hiện cá tính. Giữa không khí sôi động, B Ray bất ngờ buông một câu rap nhắm thẳng về phía Ngô Kiến Huy, ám chỉ nam ca sĩ suốt sự nghiệp "chỉ có 1 hit". Cư dân mạng cho rằng dẫu biết tính chất của battle rap cần khai thác mọi câu chuyện của đối phương để áp đảo nhưng việc thẳng thừng khẳng định đàn anh chỉ có vỏn vẹn 1 hit thì cư dân mạng vẫn có nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Không né tránh, Ngô Kiến Huy lập tức đáp trả bằng câu "1 hit của anh bằng 10 hit của em". Lời phản ứng gọn gàng, sắc lẹm khiến trường quay bùng nổ tiếng hò reo. Chàng Bắp vốn quen thuộc với nét duyên dáng, vui nhộn nay lại thể hiện sự bản lĩnh, không ngại va chạm ngay trên sóng truyền hình.

Khoảnh khắc này lập tức trở thành đề tài bàn luận nóng hổi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tinh thần "battle" đúng chất của rap, nhưng cũng có ý kiến cảm thấy B Ray hơi "mạnh tay" khi chọc thẳng vào sự nghiệp đàn anh. Ở chiều ngược lại, câu đáp trả của Ngô Kiến Huy được khen là thông minh, vừa giữ được hình ảnh, vừa khiến khán giả bật cười vui vẻ.

Câu chuyện Ngô Kiến Huy bị "kháy" chỉ có vài bản hit tiếp tục diễn ra trong phần lập nhóm nhỏ. Theo đó, Negav được xếp chung đội với Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường và Jey B. Gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc rapper này quay sang nhận xét đàn anh: "Em nghe loáng thoáng kho tàng của anh đã 100 bài hát rồi, tuy nhiên chỉ có 2 bài hit thôi. Nhưng chắc chắn khi chung đội với em, anh sẽ có bài hit thứ 3, hứa với anh luôn".

Phát ngôn của Negav lập tức gây tranh luận mạng xã hội. Có người ủng hộ vì xem đó là miếng hài hước trong không khí giao lưu, nhưng cũng không ít bình luận so sánh sự nghiệp của nam rapper với "anh cả Say Hi". Nhiều netizen cho rằng trong bối cảnh này, Negav nên tiết chế và khiêm tốn hơn khi nói về đàn anh như Ngô Kiến Huy, cho dù đó chỉ là một câu "quăng miếng" trêu đùa.

Ngô Kiến Huy là anh cả của mùa này và sở hữu profile cực khủng trong dàn Anh Trai. Thành tích của "chàng Bắp" quả thật ấn tượng: 30 bộ phim, 15 triệu người theo dõi, 5 album cùng khoảng 100 ca khúc đã phát hành - con số đủ cho thấy sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ.

Chia sẻ trên sân khấu, Ngô Kiến Huy nói: "Trong chặng đường nghệ thuật, tôi giống như một con thoi cứ quay đều, chăm chỉ làm việc. Nhưng tôi nhận ra nơi mình có thể vùng vẫy, bứt phá tốc độ chính là 'say hi'. Đây là lúc tôi cần nghiêm túc với âm nhạc, quay trở lại và làm nó bùng nổ hơn nữa".