Chuyện gì đang xảy ra với quán cà phê của Ngô Kiến Huy?

Vừa mới đây, thương hiệu cà phê The Bunny của Ngô Kiến Huy tiếp tục thông báo tạm đóng cửa một chi nhánh. Động thái này đồng nghĩa với việc hiện tại chỉ còn 1 cơ sở đang hoạt động, khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi về hành trình của thương hiệu từng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trên fanpage chính thức, thông tin chi nhánh tạm dừng hoạt động được đăng tải khá ngắn gọn, không đi kèm quá nhiều giải thích, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý. Nhiều người theo dõi lâu nay nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này, từ đó bắt đầu bàn luận về tình hình hiện tại của thương hiệu.

(Ảnh: The Bunny)

Trước đó, ngày 1/9/2020, Ngô Kiến Huy thông báo chính thức khai trương địa điểm đầu tiên của The Bunny. Khi đó, mô hình quán cà phê mang phong cách trẻ trung, dễ tiếp cận, kết hợp yếu tố thương hiệu cá nhân của một nghệ sĩ nổi tiếng đã giúp quán nhanh chóng thu hút khách, đặc biệt là giới trẻ.

Không gian quán được xây dựng theo hướng gần gũi, mang màu sắc tươi sáng, dễ nhận diện. Đây cũng là giai đoạn mà nhiều nghệ sĩ Việt bắt đầu thử sức với lĩnh vực F&B, tạo nên một làn sóng kinh doanh song song với hoạt động nghệ thuật.

(Ảnh: Facebook nhân vật)

Theo thời gian, The Bunny liên tục thông báo mở rộng thêm các chi nhánh mới. Từ một cửa hàng ban đầu, thương hiệu dần phát triển và xuất hiện tại nhiều vị trí khác nhau. Đến tháng 4/2023, The Bunny đã có tới 5 chi nhánh - một con số cho thấy tốc độ mở rộng khá nhanh trong thời gian ngắn, đồng thời phần nào phản ánh sức hút ban đầu của mô hình này.

Tuy nhiên, thị trường F&B vốn luôn biến động, đặc biệt là ở phân khúc cà phê - nơi mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Sau giai đoạn tăng trưởng, The Bunny bắt đầu có những thay đổi nhất định. Một số chi nhánh dừng hoạt động, số lượng cửa hàng giảm dần theo thời gian.

Đến năm nay, thương hiệu này còn lại 2 chi nhánh hoạt động. Và mới đây, thông báo tạm dừng thêm một cơ sở tiếp tục khiến nhiều người chú ý. Dù không phải là đóng cửa hoàn toàn, nhưng việc chỉ còn lại một chi nhánh duy nhất trong thời điểm hiện tại vẫn khiến không ít người tò mò về định hướng sắp tới.

(Ảnh: The Bunny)

Liên hệ với The Bunny, phía thương hiệu cho biết chi nhánh tại Tạ Hiện đang tạm dừng để sửa chữa, đồng thời sẽ quay trở lại với một mô hình mới. Điều này cho thấy đây có thể là một bước điều chỉnh chứ khong phải dừng hẳn hoạt động. Trong thời gian này, The Bunny sẽ duy trì vận hành với chi nhánh duy nhất là chi nhánh Hà Đô.

Thực tế, việc một thương hiệu F&B sau giai đoạn mở rộng nhanh phải điều chỉnh lại quy mô không phải là điều hiếm gặp. Khi thị trường thay đổi, hành vi khách hàng dịch chuyển, cùng với áp lực về chi phí vận hành, nhiều quán buộc phải tái cấu trúc để phù hợp hơn với bối cảnh mới.

Với The Bunny, việc tạm dừng để nâng cấp và thay đổi mô hình có thể là một bước đi nhằm tìm kiếm hướng phát triển bền vững hơn. Dù hiện tại quy mô đã thu hẹp so với trước, nhưng câu chuyện của thương hiệu này vẫn đang được nhiều người theo dõi, đặc biệt là khi nó gắn liền với một cái tên quen thuộc trong showbiz.