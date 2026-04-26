Thoát vai Coachella, Justin Bieber về làm "ông bố quốc dân" của con trai 2 tuổi

Sau ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng pháo tay kéo dài tại Coachella, Justin Bieber dường như đã chọn cho mình một “vai diễn” khác – giản dị hơn, ấm áp hơn, nhưng cũng ý nghĩa hơn bao giờ hết: làm một người cha.

Mới đây, nam ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc anh đi câu cá cùng con trai Jack Blues. Không còn là hình ảnh một siêu sao biểu diễn với mức thù lao lên tới 10 triệu đô la, Justin Bieber xuất hiện đời thường bên hồ nước, tay cầm cần câu, tay bế cậu con trai nhỏ mới hơn 1 tuổi. Cả hai diện trang phục tông xanh đồng điệu, tạo nên khung cảnh vừa yên bình vừa gần gũi.

Dù không để lộ gương mặt, bé Jack vẫn khiến người xem cảm nhận rõ sự gắn bó khi chăm chú theo dõi từng động tác của bố. Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng “đốn tim” cộng đồng mạng, như một lời khẳng định rằng sau tất cả, Justin Bieber giờ đây ưu tiên gia đình hơn bất kỳ sân khấu nào.

Ảnh: Page Six

Hết Coachella, Justin Bieber cùng con trai thảnh thơi đi câu cá. Ảnh: Page Six

Những hình ảnh này được đăng tải ngay sau khi Justin Bieber hoàn thành hai tuần biểu diễn bùng nổ tại Coachella. Anh mang đến loạt tiết mục hoành tráng với các ca khúc từ album SWAG và SWAG II phát hành năm 2025, cùng những bản hit gắn liền với tên tuổi như Baby, Never Say Never, Beauty and the Beat... Không chỉ vậy, anh còn gây bất ngờ khi mời Billie Eilish lên sân khấu, và có những khoảnh khắc ngọt ngào khi dành lời ca cho vợ Hailey cũng như con trai Jack ngay giữa phần trình diễn.

Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả không phải là những con số triệu đô hay sân khấu hoành tráng, mà chính là sự chuyển mình rõ rệt trong cuộc sống của nam ca sĩ. Từ một biểu tượng pop toàn cầu, Justin Bieber đang dần trở thành hình mẫu “ông bố quốc dân” – người tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị như một buổi câu cá cùng con.

Ảnh: Page Six

Màn trình diễn của Justin Bieber đã đi vào lịch sử Coachella tuần trước. Ảnh: Page Six

Kết hôn từ năm 2018 và chào đón Jack vào tháng 8/2024, Justin và Hailey đang tận hưởng cuộc sống gia đình theo cách rất riêng. Hailey cũng không giấu được niềm tự hào khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường, ca ngợi sự nỗ lực của chồng và hành trình họ đã cùng nhau vượt qua.

Rời xa ánh đèn sân khấu sau những đêm diễn đỉnh cao, Justin Bieber giờ đây cho thấy một hình ảnh khác: chậm lại, bình yên hơn, và trọn vẹn trong vai trò người cha. Với anh, có lẽ tiếng cười của con trai mới chính là “bản hit” ý nghĩa nhất cuộc đời.

Justin Bieber đã trở thành người đàn ông của gia đình. Ảnh: Page Six

Justin Bieber có tên đầy đủ Justin Drew Bieber, sinh ngày 1/3/1994 tại Ontario, Canada. Anh là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Trưởng thành ở thị trấn Stratford, Justin Bieber bước vào âm nhạc từ những video cover do mẹ đăng lên YouTube – điểm khởi đầu đưa cậu bé 13 tuổi đến với nhà quản lý Scooter Braun và mở ra một sự nghiệp toàn cầu.

Năm 2009–2010, Justin Bieber bùng nổ với ca khúc Baby , trở thành “hiện tượng tuổi teen” với mái tóc huyền thoại cùng giọng hát sáng, cao và giàu năng lượng. Từ đó, anh liên tục phát triển, biến hóa phong cách qua các album như Believe , Purpose , Changes và Justice , ghi dấu với loạt hit như Sorry , Love Yourself , What Do You Mean? . Justin Bieber từng là nghệ sĩ trẻ nhất có bảy album đứng đầu Billboard 200 và là một trong những gương mặt được stream nhiều nhất toàn cầu, chứng minh sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.

Nam ca sĩ nổi tiếng từ rất sớm. Ảnh: Page Six

Bên cạnh hào quang, nam ca sĩ cũng đối diện nhiều thăng trầm: áp lực từ danh tiếng quá sớm, những giai đoạn khủng hoảng tâm lý, căn bệnh Lyme và hội chứng Ramsay Hunt từng khiến anh phải tạm ngừng biểu diễn. Về đời tư, chuyện tình nhiều năm với Selena Gomez từng gây chú ý lớn trước khi anh kết hôn với Hailey Baldwin vào năm 2018. Hailey được xem là điểm tựa giúp Justin Bieber ổn định tinh thần và cân bằng cuộc sống sau nhiều biến cố. Từ cậu bé internet đến ngôi sao quốc tế, Justin Bieber ngày nay trưởng thành, sâu sắc và trầm tĩnh hơn, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc và mối liên kết với người hâm mộ vẫn luôn là điều khiến anh tỏa sáng giữa làng giải trí đầy biến động.

Justin tìm thấy hạnh phúc đích thực bên Hailey Bieber. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six