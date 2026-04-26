Lựa chọn của Phương Oanh sau nửa năm "sóng gió"

Sau một thời gian gần như “biến mất” khỏi mạng xã hội, Phương Oanh dạo này thường xuyên đăng bài trên trang cá nhân chính chủ hơn. Mới đây, cô còn có động thái chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên 2 con nhỏ, khoe con trai còn bé xíu nhưng đã biết yêu thương và nhường nhịn em. Bên dưới bài đăng này, xuất hiện nhiều bình luận trái chiều nhưng Phương Oanh không đáp trả, cũng không thể hiện thái độ với bất kì lời nói nào từ cộng đồng mạng.

Phương Oanh dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hiện tại bên 2 nhóc tỳ

Điều dễ nhận ra là trong những bài đăng gần đây, Phương Oanh gần như không nhắc đến bất kỳ tin đồn hay ồn ào nào xoay quanh đời sống cá nhân. Thay vào đó, nội dung xoay quanh việc chăm con, nấu ăn, tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Sau hơn nửa năm kể từ khi chồng cô vướng biến cố gây xôn xao dư luận, Phương Oanh dường như đã có lựa chọn rõ ràng là tập trung hoàn toàn vào việc chăm lo cho nhóc tỳ song song sinh. Từ một nữ diễn viên từng hoạt động năng nổ, cô chuyển sang hình ảnh người mẹ bỉm sữa, dành phần lớn thời gian chăm sóc và dạy dỗ hai con nhỏ.

Việc trở lại mạng xã hội một cách đều đặn hơn cũng cho thấy tâm lý của nữ diễn viên đã ổn định phần nào. Tuy nhiên, cách cô xuất hiện vẫn giữ đúng tinh thần trước đó, không ồn ào, không phản pháo, không giải thích. Thay vào đó là những lát cắt đời thường đủ để người theo dõi cảm nhận được cuộc sống hiện tại của cô, bình yên, khép kín nhưng không hoàn toàn ở ẩn như trước. Nhiều khán giả động viên, mong nữ diễn viên tiếp tục giữ được tinh thần tích cực để chăm lo cho hai con.

Phương Oanh tái xuất MXH nhưng chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường, không đưa ra bất kì bình luận hay quan điểm liên quan đến những tin tức xoay quanh mình

Cuộc sống hiện tại của Phương Oanh

Phương Oanh và Shark Bình công khai chuyện tình cảm vào năm 2022 và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Ở giai đoạn đầu, mối quan hệ của cả hai liên tục vướng tranh cãi, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Dù vậy, họ vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau, sau đó chào đón cặp song sinh, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 10/2025, khi Shark Bình gặp biến cố, Phương Oanh cũng dần rút khỏi mạng xã hội, giữ im lặng trong một thời gian dài. Khi trở lại, nữ diễn viên không nhắc đến những ồn ào trước đó mà chỉ chia sẻ các vlog nấu ăn, xoay quanh cuộc sống đời thường.

Trước đó, Phương Oanh từng nhiều lần nói về việc vào bếp như một niềm vui cá nhân, xuất phát từ mong muốn chăm sóc gia đình thay vì tạo dựng hình ảnh. Cô cho biết không phải món nào cũng thành công ngay từ lần đầu: có những món chỉ cần xem công thức là làm được, nhưng cũng có món đòi hỏi sự kiên nhẫn và quen tay mới đạt được hương vị như ý.

Phương Oanh trở lại với căn bếp sau thời gian đài đóng băng

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm rõ ràng trong hôn nhân là không can thiệp vào công việc kinh doanh của chồng. Cô nhấn mạnh bản thân luôn muốn giữ sự độc lập trong sự nghiệp, không dựa dẫm hay nhờ cậy dù có điều kiện thuận lợi. Theo Phương Oanh, con đường riêng phải do chính mình xây dựng, kể cả khi phải đối mặt với khó khăn hay thất bại. Chính những trải nghiệm đó mới tạo nên giá trị thực sự và giúp cô vững vàng hơn ở những bước tiếp theo.

Hiện tại, đa số thời gian của Phương Oanh là dành cho gia đình, cô chưa có chia sẻ liên quan đến việc tái xuất màn ảnh

