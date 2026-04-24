Khó tin nữ diễn viên làm giúp việc cho nhà đồng nghiệp, tối đến làm công nhân vệ sinh môi trường

Chiều 23/4, tờ Koreaboo khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi đăng tải về cuộc sống bươn chải làm nhiều nghề của nữ minh tinh hạng A Hàn Quốc Choi Kang Hee. Nữ diễn viên này từng nổi đình nổi đám với nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách nhưng kể từ năm 2021 tới nay, cô bỗng dưng đột ngột dừng đóng phim.

Xuất hiện trên chương trình Point Of Omniscient Interfere, Choi Kang Hee lên tiếng giải thích về lý do đột nhiên đóng băng các hoạt động nghệ thuật: “Đúng là tôi dừng đóng phim từ năm 2021 rồi. Tôi nói với gia đình là mình muốn dừng mọi hoạt động trong showbiz và đã được họ đồng ý. Tôi còn đổi luôn số điện thoại và yêu cầu quản lý không nhận kịch bản phim nữa. Thú thật tôi không thấy hạnh phúc dù đã hoạt động nghệ thuật suốt hơn 25 năm qua. Nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc mình có thể làm tốt công việc gì. Vậy nên tôi thử trải nghiệm mọi thứ”.

Trong thời gian ngừng đóng phim, Choi Kang Hee đã đến trường học về công việc biên kịch và biên tập, còn sẵn sàng làm đủ công việc bán thời gian. Cô đi làm bồi bàn, rửa bát đĩa thuê trong nhà hàng, đồng thời đảm nhận luôn công việc dọn dẹp nhà cho 1 số nghệ sĩ ở Kbiz. Minh tinh họ Choi chia sẻ về những áp lực từ công việc dọn dẹp tại nhà đồng nghiệp: “Tôi lau dọn tại nhà 1 số nghệ sĩ, đồng thời phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp bảo đảm an ninh cho các căn hộ của họ”. Theo nguồn tin, Choi Kang Hee nhận thù lao 10.000 won (khoảng 180 nghìn đồng) cho mỗi giờ làm giúp việc tại nhà đồng nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian dài cứ vào tối muộn, Choi Kang Hee còn đi làm công nhân vệ sinh môi trường. Công việc bắt đầu lúc nửa đêm, nữ diễn viên sẽ thu gom rác để đưa tới lò đốt.

Cô tâm sự trong 1 clip ghi lại cảnh làm công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường: “Giờ tôi đi gom rác mọi người ạ. Tầm này đã là nửa đêm rồi. Nhưng tôi thấy thật thoải mái khi ra ngoài làm việc trong bối cảnh đường phố vắng tanh như thế này. Sắp tới đây tôi sẽ tới lò đốt rác mọi người ạ”.

Ngoài công việc lao động chân tay, Choi Kang Hee còn làm DJ cho 1 chương trình. Chưa hết, nữ nghệ sĩ cũng hoạt động tích cực với tư cách 1 YouTuber. Trên kênh YouTube cá nhân, cô thường xuyên đăng tải các video về cuộc sống bên ngoài giới giải trí và nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Choi Kang Hee sinh năm 1977, chính thức bước chân vào showbiz khi vừa tròn 18 tuổi qua bộ phim học đường The New Generation Report: Adults Don't Know. Nữ ngôi sao dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á nhờ loạt phim truyền hình - điện ảnh ăn khách như Khát Vọng Nghệ Thuật, Con Hạc Giấy, Hoa Hướng Dương, Bảo Vệ Ông Chủ, My Scary Girl, My Sweet Seoul,...

Năm 2010, Choi Kang Hee thắng giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Baeksang. Sau đó đúng 1 năm, nữ minh tinh tiếp tục thắng giải Ngôi sao nữ được yêu thích nhất tại Giải điện ảnh Rồng Xanh để củng cố vị thế của bản thân trên bầu trời nghệ thuật. Đáng tiếc từ năm 2021 tới nay, cô bất ngờ ngừng đóng phim, để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng khán giả.

Nguồn: Koreaboo