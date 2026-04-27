Hoảng hồn thân hình của nữ ca sĩ gầy nhất showbiz!

Trong thế giới Kpop, nơi tiêu chuẩn về cái đẹp thường đi đôi với sự mảnh mai, câu chuyện về cân nặng của các thần tượng luôn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, người hâm mộ lại một lần nữa phải "giật mình" trước những hình ảnh mới nhất của Chaewon, thành viên nhóm nhạc đông dân tripleS.

Cộng đồng mạng đang lan truyền chóng mặt một đoạn video của Chaewon, nhưng thay vì những lời khen ngợi về vũ đạo hay nhan sắc, đa số bình luận đều thể hiện sự lo lắng tột độ. Thân hình "mỏng như lá lúa" đáng báo động của nữ thần tượng trẻ tuổi đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Qua ống kính, vòng eo của Chaewon nhỏ đến mức khó tin, cùng đôi chân mảnh khảnh khiến người xem cảm thấy như cô có thể "đổ gục" bất cứ lúc nào dưới áp lực của những màn vũ đạo mạnh mẽ. Theo một số nguồn tin từ người hâm mộ, việc sụt cân nghiêm trọng này có thể bắt nguồn từ việc Chaewon đang trong quá trình niềng răng. Những cơn đau và sự bất tiện khi ăn uống do mắc cài gây ra khiến nữ ca sĩ khó có thể duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, dẫn đến tình trạng "chỉ còn da bọc xương".

Dưới phần bình luận của video, hàng ngàn fan đã để lại những lời nhắn nhủ xót xa. Nhiều người cho rằng Chaewon hiện đang là một trong những nữ ca sĩ gầy nhất showbiz Hàn. "Nhìn đôi chân của cô ấy mà mình thấy xót xa quá. Niềng răng đã đau rồi mà còn phải tập luyện cường độ cao thì chịu sao thấu?" – một khán giả chia sẻ.

Chaewon gầy gò đến trơ xương, làm khán giả hoảng hốt.

Trước đó, những lo ngại tương tự cũng từng xuất hiện đối với thành viên Yooyeon của nhóm. Việc các thành viên tripleS liên tục lộ vẻ mệt mỏi và giảm cân quá mức đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về áp lực quản lý cân nặng và lịch trình làm việc dày đặc của các nhóm nhạc thế hệ mới.

Trong những năm gần đây, tiêu chuẩn sắc đẹp “mình hạc xương mai” vẫn đang là một trong những yếu tố vô hình nhưng đầy áp lực trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Nhiều thần tượng trẻ tuổi phải duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tập luyện cường độ cao, thậm chí hy sinh sức khỏe để đáp ứng kỳ vọng của công chúng và công ty quản lý. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện những hình ảnh như của Chaewon, làn sóng tranh luận về việc bảo vệ sức khỏe idol lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ.

Khán giả lo ngại cho sức khỏe của nữ idol trẻ tuổi.

Về phía tripleS, đây là nhóm nhạc nữ đa quốc gia với số lượng thành viên lên đến 24 người. Nhóm hoạt động dưới sự quản lý của Modhaus, các thành viên hoạt động linh hoạt trong nhiều unit khác nhau và có sự tương tác cao với người hâm mộ toàn cầu. Nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ âm nhạc mới lạ và dàn thành viên trẻ trung. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là không ít áp lực về lịch trình, hình ảnh và sự cạnh tranh trong nội bộ ngành.

tripleS là nhóm nhạc nữ đông nhất Kpop.

Riêng Chaewon, cô sinh năm 2007 được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng của tripleS với visual nổi bật và sức hút riêng. Thế nhưng, trước tình trạng hiện tại, điều mà người hâm mộ quan tâm nhất không còn là nhan sắc hay phong độ sân khấu, mà chính là sức khỏe và thể trạng của nữ thần tượng. Người hâm mộ hy vọng rằng sau khi quá trình niềng răng ổn định, Chaewon sẽ có thời gian nghỉ ngơi và bồi bổ để lấy lại vóc dáng tràn đầy sức sống như trước đây.

Giữa ánh hào quang showbiz, câu chuyện của Chaewon một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt trái của ngành công nghiệp thần tượng. Bởi sau tất cả, một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần ổn định mới là nền tảng bền vững nhất cho bất kỳ nghệ sĩ nào trên hành trình dài phía trước.

Chaewon là idol thế hệ mới triển vọng.

