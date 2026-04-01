Hoa hậu nổi tiếng Việt Nam từng than cuộc sống giàu có gây ngột ngạt, lại khoe của gây chú ý

Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút sự chụ ý khi khoe khéo sự giàu có. Cô viết: "Có là túi 730 triệu thì tủ cũng hết chỗ bày rồi…". Đính kèm là ảnh chiếc túi hàng hiệu màu tím đắt đỏ.

Dưới bình luận, hoa hậu Mai Phương Thúy tiếp tục tiết lộ: "Còn em tỷ mốt chưa về nữa". Chia sẻ của Mai Phương Thúy khiến nhiều người xuýt xoa, chỉ biết ước.

Trước đó, Mai Phương Thúy cũng từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ về cuộc sống giàu có của mình: "Cuộc sống đầy đủ này làm em ngột ngạt, sống sướng quá làm thui chột sự sáng tạo và năng động của em nên em đang cân nhắc, có lẽ em phải tham vọng hơn và từ bỏ cuộc sống nhung lụa này", nguồn Trí thức trẻ.

Sinh năm 1988 tại Hà Nội, Mai Phương Thúy sớm bộc lộ nền tảng học vấn đáng nể khi thi đỗ Đại học Ngoại thương và giành học bổng toàn phần tại Đại học RMIT. Năm 2006, ở tuổi 18, cô chính thức trở thành Hoa hậu Việt Nam với chiều cao kỷ lục 1m79. Cùng năm đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi lọt vào Top 17 Miss World, góp phần đưa nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ thế giới. Suốt thời gian đương nhiệm, cô được yêu mến bởi sự lăn xả trong các hoạt động thiện nguyện, từ xây dựng nhà tình nghĩa đến hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Mai Phương Thúy chính là quyết định rút lui khỏi các hoạt động giải trí từ năm 2015 để tập trung vào kinh doanh. Với tầm nhìn nhạy bén, cô nhanh chóng gặt hái thành công vang dội và được giới mộ điệu ưu ái gọi bằng danh xưng “Hoa hậu chứng khoán”.

Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu danh mục cổ phiếu của các tập đoàn hàng đầu, cô còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực bất động sản với khối tài sản trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến Hồng Kông. Nàng hậu cũng là một doanh nhân thực thụ khi làm chủ hệ thống nhà hàng và các công ty đa ngành, khẳng định năng lực quản trị không thua kém bất kỳ chuyên gia tài chính nào.

Về đời tư, Mai Phương Thúy chọn cách sống kín tiếng, tách biệt hoàn toàn giữa ánh hào quang công việc và không gian cá nhân. Mối quan hệ thân thiết giữa cô và ca sĩ Noo Phước Thịnh từng là tâm điểm của truyền thông, nhưng cả hai đã sớm làm rõ đó chỉ là tình bạn tri kỷ hiếm có trong showbiz. Dù thừa nhận đã có bạn trai lâu năm, người đẹp 8x vẫn chưa có kế hoạch tiến tới hôn nhân, thay vào đó cô tận hưởng cuộc sống tự do, dành thời gian cho những sở thích cá nhân như chơi tennis hay nghiên cứu kinh tế.

Ở tuổi 37, Mai Phương Thúy không chỉ giữ được nhan sắc mặn mà mà còn trở thành hình mẫu lý tưởng về sự thành công dựa trên trí tuệ. Cô chứng minh rằng, vương miện hoa hậu không chỉ là trang sức, mà còn là bệ phóng để một người phụ nữ bản lĩnh chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc sống.