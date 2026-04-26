Sự hết thời của nữ ca sĩ hát bản hit quốc dân: Thất nghiệp, trước đó phục vụ trong quán cà phê với mức lương tối thiểu

Sáng 26/4, tờ MK khiến công chúng xôn xao khi đăng tải bài viết về cuộc sống khó khăn của nữ ca sĩ đình đám 1 thời Baby J (Ha Joo Yeon) - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry.

Theo nguồn tin, Baby J vừa nhận lời làm khách mời trên kênh YouTube của vợ cầu thủ bóng đá Hwang Soon Min. Tại đây, cựu thành viên Jewelry gây sốc khi hé lộ về tình cảnh khốn đốn hiện tại của bản thân sau khi lâm cảnh hết thời: “Bây giờ tôi lại thất nghiệp rồi. Tôi cứ luôn trăn trở rằng không biết tới khi nào mình mới giàu được. Bây giờ sáng nào ngủ dậy tôi cũng đều hô vang ‘Mình sẽ trở nên thành công và giàu có’ tận 3 lần để tự động viên bản thân. Tôi đã hô vang câu đó vào mỗi sáng thức dậy suốt hơn 1 năm rồi đấy. Hy vọng lời nói đó sẽ trở thành sự thật”.

Baby J cho biết cô lại lâm cảnh thất nghiệp. Ngoại hình hiện tại của nữ idol cũng đã thay đổi quá nhiều so với thời còn “làm mưa làm gió” trong showbiz (hình phải). Ảnh: Naver

Trước đó, khi tham gia chương trình Show Me The Money với tư cách 1 thí sinh, Baby J đã bật khóc khi chia sẻ về cuộc sống hẩm hiu sau khi rời nhóm Jewelry. Cô cho biết bản thân từng làm ở 1 cửa tiệm pizza và 1 tiệm quần áo để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi thấy bạn bè thăng tiến còn mình lại chẳng có gì, cô đã khóc rất nhiều và mất dần sự tự tin trong cuộc sống. Nữ nghệ sĩ cũng cảm thấy tủi thân khi thấy các thành viên khác trong Jewelry hiện vẫn được quảng bá trên truyền hình, trong khi cô lại không được trao cơ hội như họ.

Khi xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên YouTube lúc trước, Baby J thừa nhận rằng lâu nay cô không thể kiếm được bất kỳ công việc nào trong lĩnh vực giải trí, vì vậy cô ấy phải chuyển qua làm việc tại 1 quán cà phê với mức lương tối thiểu: “Tôi bắt đầu làm việc tại một quán cà phê, làm tới 8 - 9 giờ 1 ngày và chỉ được trả khoảng 1 triệu won (18 triệu đồng) 1 tháng, và đó là mức lương tối thiểu. Tôi từng xin nghỉ việc nhưng rồi bây giờ cũng phải xin phỏng vấn lại vì không thể tìm được công việc nào trong ngành giải trí nữa”.

Baby J rất nỗ lực trở lại showbiz vì ngọn lửa với nghề của bản thân vẫn chưa tắt, thế nhưng không có ai chịu dang rộng vòng tay đón nhận cô. Nữ ca sĩ đình đám 1 thời xót xa bày tỏ: “Ở làng giải trí, nếu không có việc làm thì bạn buộc phải nghỉ ngơi. Tôi đã cố gắng hết sức và thậm chí còn tự đến công ty quản lý và hỏi thăm xem có việc gì cho tôi làm không, việc gì cũng được. Họ nói rằng họ sẽ liên hệ với tôi, nhưng cuối cùng chẳng ai liên hệ lại cả. Mặc dù vậy, tôi vẫn quan tâm đến showbiz”.

Baby J rưng rưng nước mắt chia sẻ về tình cảnh hẩm hiu của mình sau khi hết thời. Ảnh: Nate

Nhắc lại về quá khứ huy hoàng tất bật chạy show tới “tối mặt tối mũi”, Baby J đã không khỏi chạnh lòng: “Thời hoàng kim sự nghiệp, tôi cùng các thành viên Jewelry phải chạy trung bình 6 - 7 sự kiện trong 1 ngày, thậm chí có lần còn phải di chuyển bằng trực thăng để kịp biểu diễn. Mỗi ngày như thế, tôi vừa nhắm mắt lại và mở mắt ra là đã thấy mình đang ở Daegu, Jeonju hoặc Busan. Sau đó cả nhóm sẽ lên sân khấu, hát, nhảy, tương tác với fan rồi trở về nhà. Suốt 1 năm, lịch trình của Jewelry lặp đi lặp lại như vậy”. Đáng tiếc, thời kỳ huy hoàng đó của Baby J đã khép lại từ lâu.

Baby J (ngoài cùng bên trái) từng tỏa sáng cùng các thành viên Jewelry nhờ bản hit One More Time. Ảnh: Naver

Baby J sinh năm 1986, chính thức được thêm vào đội hình của nhóm nhạc huyền thoại Jewelry khi vừa tròn 22 tuổi. Cô là 1 trong số ít những nữ rapper sở hữu chất giọng cao và sáng. Ngoài vẻ sexy vốn có, Baby J còn luôn biết cách thay đổi phong cách theo xu hướng swag để phù hợp với dòng nhạc Hip-hop mà mình theo đuổi. Bên cạnh đó, cô còn là con gái của tài tử quen mặt Ha Jae Young (phim Giày Thủy Tinh).

Baby J vụt sáng thành sao khi Jewelry nổi tiếng với siêu hit One More Time hồi năm 2008. Thời điểm đó, ca khúc này luôn được phát ở bất cứ đâu tại Hàn Quốc và trở thành 1 trong những bản hit quốc dân ở xứ sở kim chi. One More Time thậm chí còn thắng giải thưởng danh giá Daesang tại Golden Disc Awards lần thứ 23.

Năm 2014, Baby J rời Jewelry. Nữ thần tượng tiếp tục tham gia 1 số chương trình như Show Me The Money 5 và Unpretty Rapstar 3 nhưng đều không đạt được kết quả ấn tượng. Sự nghiệp của cô sau đó cũng nhanh chóng “tuột dốc không phanh”.

Cuộc sống hiện tại của sao nữ đình đám 1 thời khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình. Ảnh: X

