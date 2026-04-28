Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Trinh xuất hiện trên phố và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không cần sân khấu hay thảm đỏ, chỉ một lần "lên đồ" xuống phố, nữ người mẫu đã đủ khiến khung hình trở thành tâm điểm.

Ngọc Trinh khoe visual điểm 10 trên phố (Clip: @raindinh)

Trong clip, Ngọc Trinh diện một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, thiết kế cắt xẻ táo bạo với phần lưng trần, khoe trọn đường cong gợi cảm. Chất liệu mềm mại, form dáng tôn triệt để vóc dáng khiến từng bước đi của cô trở nên cuốn hút. Phần cut-out được xử lý tinh tế, không quá phô trương nhưng đủ để tạo điểm nhấn.

Không chỉ outfit gây chú ý, visual của Ngọc Trinh trong lần xuất hiện này cũng nhận về "cơn mưa" lời khen. Gương mặt trang điểm sắc sảo, mái tóc suôn dài kết hợp thần thái lạnh lùng giúp tổng thể càng thêm sang chảnh. Đáng nói, nhiều người nhận ra vóc dáng của cô có sự thay đổi rõ rệt so với trước. Sau quá trình giảm cân, body của Ngọc Trinh trở nên thon gọn hơn, các đường nét thanh mảnh nhưng vẫn giữ được độ quyến rũ đặc trưng.

Ngọc Trinh cực thần thái dạo bước trên phố

Sự xuất hiện của cô trên phố cũng nhanh chóng khiến người xung quanh phải chú ý. Không ít người đi đường ngoái đầu nhìn, trầm trồ trước nhan sắc và thần thái nổi bật. Có người còn đứng lại vài giây chỉ để ngắm nhìn, đủ hiểu sức hút của Ngọc Trinh ở đời thực không hề kém cạnh trên mạng xã hội.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu về lượng tương tác lớn, kéo theo hàng loạt bình luận khen ngợi. Nhiều cư dân mạng không ngần ngại để lại những lời nhận xét như: "Đúng là có câu đẹp như Ngọc Trin", "Vạn vật đều thua khi Ngọc Trinh xuống phố", "Ngọc Trinh giảm cân nhìn cuốn hút quá", "Visual đỉnh lưu", hay "Đây là mỹ nhân từng được đề cử 100 người đẹp nhất thế giới đây sao",...

Nhan sắc của nữ người mẫu khiến nhiều người qua đường phải ngắm nhìn theo

Ngọc Trinh nhận cơn mưa lời khen của cư dân mạng

Trước đó, chuyên trang TC Candler tung ra loạt đề cử mới cho năm 2026 và gây chú ý khi xuất hiện thêm một đại diện đến từ Vbiz, đó là Ngọc Trinh. Sự góp mặt của "nữ hoàng nội y" nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Ngọc Trinh được giới thiệu với vai trò người mẫu, influencer trong thẻ đề cử chính thức do TC Candler đăng tải. Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận về lượng tương tác đáng chú ý, cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả trong và ngoài nước.

Mỗi năm, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố luôn trở thành chủ đề gây bão trên mạng xã hội. Không chỉ là cuộc đua nhan sắc đơn thuần, bảng đề cử này còn khiến netizen bàn luận sôi nổi về độ nhận diện, sức ảnh hưởng cũng như tiêu chí lựa chọn các gương mặt góp mặt. Thế nên, sự xuất hiện của Ngọc Trinh trong danh sách đề cử khiến netizen không khỏi bàn luận rôm rả.

Ngọc Trinh được giới thiệu là người mẫu, influencer trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh, bước chân vào showbiz từ những năm 2000. Sở hữu lợi thế hình thể nổi bật cùng gu thời trang táo bạo, cô nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng giữa dàn mỹ nhân Vbiz. Danh xưng Nữ hoàng nội y gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm, gần như trở thành "thương hiệu cá nhân" mỗi khi nhắc đến Ngọc Trinh.

Sau nhiều biến động trong sự nghiệp, hình ảnh của cô hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt. Khác với phong cách táo bạo, phô diễn hình thể thì hiện tại Ngọc Trinh lại tiết chế hơn, hướng đến vẻ ngoài kín đáo nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút đặc trưng.

Bên cạnh đó, nếu trước đây Ngọc Trinh nổi tiếng với vòng eo 56 cm cùng chế độ giữ dáng nghiêm ngặt và phong cách sexy tối đa, thì ở thời điểm này, cô xuất hiện với diện mạo điềm tĩnh hơn, tiết chế hơn và thoải mái hơn với chính cơ thể của mình.

Người đẹp cũng thẳng thắn chia sẻ chuyện tăng cân, không còn giữ được số đo chuẩn chỉnh như trước. Điều này từng khiến không ít người bất ngờ, bởi trong thời gian dài, cô luôn gắn liền với hình ảnh hoàn hảo gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, dù không giữ vóc dáng đẹp đến từng xăng-ti-mét nhưng nữ người mẫu cũng ý thức được bản thân cần giữ vóc dáng cân đối, thường tập luyện để có hình ảnh phù hợp với công việc riêng.

Ngọc Trinh tự tin, thoải mái với vóc dáng hiện tại, không quá phải gò bó trong cơ thể chuẩn chỉnh đến từng xăng-ti-mét

Ảnh: Tổng hợp