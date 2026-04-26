Vbiz không thiếu những cặp đôi chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng chỉ cần vài hint là đủ để ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ phía sau. Quân A.P và Lê Khanh chính là một trường hợp như vậy khi nhiều năm qua luôn bị gọi tên trong danh sách những cặp đôi kín tiếng nhưng "ai cũng biết là ai".

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng khi loạt ảnh tình tứ của cả hai bất ngờ bị chia sẻ rầm rộ. Loạt khoảnh khắc "tình bể bình" của Quân A.P và Lê Khanh được chụp ở nhiều thời điểm khác nhau. Từ những bức ảnh đời thường giản dị cho đến loạt ảnh check-in du lịch nước ngoài, tất cả đều cho thấy cặp đôi thoải mái thể hiện sự gắn bó bằng những cử chỉ thân mật như ôm eo, tựa đầu hay trao nhau nụ hôn ngọt lịm.

Ngay sau khi loạt ảnh lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ nhiệt tình. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước chuyện tình kín tiếng nhưng bền bỉ của Quân A.P và bà xã ngoài ngành. Không ít ý kiến còn cho rằng đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tin đồn nam ca sĩ đã lập gia đình và có cuộc sống riêng ổn định phía sau ánh đèn sân khấu.

Nếu như trước đây, Quân A.P và Lê Khanh giữ kín như bưng chuyện đời tư thì thời gian qua, cả hai cho thấy thái độ thoải mái hơn, không rầm rộ công khai nhưng cũng không quá che giấu. Đơn cử như đợt concert Anh Trai Say Hi Day 9 vừa qua, trong lúc tổng duyệt cho tiết mục Sao Hạng A , các nghệ sĩ sẽ mời một khán giả để giao lưu trực tiếp.

Trong khi các Anh Trai khác nhờ người trong ekip để tổng duyệt thì Quân A.P bất ngờ bước xuống hàng ghế khán giả, nắm tay và đưa Lê Khanh lên sân khấu chính. Hành động tình cảm trước đông đảo khán giả khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đồng thời nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Chuyện tình cảm của Quân A.P gây chú ý kể từ khi nam ca sĩ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1. Thời điểm đó, cư dân mạng đã soi được loạt hint rõ mồn một giữa Quân A.P và Lê Khanh, từ loạt ảnh check-in du lịch chung cho đến những đãi ngộ mà Lê Khanh nhận được khi xem concert Anh Trai Say Hi - đó là vào hậu trường chụp ảnh chung với dàn nghệ sĩ khác.

Sau khi mối quan hệ được bàn tán rầm rộ, Quân A.P và Lê Khanh không lên tiếng trực tiếp, tuy nhiên cả hai cũng dần thoải mái hơn trong việc thể hiện ra bên ngoài. Có lần, "thám tử mạng" phát hiện cả hai đi du lịch Trung Quốc cùng với nhau khi cùng check-in một địa điểm. Nguồn cơn xuất phát từ đoạn clip trên trang cá nhân của Quân A.P có góc chụp không khác gì ảnh du lịch của Lê Khanh.

Tuy nhiên đoạn clip không lâu sau đó biến mất. Dưới một đoạn clip khác trên trang cá nhân của Quân A.P, một tài khoản đã đăng ảnh của cả hai và để lại bình luận thắc mắc: "Ủa clip đẹp mà sao xoá vậy". Ngay sau đó, Quân A.P đã trả lời đầy: "Tại ngồi không thẳng lưng nhìn Lưu Gù quá". Chính vì vậy, màn tương tác lần này được xem như bước xác nhận tình cảm của Quân A.P.

Quân A.P và Lê Khanh (cùng sinh năm 1997) quen biết, gắn bó từ khi còn đi học. Lê Khanh cũng là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 - khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9. Đến năm lớp 12, anh còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua tặng cô thỏi son có giá khoảng 3 triệu đồng.

Chuyện tình thanh xuân của Quân A.P và Lê Khanh từng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Trong một buổi giao lưu cách đây vài năm, nam ca sĩ tiết lộ mình có nụ hôn đầu từ năm lớp 9. Anh cũng từng gây thiện cảm khi chia sẻ những hành động ga lăng, quan tâm bạn gái ngay từ những ngày đầu yêu. Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, nhiều nguồn tin cho biết cả hai đã về chung một nhà và có một nhóc tỳ kháu khỉnh.

