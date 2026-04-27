Mỗi năm, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố luôn trở thành chủ đề gây bão trên mạng xã hội. Không chỉ là cuộc đua nhan sắc đơn thuần, bảng đề cử này còn khiến netizen bàn luận sôi nổi về độ nhận diện, sức ảnh hưởng cũng như tiêu chí lựa chọn các gương mặt góp mặt. Đặc biệt, mỗi lần có nghệ sĩ Việt được xướng tên, cộng đồng mạng lại càng quan tâm hơn bao giờ hết.

Mới đây, chuyên trang này tiếp tục tung ra loạt đề cử mới cho năm 2026 và gây chú ý khi xuất hiện thêm một đại diện đến từ Vbiz, đó là Ngọc Trinh. Sự góp mặt của "nữ hoàng nội y" nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Ngọc Trinh được giới thiệu với vai trò người mẫu, influencer trong thẻ đề cử chính thức do TC Candler đăng tải. Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận về lượng tương tác đáng chú ý, cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả trong và ngoài nước.

Ngọc Trinh được giới thiệu là người mẫu, influencer trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Không thể phủ nhận, Ngọc Trinh từng là biểu tượng nhan sắc gợi cảm của showbiz Việt. Sở hữu làn da trắng nổi bật, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng nóng bỏng, cô từng tạo nên một "chuẩn mực sexy" riêng biệt, giúp tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ từ sàn diễn đến mạng xã hội. Thời kỳ đỉnh cao, hình ảnh của cô gần như gắn liền với cụm từ visual quyến rũ, và đôi khi hình ảnh hở bạo của nữ người mẫu không ít lần dấy lên loạt ý kiến trái chiều.

Thế nhưng, sau biến cố cá nhân gây xôn xao dư luận, hình ảnh của Ngọc Trinh có thời điểm chững lại. Cũng từ đây, mỹ nhân sinh năm 1989 dần có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước kia cô theo đuổi phong cách táo bạo, phô diễn hình thể thì hiện tại lại tiết chế hơn, hướng đến vẻ ngoài kín đáo nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút đặc trưng.

Sau biến cố năm 2023, Ngọc Trinh dần thay đổi, không còn gắn liền với hình ảnh gây sốc như trước

Nếu trước đây cô gắn liền với vòng eo 56 cm trứ danh, chế độ ăn uống nghiêm ngặt và phong cách sexy tối đa, thì phiên bản hiện tại lại trầm tĩnh, tiết chế hơn và đặc biệt là thoải mái với chính cơ thể mình.

Ngọc Trinh cũng thẳng thắn thừa nhận đã tăng cân, không còn giữ được số đo eo 56 cm như trước. Việc chủ động chia sẻ điều này khiến không ít người bất ngờ, bởi suốt thời gian dài, cô gần như luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, chỉn chu tuyệt đối. Nhiều ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại giúp Ngọc Trinh trông tràn đầy sức sống hơn. Gương mặt có phần đầy đặn tạo cảm giác trẻ trung, gần gũi.

Bên cạnh đó, cách xây dựng hình ảnh của cô cũng có sự thay đổi đáng kể. Ngọc Trinh hiện hạn chế ồn ào, kín tiếng hơn và tập trung vào các hoạt động cá nhân. Chính sự chuyển mình này phần nào khiến công chúng có cái nhìn khác về cô, thay vì chỉ gói gọn trong hình tượng gợi cảm từng gây tranh luận.

Không còn chiêu trò quá nhiều nhưng Ngọc Trinh vẫn biết tạo sức hút cho bản thân

Nữ người mẫu không còn giữ sự khắt khe đến cực đoan về ngoại hình mỏng manh hay chuẩn số đo, thay vào đó là giữ tinh thần thoải mái, tự tin

Danh sách đề cử top 100 gương mặt nam/nữ đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2026 xuất hiện nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trước đó, Linh Ka, Anh Tú Atus, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, Sơn Tùng M-TP, diễn viên Thúy Ngân, Hùng Huỳnh, Jack cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

TC Candler nhấn mạnh việc lựa chọn là sự xem xét toàn diện nhiều khía cạnh quan trọng. Các khía cạnh này bao gồm ngoại hình, độ nổi tiếng toàn cầu, thành tựu chuyên môn và hình ảnh trước công chúng, nhằm lựa chọn những ứng viên đáp ứng đầy đủ và công bằng các tiêu chí.

Ảnh: Tổng hợp