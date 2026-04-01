Đã rõ vì sao Jennie (BLACKPINK) gắt gỏng thô lỗ với fan

Trong thế giới của những ngôi sao toàn cầu như Jennie (BLACKPINK), ranh giới giữa sự nổi tiếng và sự riêng tư luôn là một sợi chỉ mong manh. Vào hồi tháng 3, đoạn video ghi lại cảnh nữ thần tượng có thái độ gay gắt với một nhóm người tại Paris đã gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa. Tuy nhiên, khi "màn sương" thị phi dần tan biến, công chúng mới thực sự vỡ lẽ về những gì mà Jennie đã phải chịu đựng.

Tình huống khó xử giữa lòng Paris

Vào ngày 9/3, tờ KoreaBoo đã đưa tin về một đoạn clip gây tranh cãi rầm rộ trên mạng xã hội X. Trong đó, Jennie xuất hiện trên đường phố Paris, Pháp với vẻ mặt vô cùng căng thẳng và bất lực trước sự đeo bám của một đám đông. Trong lần lộ diện công khai này, Jennie chỉ mong muốn có một chút thời gian riêng tư. Thế nhưng, cô đã bị một người đàn ông liên tục quay phim và tiếp cận với một sấp photocard (thẻ ảnh) dày đặc trên tay để xin chữ ký.

Jennie căng thẳng, cầu xin đám đông fan để cô được yên giữa phố. Nguồn: X

Bất chấp sự can ngăn của nhân viên đi cùng, đám đông vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Quá mệt mỏi và stress, Jennie đã phải thốt lên những lời khẩn thiết: "Tôi chỉ muốn có một ngày dành cho bản thân mình. Hãy cho tôi được yên. Nếu cứ thế này, ngày hôm nay sẽ rất căng thẳng với tôi, làm ơn đi". Dù thể hiện sự khó chịu rõ rệt vì bị xâm phạm đời tư, Jennie cuối cùng vẫn chấp nhận thỏa hiệp ký tặng một vài tấm thẻ trước khi nhanh chóng rời đi để thoát khỏi vòng vây.

Jennie lộ rõ vẻ bất lực, khó chịu khi bị 1 người đàn ông bám đuôi quay phim và xin lượng lớn chữ ký. Ảnh: X

Dù không thoải mái, Jennie vẫn ký tặng cho kẻ đeo bám mình trước khi rời đi. Ảnh: X

Từ cáo buộc "kiêu chảnh" đến sự thật bị vạch trần

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, một bộ phận cư dân mạng đã nhanh chóng dán nhãn Jennie là "thô lỗ", "kiêu kỳ" và "thiếu tôn trọng fan". Tuy nhiên, cộng đồng fan của nữ ca sĩ đã lập tức vào cuộc để làm sáng tỏ danh tính của nhóm người này.

Sự thật cho thấy đây không phải là những người hâm mộ chân chính. Những kẻ chặn đường Jennie thực chất là một nhóm chuyên săn chữ ký để bán lại với giá cắt cổ. Bằng chứng là ngay sau vụ việc, những tấm photocard có chữ ký nóng hổi của Jennie đã bị rao bán rầm rộ trên các trang web thương mại.

Nhóm người này còn có hành vi bám đuôi xuyên quốc gia. Các nguồn tin cho biết nhóm người này hiện đã di chuyển đến New York, Mỹ và tiếp tục giở chiêu trò bám đuôi, ép buộc các nghệ sĩ khác phải ký tên để họ kiếm lời bất chính.

Chữ ký của Jennie nhanh chóng bị rao bán giá cắt cổ. Ảnh: X

Làn sóng bảo vệ từ người hâm mộ và công ty quản lý

Trước hành động trắng trợn của nhóm "fan ảo" này, cộng đồng fan quốc tế của Jennie đã đồng loạt gửi mail tố cáo đến OA (Odd Atelier) - công ty quản lý cá nhân của nữ nghệ sĩ. Họ yêu cầu công ty có biện pháp pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần của cô.

Việc Jennie bị chỉ trích "thô lỗ" hóa ra là một nỗi oan ức lớn. Phản ứng của cô không phải là sự ghét bỏ fan, mà là sự phản kháng tự nhiên của một con người bị dồn vào đường cùng bởi những kẻ lợi dụng danh tiếng của mình để trục lợi. Câu chuyện của Jennie là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn những kẻ săn chữ ký chuyên nghiệp tại các kinh đô thời trang và sự kiện quốc tế.

Sau khi sự thật dần được làm rõ, không ít người từng chỉ trích Jennie đã quay sang bênh vực cô. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng nữ idol đã giữ được sự bình tĩnh đáng nể trong một tình huống khó chịu như vậy. Cuối cùng, câu chuyện tại Paris không chỉ đơn thuần là một “scandal thái độ”, mà là minh chứng rõ ràng cho áp lực vô hình mà các ngôi sao phải đối mặt mỗi ngày. Và có lẽ, điều cần thay đổi không phải là cách Jennie phản ứng, mà là cách công chúng nhìn nhận và tôn trọng ranh giới của nghệ sĩ.

Jennie không thô lỗ, cô chỉ đang dựng ranh giới với những kẻ trục lợi. Ảnh: X

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn).

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO , trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới.

Ảnh: X