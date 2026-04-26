Từng là một trong những nam thần sở hữu visual gần như không có điểm trừ của màn ảnh Việt, Harry Lu giờ đây lại khiến mạng xã hội xôn xao với loạt ảnh đời thường mới nhất. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, nam diễn viên xuất hiện với diện mạo khác lạ, đặc biệt là vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ở góc quay cận, dễ thấy gương mặt Harry Lu tròn trịa hơn, đường nét không còn sắc sảo như thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Thân hình của anh cũng có dấu hiệu tăng cân rõ rệt, phần bắp tay và tổng thể vóc dáng trở nên "đô" hơn. Chính sự thay đổi này khiến không ít netizen nhận xét nam diễn viên bị vỡ nét, phong độ visual giảm sút so với hình ảnh "tình đầu quốc dân" từng gây thương nhớ một thời.

Đoạn clip bắt cận ngoại hình tăng cân thấy rõ của Harry Lu

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh mới của nam thần màn ảnh Việt một thời

Những hình ảnh này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối, cho rằng Harry Lu đã không còn giữ được vẻ ngoài thư sinh, điển trai chuẩn nam thần thanh xuân như trước. Thậm chí, có người còn thẳng thắn nhận xét nếu không nhìn kỹ thì khó nhận ra đây là gương mặt từng khiến bao khán giả "crush".

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng sự thay đổi ngoại hình theo thời gian là điều hoàn toàn bình thường. Sau nhiều biến cố sức khỏe và quãng thời gian dài vắng bóng, việc Harry Lu có những thay đổi về diện mạo là điều dễ hiểu. Một số người còn cho rằng nam diễn viên đang xây dựng hình ảnh mới, trưởng thành và khác biệt hơn so với thời kỳ đỉnh cao trước đây.

Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Harry Lu vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh tập luyện tại phòng gym. Điều này cho thấy anh vẫn quan tâm đến việc cải thiện vóc dáng và duy trì thể trạng. Dù không còn theo đuổi hình tượng "soái ca mỏng manh" năm nào, nhưng phiên bản hiện tại của Harry Lu vẫn mang một màu sắc riêng, chững chạc hơn.

Harry Lu check-in phòng gym với body vạm vỡ

Harry Lu nổi lên từ thời còn là hot boy bóng rổ, khi loạt ảnh chơi thể thao trong trường đại học được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m83 cùng thần thái khỏe khoắn, anh nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ ngay từ khi chưa bước chân vào showbiz.

Ở thời kỳ hoàng kim, Harry Lu được xem là hình mẫu nam thần thanh xuân với gương mặt sáng, đường nét hài hòa và nụ cười rất ăn ảnh. Visual gần như không có điểm trừ giúp anh luôn nổi bật trong mọi khung hình, từ đời thường đến khi lên phim.

Sau khi lấn sân diễn xuất, Harry Lu gây chú ý với vai diễn đầu tay trong Thần Tượng , nhưng phải đến 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yê u, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ. Bộ phim này giúp Harry Lu gắn liền với hình tượng "tình đầu quốc dân", trở thành một trong những gương mặt nam thần được yêu thích nhất màn ảnh Việt thời điểm đó.

Harry Lu nổi tiếng từ danh xưng "hot boy bóng rổ"

Thời kỳ hoàng kim của Harry Lu khiến fan girl phải đổ gục

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Harry Lu bất ngờ đối mặt với biến cố lớn khiến cuộc sống gần như rẽ sang một hướng khác. Năm 2017, nam diễn viên gặp tai nạn nghiêm trọng, để lại những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh nhập viện trong tình trạng gãy xương mũi, xương mặt biến dạng và lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu. Chưa kể, Harry Ly còn bất tỉnh và phải trải qua 60 giờ phẫu thuật căng thẳng trong phòng mổ. Đây cũng là lý do khiến anh phải dừng lại mọi công việc và dành thời gian để chăm lo cho sức khỏe.

Khoảng thời gian đầu, Harry Lu chỉ xuất hiện với chiếc khẩu trang trên gương mặt. Mãi cho đến khi trải qua 20 cuộc phẫu thuật, anh mới công khai diện mạo của mình với công chúng. Nam diễn viên trải lòng: "Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho tôi, vì xương thật đã vỡ nát, không còn chống đỡ được bất cứ thứ gì. Bây giờ, bên dưới làn da của tôi toàn là kim loại".

Harry Lu chuyển về Đài Loan (Trung Quốc) để sinh sống và làm việc. Giữa năm 2025, chính thức trở lại màn ảnh với dự án hợp tác Việt - Trung mang tên Bác Sĩ Tha Hương . Màn tái xuất này giúp Harry Lu nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, đặc biệt là những lời khen cho sự thăng hạng về phong độ, nhan sắc và sự tiến bộ trong diễn xuất. Dù hoạt động chủ yếu ở thị trường nước ngoài , song Harry Lu vẫn thường đăng tải các dòng trạng thái bằng tiếng Việt để có thể giao lưu và trò chuyện cùng mọi người.

