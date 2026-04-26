Chỉ vừa mới khiến mạng xã hội rần rần với màn công khai tình cảm sau loạt hint rõ mồn một, Quỳnh Lý và Tú Hảo tiếp tục bị gọi tên khi loạt ảnh diện áo dài hồng đồng điệu bất ngờ bị "đào lại". Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, cả hai khoác tay nhau cực tình, nở nụ cười rạng rỡ giữa background trang trí hoa tươi và bảng tên mang đậm không khí lễ ăn hỏi.

Chính chi tiết này khiến cư dân mạng nhanh chóng đặt dấu hỏi: phải chăng cặp đôi đã âm thầm tổ chức hôn lễ từ trước? Không ít người còn cho rằng đây chính là "bằng chứng" cho thấy mối quan hệ của cả hai đã tiến xa hơn những gì công chúng biết.

Tuy nhiên, sự thật lại không hẳn như những gì netizen đang đồn đoán. Đây thực chất là khoảnh khắc Quỳnh Lý và Tú Hảo tham gia bưng mâm trong lễ ăn hỏi của Nhung Gumiho và Andiez Trương. Thời điểm đó, cả hai vẫn chưa công khai chuyện tình cảm nên những tương tác thân thiết cũng không khiến nhiều người chú ý hay nghi ngờ.

Trước đó, Quỳnh Lý và Tú Hảo từng bị soi hàng loạt hint tại một sự kiện ra mắt phim khi liên tục dính như sam, từ khoảnh khắc nắm tay, khoác eo cho đến việc cùng nhau rời đi bằng một chiếc xe. Không chỉ netizen, chính các đồng nghiệp cũng không ngần ngại "đẩy thuyền" khiến cặp đôi nhiều phen bật cười.

Ngay sau màn lộ hint này, cả hai nhanh chóng tung bộ ảnh hẹn hò như một cách chính thức xác nhận mối quan hệ. Loạt hình ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhưng cực ngọt khu cùng nhau đi biển, dạo phố, ngồi cà phê hay ôm eo đầy tình tứ.

Không chỉ dừng lại ở việc tung loạt ảnh ngọt như "rót mật", Tú Hảo còn khiến dân tình thích thú khi chăm chút từng caption đi kèm. Mỗi bức ảnh đều được cô nàng gắn những dòng chú thích mang màu sắc đối lập như: hay cười - hay nhăn, từ từ - hấp tấp, hướng nội - hướng về phía em, ăn mặc lồng lộn - có mặc là được… như một cách kể chuyện về mối quan hệ của cả hai. Chính cách thể hiện này khiến netizen càng tin rằng Tú Hảo và Quỳnh Lý là kiểu cặp đôi bù trừ tính cách, người này cân bằng người kia.

Quỳnh Lý, tên thật là Lý Hạo Mạnh Quỳnh, sinh năm 1995 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt diễn viên trẻ được chú ý trong vài năm trở lại đây. Anh bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm hài của Huỳnh Lập, sau đó là thành viên của nhóm Khủng Long Tí Hon - quán quân Cười Xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội 2017. Sau bước đệm từ sân khấu và web drama, Quỳnh Lý dần chuyển hướng sang điện ảnh và truyền hình nhưng phải đến khi tham gia Nhà Bà Nữ , tên tuổi của nam diễn viên mới thực sự đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và phong cách linh hoạt từ thư sinh đến nam tính, Quỳnh Lý thường được xếp vào nhóm thế hện tiềm năng của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, khác với hình ảnh cởi mở trên màn ảnh, ngoài đời anh khá kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thời điểm ra mắt Nhà Bà Nữ , Quỳnh Lý và Uyển Ân bị soi nhiều hint hẹn hò nhưng mối quan hệ "đứt gánh" không lâu sau đó.

Tú Hảo, tên đầy đủ Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996 tại Nha Trang, là quán quân The Face Vietnam 2017 - một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ làng mẫu Việt. Tuy nhiên, bước đệm từ cuộc thi không giúp Tú Hảo vụt thành sao. Cô vẫn duy trì công việc người mẫu nhưng có thời gian chững lại, đôi khi còn bị so sánh với những gương mặt cùng bước ra từ cuộc thi. Tú Hảo cũng hiếm khi công khai chuyện yêu đương. Dù từng có những thông tin bên lề về việc có người yêu từ sớm hoặc các mối quan hệ trong giới, nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng chính thức.

