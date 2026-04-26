"Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa: Viết 300 thư tay, tặng vợ nhẫn kim cương ở sân bay

Diễn viên Mã Đức Hoa sinh năm 1945 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Ông có nền tảng võ thuật và kinh kịch trước khi bén duyên với diễn xuất. 14 tuổi, Mã Đức Hoa đăng ký vào trường Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Năm 1982, Mã Đức Hoa được bạn bè giới thiệu nên thử vai cho phim truyền hình Tây du ký.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông khi được đạo diễn Dương Khiết chọn vào vai Trư Bát Giới trong Tây du ký. Vai diễn không chỉ đưa tên tuổi ông đến gần công chúng mà còn trở thành biểu tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhân vật được xây dựng với tính cách tham ăn, hài hước, có phần háo sắc nhưng giàu tình cảm, trở thành một trong những hình tượng nổi bật nhất của tác phẩm.

Trái ngược hoàn toàn với hình tượng trên màn ảnh, ngoài đời Mã Đức Hoa là người chồng hết mực chung thủy. Ông có cuộc hôn nhân bền chặt hơn nửa thế kỷ với bà Hầu Ngọc Mẫn. Bà kém chồng 3 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà sống kín tiếng, là người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó và luôn hết lòng vì gia đình.

Nghệ sĩ Mã Đức Hoa từng chia sẻ, ông và vợ quen nhau qua sự mai mối của hàng xóm. Tuy nhiên, ngay lần gặp đầu, ông không có thiện cảm với đối phương. Sau vài câu hỏi xã giao thường thấy trong những buổi xem mắt, cả hai chỉ trao đổi thông tin liên lạc rồi gần như không giữ liên hệ.

Không lâu sau, một người khác lại vô tình giới thiệu ông với Hầu Ngọc Mẫn. Trong lần gặp lại, “Trư Bát Giới” đã cố tình thử lòng bà bằng cách mặc chiếc quần có hai miếng vá lớn.

Tuy nhiên thay vì chê bai, bà Mẫn thậm chí còn khen miếng vá rất đều và đẹp. Câu nói đấy khiến Mã Đức Hoa có cảm tình với bà xã. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung nhà. Đến năm 1973, vợ chồng ông chào đón con trai đầu lòng.

Tình cảm của cặp đôi nảy nở sâu sắc sau khi về chung một nhà. Mã Đức Hoa nhiều lần thừa nhận chính sự đảm đang, khéo léo của vợ đã khiến ông ngày càng trân trọng tổ ấm.

Trong thời gian quay Tây du ký kéo dài tới 4 năm, điều kiện liên lạc còn hạn chế, hai vợ chồng chủ yếu giữ kết nối bằng thư tay. Ông đã viết tổng cộng khoảng 300 bức thư gửi về cho vợ. Nam diễn viên từng chia sẻ, chỉ cần một tuần không nhận được thư hồi âm, ông đã cảm thấy bồn chồn, mất ngủ.

Cặp đôi có một con trai, hiện đang là doanh nhân thành đạt.

Khoảng thời gian đó, bà Hầu Ngọc Mẫn một mình quán xuyến gia đình, thậm chí từng gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn giấu chồng để ông yên tâm làm việc. Sự hy sinh thầm lặng ấy trở thành điều khiến ông luôn day dứt và biết ơn suốt cuộc đời.

Gần 60 năm bên nhau, vợ chồng Mã Đức Hoa hiếm khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Cả hai chọn cách nhường nhịn, bao dung để giữ gìn hạnh phúc.

“T ôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm những chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp dù là nhỏ”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Dù không phải người quá lãng mạn, ông vẫn dành cho vợ những bất ngờ giản dị. Trong một chuyến công tác tại Bỉ, ông đặt chế tác một chiếc nhẫn kim cương làm quà sinh nhật 70 tuổi cho bà và trao ngay tại sân bay khi trở về. Nam diễn viên và vợ thường xuyên đi du lịch ở tuổi xế chiều.

Trong cuốn tự truyện ra mắt năm 2019, Mã Đức Hoa dành lời cảm ơn chân thành đến bà xã Hầu Ngọc Mẫn. Ông gọi vợ là "một nửa quan trọng nhất của đời mình". Nam diễn viên U80 chia sẻ tuy vợ kém ông 3 tuổi nhưng lại chín chắn, tháo vát và luôn chu toàn mọi việc.

“Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng bền chặt hơn, chúng tôi không còn là mối quan hệ phù hợp với nhau như thuở ban đầu mà từ lâu đã trở thành tình yêu đích thực của nhau”, ông tâm sự.

Hiện vợ chồng ông sống an yên bên con trai Mã Dương – doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực truyền thông sau thời gian du học tại Singapore. Không nối nghiệp cha, nhưng con trai là niềm tự hào lớn của nam nghệ sĩ.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mã Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Ông và vợ sống vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi.

Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn lên mạng xã hội. Ông thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, lồng tiếng cho phim hoạt hình và giao lưu với khán giả. Không chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ông cũng năng nổ tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, dự án liên quan đến Tây du ký.