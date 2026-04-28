Trưa 28/4, tờ 163 đưa tin, Thái Trác Nghiên (thành viên nhóm nhạc TWINS kiêm Chị Đẹp Đạp Gió) vừa chính thức tuyên bố kết hôn với “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền kém cô tận 10 tuổi. Mỹ nam họ Lâm sở hữu phòng tập thể hình cao cấp, từng là huấn luyện viên cá nhân cho nhiều ngôi sao, có thu nhập cao. Dù chênh nhau gần 1 giáp, song Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền vẫn trông vô cùng “xứng đôi vừa lứa”, nhận được nhiều lời khen cho visual đẹp cả đôi.

Trên trang cá nhân ngay trong buổi trưa 28/4, Thái Trác Nghiên đã xác nhận chuyện mình cưới huấn luyện viên thể hình kém 10 tuổi, đồng thời chia sẻ luôn 2 bức hình cưới hạnh phúc của vợ chồng cô. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám còn gửi gắm tới ông xã 1 thông điệp đầy ý nghĩa: “Chúc mừng em gả cho anh, cũng chúc mừng anh đã cưới được em. Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé. Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người”.

Dù cặp đôi Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền từ lâu đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng, song những diễn biến nhanh chóng trong mối quan hệ giữa 2 người họ vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Còn nhớ mới hồi tháng 1 năm nay, mỹ nhân TWINS đã công khai hẹn hò “hồng hài nhi” họ Lâm.

Tới tháng 3, Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền đã dọn tới sống chung với nhau. “Hồng hài nhi” họ Lâm khi ấy được bắt gặp ra vào căn hộ cao cấp của Thái Trác Nghiên, còn tự tay đi lấy chuyển phát nhanh như thể đó là nhà mình rồi đi mua đồ ăn sáng về,... Và khi xuất hiện trong sự kiện vào chiều 2/3, người đẹp họ Thái cũng không ngần ngại lên tiếng xác nhận chuyện sống chung với huấn luyện viên thể hình kém 10 tuổi: “Yêu đương thì đều như thế mà, mọi người chẳng phải cũng như vậy sao?”. Thái Trác Nghiên cho biết thêm trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nữ ca sĩ đã sang nhà Lâm Tuấn Hiền chúc Tết, đồng thời xác nhận anh cũng tới ra mắt gia đình cô.

Người đẹp sinh năm 1982 hạnh phúc chia sẻ về lần đưa “hồng hài nhi” họ Lâm về ra mắt gia đình: “Mẹ tôi rất ưng thuận. Điều này cũng khiến tôi bất ngờ vì mẹ tôi vốn là người rất kén chọn. Tôi thấy bà không có ý kiến phản đối gì hết, chắc là có ấn tượng rất tốt đối với anh ấy”.

Truyền thông cũng tiết lộ thêm, Lâm Tuấn Hiền vô cùng tâm lý, yêu thương Thái Trác Nghiên hết mực. Có lần nữ ca sĩ đi giày cao gót bị đau chân, anh chàng đã không ngần ngại quỳ xuống thay giày bệt cho cô giữa phố tái hiện 1 cảnh phim ngôn tình giữa đời thực, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.

Chứng kiến Thái Trác Nghiên hạnh phúc bên tình mới, người hâm mộ không khỏi mừng rỡ, âu cũng là bởi mỹ nhân TWINS từng trải qua nhiều sóng gió trong tình trường.

Thái Trác Nghiên từng bí mật kết hôn với ca sĩ Trịnh Trung Cơ vào năm 2006. Tuy nhiên, hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Sau đó, Thái Trác Nghiên hẹn hò Trần Vỹ Đình. Họ chia tay vào năm 2015 vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Đến năm 2017, Thái Trác Nghiên qua lại với thiếu gia Thạch Hằng Thông. Theo tờ HK01, Thạch Hằng Thông là “phú tam đại” (thế hệ thứ 3 sinh ra trong gia đình có bố và ông nội đều là đại gia). Anh là cháu của “vua mạt chược Hong Kong (Trung Quốc)” và gia sản Thạch Gia trị giá tới hàng chục tỷ HKD (tương đương hàng chục ngàn tỷ đồng).

Năm 2019, nữ ca sĩ chuyển đến chung sống với bạn trai. Gia đình Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông qua lại như thông gia. Mỹ nhân họ Thái còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông khi tuổi tác ngày 1 lớn.

Tuy nhiên vào tháng 7/2023, Thái Trác Nghiên lại gây bất ngờ khi thông báo chia tay bạn trai lâu năm. 1 tháng sau, hàng loạt trang báo giải trí hàng đầu xứ Hương Cảng phanh phui vụ ngoại tình của Thạch Hằng Thông với Lương Siêu Di - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022. Đến lúc này công chúng mới vỡ lẻ Thái Trác Nghiên bị bạn trai “cắm sừng” nên mới chia tay. Theo đó, Thạch Hằng Thông đã lén lút tán tỉnh Lương Siêu Di sau lưng Thái Trác Nghiên. Trong khi Lương Siêu Di dù biết thiếu gia họ Thạch có mối quan hệ yêu đương lâu năm, thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân với đàn chị Thái Trác Nghiên, cô vẫn bất chấp qua lại để nhận bao nuôi.

Sau khi biết chuyện, Thái Trác Nghiên không đánh ghen, chỉ trích hay vạch mặt tiểu tam lẫn bạn trai. Sau tất cả, nữ ca sĩ quyết định kết thúc mối tình 6 năm với Thạch Hằng Thông. Dù sau đó cô từng có giai đoạn tái hợp thiếu gia họ Thạch khi anh này bỏ Á hậu Lương Siêu Di, nhưng cuộc tình của họ cũng nhanh chóng khép lại sau 1 thời gian “gương vỡ lại lành”.

Thái Trác Nghiên (Ah Sa) sinh năm 1982, là thành viên nhóm nhạc TWINS cùng Chung Hân Đồng. TWINS là 1 trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á vào những năm đầu thập niên 2000, với lượng fan đông đảo.

Nguồn: 163