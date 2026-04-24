EXO lần đầu đổ bộ Việt Nam làm concert: Mải mê "say hi" khiến fan mê quên lối về!

Đúng như lịch trình, chiều ngày 24/4, các thành viên EXO đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho concert PLANET #6 - EXhOrizon. Đây là một cột mốc lịch sử đối với fan Việt khi sau bao năm chờ đợi, cuối cùng EXO cũng mang trọn vẹn một concert đúng nghĩa đến dải đất hình chữ S.

Ngay khi vừa xuất hiện tại cửa ra, 5 mẩu của EXO đã khiến toàn bộ sảnh chờ như nổ tung. Chanyeol và Sehun vẫn duy trì đẳng cấp "tòa tháp đôi" với chiều cao khủng, quyết tâm "thời trang phang thời tiết", diện hoodie cho... phong cách giữa cái nóng Sài Gòn. Trưởng nhóm Suho và D.O. gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thân thiện, liên tục mỉm cười và gật đầu chào mọi người. Cuối cùng là Kai dù đeo khẩu trang kín mít nhưng thần thái lôi cuốn của "cỗ máy nhảy" vẫn không thể giấu đi đâu được.

EXO bước đi trong vòng tay chào đón nhiệt tình của fan Việt.

Chanyeol đích thị là "thánh hack tuổi". Ảnh: X

Đã ra mắt 14 năm nhưng anh chàng vẫn trẻ trung như sinh viên. Ảnh: X

Ảnh: X

Sehun diện hoodie bất chấp cái nóng. Ảnh: X

Ảnh: X

"Cỗ máy nhảy" Kai lên đồ phong cách. Ảnh: X

Trưởng nhóm Suho thân thiện. Ảnh: X

D.O. tròn tròn đáng yêu. Ảnh: X

Điều khiến cộng đồng mạng đang rần rần chia sẻ chính là sự nhiệt tình "quá mức quy định" của các chàng trai. Thay vì đi thẳng ra xe như các ngôi sao quốc tế thường làm để tránh kẹt xe, các thành viên EXO lại đi chậm để vẫy tay, cúi chào và tương tác với các bạn fan đứng dọc lối đi.

Hậu quả của việc mải mê "say hi" là một tình huống cực kỳ hài hước đã xảy ra: Cả nhóm ngơ ngác không biết lên xe nào! Tình huống lộn xộn hài hước của EXO đã khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả.

Tình huống "nhầm chuồng" dễ thương của các chàng trai. Clip: X

Ảnh: Facebook

Âu cũng vì mải chào fan quá mà ra. Ảnh: Facebook

PLANET #6 - EXhOrizon không chỉ là một buổi biểu diễn thông thường, mà là lời hứa từ 10 năm trước mà EXO dành cho fan Việt. Lần cuối cả nhóm đến Việt Nam biểu diễn đã là từ năm 2015 trong khuôn khổ nhạc hội Music Bank.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên EXO mang concert đúng nghĩa, nằm trong world tour đến mảnh đất hình chữ S. Đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm SECC, TP. Hồ Chí Minh, dự kiến quy tụ hơn 15.000 khán giả. Concert hứa hẹn mang đến những sân khấu đỉnh cao cùng loạt hit đã làm nên tên tuổi của nhóm. Việc EXO đặt chân đến Việt Nam với một concert riêng không chỉ khẳng định sức hút bền bỉ của nhóm sau hơn một thập kỷ mà còn cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các tour diễn vòng quanh thế giới của những nghệ sĩ hạng A.

EXO-L Việt Nam đã sẵn sàng cháy hết mình với các chàng trai. Ảnh: Instagram

Được mệnh danh là biểu tượng của làn sóng Hallyu trên toàn thế giới, EXO không chỉ là một nhóm nhạc, mà là một huyền thoại sống của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ra mắt dưới trướng "ông lớn" SM Entertainment năm 2012, EXO đã định nghĩa lại khái niệm về sự thành công và tầm ảnh hưởng của một nhóm nhạc nam trong kỷ nguyên hiện đại.

Ban đầu, nhóm có 12 thành viên. Tuy nhiên sau đó, lần lượt 3 thành viên người Trung Quốc (Kris, Luhan, Tao) đã dứt áo ra đi. EXO tiếp tục hoạt động với đội hình 9 người, sau đó là 8 (Lay dừng hoạt động). Sau khi 3 thành viên CBX (Chen, Xiumin, Baekhyun) kiện tụng SM Entertainment, EXO vẫn có màn trở lại mạnh mẽ với 5 thành viên Suho, Chanyeol, D.O., Kai và Sehun.

Trong suốt sự nghiệp, EXO đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, bao gồm hàng loạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, doanh số album thuộc hàng cao nhất Kpop và lượng người hâm mộ đông đảo toàn cầu, được gọi là EXO-L. Nhóm cũng được xem là một trong những biểu tượng góp phần đưa làn sóng Hallyu lan rộng mạnh mẽ trong thập niên 2010. Với sức ảnh hưởng bền vững cùng phong cách âm nhạc không ngừng đổi mới, EXO vẫn giữ vững vị thế là một trong những nhóm nhạc nam thành công và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Kpop.