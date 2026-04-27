Harry Styles và Zoë Kravitz đính hôn sau 8 tháng hẹn hò

Harry Styles và Zoë Kravitz đã đính hôn sau tám tháng hẹn hò và theo nguồn tin của Page Six: "Anh ấy hoàn toàn say đắm. Anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy". Nguòn tin này cũng cho biết Kravitz "đang vô cùng hạnh phúc."

"Không ai trong giới của họ ngạc nhiên cả" - nguồn tin nói thêm.

Tin đồn Harry Styles và Zoë Kravitz đính hôn xuất hiện lần đầu tiên vào cuối tuần trước khi Kravitz được chụp ảnh đang hôn Styles với một chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út. Cả hai có quan hệ tình cảm vào tháng 8 năm 2025 khi họ được nhìn thấy tay trong tay đi dạo quanh Rome. Cùng tháng đó, cặp đôi bị bắt gặp đang hôn nhau như những cặp đôi tuổi teen ở London.

Những người thân cận nhanh chóng khẳng định đó không chỉ là một mối tình thoáng qua. Một tháng sau khi những hình ảnh thân mật được ghi lại, một nguồn tin nói với Page Six: "Hẹn hò khi là người nổi tiếng rất khó… Harry sẽ không công khai mối quan hệ với Zoë nếu không có gì đặc biệt".