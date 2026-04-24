Nguyên nhân Jennie (BLACKPINK) bắt tháo gỡ video làm lộ vóc dáng thật

Trong suốt 1 tuần qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin phía Jennie (BLACKPINK) bắt nam influencer Harry Daniels phải gỡ bỏ gấp 1 video khiến nữ thần tượng lộ vóc dáng thật. Tới sáng 23/4, Harry Daniels vừa lần đầu chính thức lên tiếng về vụ việc ồn ào.

Theo đó, trong màn xuất hiện trên podcast mới đây, Harry tiết lộ, ban đầu quản lý của Jennie đã hỏi anh liệu đoạn video nói trên đã được gửi cho phía nhãn hàng Revolve phê duyệt trước hay chưa. Được biết, Jennie đã tham dự sự kiện Revolve Festival tại Coachella hồi tuần trước.

Chàng influencer sinh năm 2004 sau đó đã lờ đi yêu cầu từ ekip Jennie và đăng clip lên trang cá nhân 1 cách bình thường. Harry còn nhấn mạnh mọi khi anh đều có quyền tự quản lý những nội dung mà mình chia sẻ lên mạng. Cuối cùng, influencer nổi tiếng đã bị phía Jennie nhắn tin bắt gỡ video nói trên. Điều này khiến cho chàng trai 10X cảm thấy vô cùng đau lòng. Dù rất buồn song anh vẫn sẵn lòng gỡ bỏ clip xuống vì không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc giữa Jennie với nhãn hàng Revolve. Tuy nhiên, Harry vẫn nói thêm đây là 1 tình huống hết sức bất thường vì trước đó anh thường được tự do đăng tải clip lên mạng theo ý muốn của bản thân.

Harry Daniels cho biết anh bị phía Jennie yêu cầu gỡ ngay clip quay cùng nữ idol. Ảnh: Koreaboo

Trên mạng xã hội, công chúng hiện tranh cãi dữ dội xoay quanh những chia sẻ của Harry Daniels trong podcast mới. Không ít netizen chỉ trích ekip Jennie lạm quyền, nhưng song song với đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu ngay từ đầu Harry lắng nghe yêu cầu gửi video để nhãn hàng Revolve phê duyệt trước thì có lẽ đã không xảy ra tình huống đáng tiếc sau đó.

Trước đó khoảng 1 tuần, Jennie đã xuất hiện tại sự kiện Revolve Festival diễn ra ở Coachella. Influencer Harry Daniels khi ấy đã bất ngờ tiếp cận nàng rapper BLACKPINK rồi hát lại ca khúc like JENNIE của cô nhằm thu hút sự chú ý. Đồng thời, Harry Daniels cũng quay lại trọn vẹn phản ứng từ Jennie trước màn cover bất ngờ của anh. Được biết, đây chính là phong cách làm content đặc trưng của Harry. Trong quá khứ, anh từng hút về lượng tương tác khủng nhờ những video ghi lại màn tiếp cận các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đoạn video Harry Daniels quay chung với Jennie mới đây cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đáng nói dưới phần bình luận, không ít netizen đã để lại những lời nhận xét mang tính body shaming, chê bai vóc dáng nữ rapper “Hắc Hường” thậm tệ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không tin nổi vào mắt mình, thậm chú bức xúc.

Jennie bất ngờ đối mặt với làn sóng bình luận tiêu cực nhắm vào vóc dáng của cô sau khi đoạn video quay chung với Harry Daniels trở nên viral

Ngay sau đó, đoạn video nói trên đã bất ngờ bốc hơi trên trang cá nhân của Harry Daniels. Nhiều khán giả lúc đầu cho rằng phía Jennie đã bắt Harry phải gỡ gấp đoạn clip chưa chỉnh sửa khiến cô lộ vóc dáng thật. Tới nay, Harry cũng đã xác nhận chuyện ekip nàng rapper BLACKPINK yêu cầu anh phải gỡ gấp clip.

Đây không phải lần đầu tiên Jennie vướng nghi vấn lạm quyền. Còn nhớ, hồi tháng 5/2024, Rosé bất ngờ chia sẻ ảnh dạo chơi trên đường phố New York, Mỹ với Jennie. Khi ấy, những bức ảnh này đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Cụ thể, 1 số netizen chỉ trích Jennie - Rosé lạm quyền, mắc bệnh ngôi sao khi để vệ sĩ che ô cho trên suốt đường đi: “Họ nên mang ô riêng của mình”, “Quá đáng rồi đấy”, “Thảnh thơi quá nhỉ” ... Nhưng rất nhanh chóng sau đó, nhiều fan đã phản bác rằng đó là công việc của vệ sĩ, và việc vệ sĩ che ô cho Rosé - Jennie cũng là cách bảo đảm an toàn cho 2 cô gái.

Jennie và Rosé bị cáo buộc lạm quyền vì để vệ sĩ che ô trong suốt đường đi. Ảnh: X

Sau đó không lâu, Jennie tiếp tục dính ồn ào lạm quyền trong vụ hút thuốc. Ở đoạn Vlog trên kênh YouTube cá nhân hồi tháng 7/2024, nữ ca sĩ bị soi hành động hút thuốc lá điện tử trong phòng kín, còn phả khói vào mặt nhân viên.

Giữa tâm bão ồn ào, 1 nhân viên sự kiện cho hay Jennie nhả khói ở khu vực phòng chờ cho phép hút thuốc. Theo người này, Jennie rất lịch sự hỏi mọi người rằng mình có thể hút thuốc trong phòng chờ hay không. Đến khi nhận được sự đồng ý từ nhân viên xung quanh, nữ idol liền mở cửa sổ rồi mới hút thuốc.

Cuối cùng, Jennie đã thừa nhận có hút thuốc lá điện tử. Cô cho biết bản thân vô cùng hối hận về hành động này, đồng thời đưa ra lời xin lỗi những nhân viên đã bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Jennie gặp rắc rối lớn sau khi lộ khoảnh khắc phì phèo thuốc lá điện tử hồi tháng 7/2024. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo