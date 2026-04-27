Cuộc sống giản dị ở tuổi U70 với mức lương hưu 6 triệu đồng/tháng

NSND Bùi Bài Bình là một trong những gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn giàu chiều sâu nội tâm. Nhắc đến ông, người ta sẽ nhớ ngay đến những tác phẩm nổi tiếng như Gia đình mình vui bất thình lình, Lối nhỏ vào đời, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân, Gió làng Kình, Ma làng ....

Dù là Nghệ sĩ Nhân dân, có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, cuộc sống của Bùi Bài Bình lại không hào nhoáng. Ngoài đời, ông là một người đàn ông sống giản dị, khiêm nhường, yêu gia đình và coi trọng những giá trị tinh thần hơn vật chất.

Có chuyện kể rằng, trong một buổi họp báo phim, vì số lượng người tham dự quá đông, không đủ chỗ, nên Bùi Bài Bình đã ngồi chung với một khán giả ở hàng ghế cuối cùng. Đến khi MC đọc tên dàn diễn viên trong phim, ông mới nhẹ nhàng bước lên, không hề tỏ vẻ của một ngôi sao.

Năm nay, NSND Bùi Bài Bình đã bước vào độ tuổi U70. Ở tuổi xế chiều, ông tận hưởng cuộc sống bình lặng sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Mỗi tháng, nam nghệ sĩ nhận mức lương hưu khoảng 6 triệu đồng từ hãng phim.

Nguồn thu nhập từ việc đóng phim của ông cũng không ổn định, có năm nhiều, nhưng cũng có năm gần như không có. Chính vì vậy, ông qua đặt nặng khoản thu này.

Gia đình của NSND Bùi Bài Bình hiện gồm ba thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà 4 tầng rộng gần 100m2 tại phố Giáp Nhị. Không gian này không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm gia đình qua nhiều năm tháng.

Cuộc sống thường ngày của nam nghệ sĩ rất giản dị. Ông dậy sớm, ăn sáng và uống cà phê tự pha tại nhà cùng vợ con. Những buổi chiều rảnh rỗi, ông thường gặp gỡ bạn bè, thưởng thức bia hơi vỉa hè.

Ngoài ra, NSND Bùi Bài Bình còn dành thời gian chăm sóc thú cưng như chó và chim cảnh. Tiếng chim cu gáy hay sự quấn quýt của chú chó nhỏ trở thành niềm vui giản dị, giúp không khí gia đình của ông thêm ấm áp.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, NSND Bùi Bài Bình còn được ngưỡng mộ vì có cuộc sống hôn nhân biên mãn bên NSƯT Ngọc Thu. Nghệ sĩ Ngọc Thu từng để lại ấn tượng sâu đậm thì hóa thân thành chị Út Tịch trong phim Mẹ vắng nhà. Một thời, bà là người đẹp Hà thành đình đám, có sự nghiệp điện ảnh đầy triển vọng.

Vợ chồng NSND Bùi Bài Bình bén duyên từ những năm tháng cùng học tại trường Điện ảnh. Cả hai kết hôn vào năm 1981 và đã đồng hành cùng nhau hơn 4 thập kỷ, vượt qua không ít khó khăn để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Họ có 2 người con trai, hiện một người làm ngân hàng, một người làm đạo diễn.

NSƯT Ngọc Thu vốn là người phụ nữ Hà Nội gốc, xuất thân trong gia đình khá giả. Thế nhưng khi kết hôn, bà chấp nhận lùi về phía sau, trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Bà là người quán xuyến gia đình, chăm lo con cái và quản lý tài chính suốt nhiều năm.

Chính NSND Bùi Bài Bình cũng thừa nhận, mọi thành công trong sự nghiệp của ông đều có bóng dáng của vợ. Có thời điểm khi sự nghiệp chưa có bước đột phá, ông từng nghĩ đến việc bỏ nghề để kinh doanh. Nhưng chính những giọt nước mắt và sự động viên của vợ đã giữ ông ở lại với nghệ thuật.

Không chỉ là người vợ tần tảo, NSƯT Ngọc Thu còn là người bạn đồng hành hiểu và chia sẻ với chồng trong mọi hoàn cảnh. Theo nghệ sĩ Bùi Bài Bình, bí quyết giữ gìn hôn nhân bền lâu của vợ chồng ông là sự hòa hợp, biết nhường nhịn và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Trong môi trường nghệ thuật nhiều cám dỗ, mỗi người phải tự ý thức giữ gìn giới hạn và nhân cách của mình.

Ở tuổi xế chiều, khi vật chất không còn là mục tiêu lớn nhất, NSND Bùi Bài Bình hài lòng với những gì mình đang có. Ông có một mái ấm đủ đầy tiếng cười, người vợ tận tụy, các con khôn lớn, trưởng thành, kinh tế đủ tiêu dùng, không thiếu thốn gì.

Cuộc sống của nam nghệ sĩ gạo cội là minh chứng rõ ràng rằng hạnh phúc không nằm ở sự giàu sang, mà ở sự giản dị và tình cảm gia đình bền chặt.