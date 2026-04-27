Hết cứu mỹ nhân 2K1 bị ghét nhất 2026: Tự hủy danh tiếng vì thói "xài chùa" trắng trợn, nay lâm cảnh thảm không ai thương nổi

Thiện Y Thuần sinh năm 2001, từng là quán quân của cuộc thi The Voice Trung Quốc. Cô được xếp vào hàng ca sĩ 10X thực lực đang lên, "thiên hậu tương lai" của làng nhạc Hoa ngữ.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 vừa qua, Thiện Y Thuần đã trở thành cái tên bị ghét nhất showbiz Trung Quốc vào năm 2026 vì thái độ mặt dày, ngông nghênh không biết điểm dừng khi xâm phạm bản quyền, "ăn cắp hit" của đàn anh Lý Vinh Hạo. Do bị Lý Vinh Hạo làm căng, mỹ nhân 2K1 phải muối mặt lên tiếng xin lỗi.

Tuy nhiên, danh tiếng của cô đã sụp đổ vào cuối tháng 3 vừa qua. Từ con cưng, nữ nghệ sĩ trở thành "con ghẻ" trong mắt dư luận Trung Quốc.

Theo đó, Lý Vinh Hạo đã đăng đàn tố cáo Thiện Y Thuần "xài chùa", xâm phạm bản quyền ca khúc Lý Bạch của anh . Theo nam ca sĩ, phía nữ ca sĩ đã gửi yêu cầu xin phép biểu diễn trước concert tại Thâm Quyến (Trung Quốc), nhưng đã anh từ chối qua email. Dù vậy, Thiện Y Thuần vẫn bất chấp mang ca khúc này lên sân khấu concert.

Đáng chú ý, trước đó, Lý Vinh Hạo đã “nhắm mắt cho qua” việc Thiện Y Thuần chỉnh sửa ca khúc quá đà, “phá nát bản gốc” trên 1 show truyền hình. Chưa dừng lại, nữ ca sĩ gen Z này còn cố chấp đến mức dám qua mặt chủ nhân ca khúc Lý Vinh Hạo đi đăng ký bản quyền cho phiên bản remix Lý Bạch thảm họa để hợp thức hóa việc biểu diễn. Tuy nhiên, cô bị Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Trung Quốc từ chối.

Cách hành xử thiếu tôn trọng đồng nghiệp và vi phạm luật bản quyền của Thiện Y Thuần bị dân tình lên án dữ dội. Cư dân mạng đã tẩy chay nữ ca sĩ diện rộng vì ứng xử quá tệ, ý thức làm nghề kém. Trước làn sóng chỉ trích của chính chủ Lý Vinh Hạo và công chúng, Thiện Y Thuần lên tiếng xin lỗi, thừa nhận hát lậu ca khúc Lý Bạch vì sự sơ suất trong vấn đề xin bản quyền của BTC. Nữ ca sĩ cam kết ngừng biểu diễn, gỡ bỏ nội dung liên quan, đồng thời sẵn sàng chi trả toàn bộ phí bản quyền và bồi thường.

Việc Thiện Y Thuần đổ lỗi cho BTC khiến cô thêm mất điểm trong mắt công chúng. Lý Vinh Hạo cũng từ chối lời xin lỗi và nhận tiền bồi thường của Thiện Y Thuần. Anh cho biết bản thân lên tiếng tố cáo không phải để vòi tiền đàn em mà chỉ muốn bảo vệ chất xám, sự sáng tạo của mình. Do đó, Lý Vinh Hạo tuyên bố sẽ xem xét khởi kiện Thiện Y Thuần ra tòa.

Hiện, vụ tranh chấp của Lý Vịnh Hạo và Thiện Y Thuần đã lắng dịu. Song ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc này đối với nữ ca sĩ 2K1 sâu rộng hơn tưởng tượng. Nhiều tháng qua, Thiện Y Thuần vắng bóng trên sóng các chương trình giải trí ở Trung Quốc. Các khán giả cũng quay lưng hoàn toàn, chẳng còn mặn mà với Thiện Y Thuần. Theo tờ Sina, vé concert của mỹ nhân này đang bị hoàn trả liên tục. Giá vé sự kiện giảm hơn phân nửa, chỉ còn 700 NDT (2,6 triệu đồng) vẫn không ai thèm mua.

Tình trạng concert trống hoác khiến Thiện Y Thuần lâm cảnh thảm, có nguy cơ phải hủy diễn vì không đủ khán giả và lỗ nặng do tiền vé bán ra chẳng đủ trả tiền nhân lực, chi phi tổ chức thuê sân vận động, thiết bị. Dù Thiện Y Thuần đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sự nghiệp lâm nguy, song khán giả Trung Quốc cho biết họ không thương nổi nữ ca sĩ này. Theo netizen, nữ ca sĩ gen Z đang phải trả giá, gánh hậu quả cho thái độ thiếu tôn trọng người khác và "ăn cắp chất xám" trắng trợn.

Nguồn: Sina, Sohu