Thời gian đã bỏ quên BLACKPINK mất rồi!

Trong một ngành công nghiệp giải trí vốn nổi tiếng với sự đào thải khắc nghiệt và tiêu chuẩn nhan sắc thay đổi theo từng giây như Kpop, việc duy trì sức hút suốt một thập kỷ đã là một kỳ tích. Thế nhưng, BLACKPINK còn làm được điều không tưởng hơn thế: Họ khiến thời gian phải dừng lại trước ngưỡng cửa nhan sắc của mình.

Mới đây, một bộ ảnh so sánh diện mạo của 4 thành viên từ thời điểm ra mắt năm 20 tuổi cho đến khi chạm ngưỡng 30 tuổi đã gây bão trên toàn cầu, khiến cộng đồng mạng đồng loạt khẳng định: "Thời gian thực sự đã bỏ quên BLACKPINK mất rồi!"

BLACKPINK giữ vững sức hút sau 1 thập kỷ hoạt động. Ảnh: X

Giải mã 4 bức ảnh gây bão: Nhan sắc "đóng băng" sau một thập kỷ

Mười năm (2016 – 2026) là một hành trình dài đủ để biến một tân binh thành một tiền bối dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi đặt hai bức ảnh của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa cạnh nhau sau một thập kỷ, người ta chỉ thấy sự khác biệt nằm ở... lớp trang điểm và thần thái. Đường nét gương mặt của cả 4 cô gái gần như không hề chịu tác động của quy luật lão hóa. Cư dân mạng đã thực hiện một cuộc so sánh tỉ mỉ trên các diễn đàn lớn như Reddit, Weibo và Pann. Kết quả cho thấy visual của "Hắc Hường" không hề có dấu hiệu đi xuống, mà chỉ càng thêm rực rỡ và khí chất hơn theo thời gian.

Jisoo vẫn cứ là "Hoa hậu Hàn Quốc" với nhan sắc đẹp bất bại. Nếu năm 2016, Jisoo gây sốt với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của một "nàng thơ" thì ở tuổi 30, cô vẫn giữ nguyên những đường nét tỷ lệ vàng. Thứ duy nhất thay đổi chính là phong cách trang điểm: từ lối makeup tự nhiên, kẹo ngọt sang vẻ đẹp quý tộc, sâu lắng và đầy quyền lực của một ngôi sao điện ảnh.

Jisoo vẫn xứng danh "Hoa hậu Hàn Quốc". Ảnh: X

Jeniie là biểu tượng thời trang, kiêm sự giao thoa giữa "đáng yêu" và "quyền lực". Cặp má bánh bao trứ danh – vũ khí giúp Jennie trông trẻ hơn tuổi thật – vẫn vẹn nguyên sau 10 năm. Jennie ở tuổi 20 sang chảnh và cực kỳ thu hút, thì Jennie của tuổi 30 vẫn đẹp y nguyên, lại toát lên khí chất của một biểu tượng toàn cầu.

Jennie vẫn là biểu tượng của sự đáng yêu pha lẫn sang chảnh. Ảnh: X

Rosé là "đóa hồng" ngày càng tỏa hương sắc. Từng bị cho là thành viên có phần mờ nhạt lúc mới debut, Rosé đã có màn lột xác ngoạn mục và giữ vững phong độ đó suốt một thập kỷ. Làn da trắng sứ và mái tóc sáng màu đặc trưng vẫn là thương hiệu giúp cô nổi bật trong làng nhạc thế giới. Thời gian chỉ giúp Rosé hoàn thiện thần thái của 1 đóa hồng có cả sắc và hương, đầy lôi cuốn và thu hút.

Mái tóc vàng sáng giúp Rosé lên hương nhan sắc. Ảnh: X

Và cuối cùng là Lisa - "búp bê sống" đình đám của showbiz. Lisa vẫn giữ được đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ có thể làm bừng sáng cả khung hình. Điểm khác biệt lớn nhất là sự chuyển dịch từ phong cách Hip-hop năng động sang hình ảnh một quý cô sành điệu, thời thượng. Những bức ảnh chụp cận mặt của Lisa ở tuổi 30 khiến fan "hoảng hốt" vì làn da mịn màng, không một tì vết như thể thời gian đã đóng băng.

Lisa cùng vẻ đẹp búp bê không thay đổi

Khi khí chất đè bẹp sự khắc nghiệt của thời gian

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước bộ ảnh viral này. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện: “Có phải thời gian đã bỏ quên BLACKPINK rồi không?”, “10 năm mà như 1 năm”, hay “chỉ thay đổi make-up chứ mặt vẫn y nguyên”. Nhưng đằng sau những lời khen đó là sự công nhận cho một quá trình dài chăm sóc bản thân, giữ gìn hình ảnh và phát triển phong cách một cách bài bản.

Một số ý kiến cũng cho rằng, điều làm nên sự “không tuổi” của BLACKPINK không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở khí chất. Qua từng năm, họ không còn chỉ là những idol Kpop trẻ trung mà đã trở thành những người phụ nữ trưởng thành, có vị thế, có tiếng nói trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Chính sự tự tin, kinh nghiệm và bản lĩnh ấy đã khiến vẻ đẹp của họ ngày càng cuốn hút hơn, thay vì phai nhạt theo thời gian.

Từ khi mới ra mắt, BLACKPINK đã xinh đẹp, khí chất ngút ngàn. Ảnh: X

Bên cạnh đó, việc liên tục hoạt động quốc tế, tham dự các tuần lễ thời trang lớn, hợp tác với những thương hiệu xa xỉ cũng giúp hình ảnh của BLACKPINK được “nâng cấp” theo hướng sang trọng và đẳng cấp hơn. Điều này góp phần tạo nên cảm giác rằng họ không già đi, mà chỉ đang “tiến hóa” về thần thái và phong cách.

Giữa một ngành công nghiệp luôn thay đổi nhanh chóng như Kpop, nơi thế hệ mới liên tục xuất hiện, BLACKPINK vẫn giữ vững vị trí của mình. Và có lẽ, chính sự ổn định về hình ảnh lẫn sức hút cá nhân đã khiến người hâm mộ có cảm giác như thời gian không hề tác động đến họ. Nhìn lại hành trình 10 năm, BLACKPINK không chỉ để lại những bản hit đình đám mà còn trở thành một biểu tượng thẩm mỹ vượt thời gian. Việc họ vẫn giữ được visual "như thuở ban đầu" ở tuổi 30 là minh chứng cho lối sống kỷ luật, sự chăm sóc bản thân chuyên nghiệp và một tâm thế luôn hướng về phía trước.

Thời gian chỉ càng khiến nhóm thêm phần xinh đẹp, thu hút. Ảnh: X

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc YG Entertainment, chính thức ra mắt vào tháng 8/2016. Nhóm gồm 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Ngay từ khi debut, BLACKPINK đã nhanh chóng tạo tiếng vang với phong cách âm nhạc mạnh mẽ, hình ảnh cá tính và chiến lược phát triển mang tính toàn cầu. Các ca khúc như Boombayah, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay How You Like That đều đạt thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng quốc tế và YouTube.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, BLACKPINK còn là một trong những nhóm nhạc Kpop có sức ảnh hưởng lớn nhất tới giới thời trang. Mỗi thành viên đều là đại sứ hoặc gương mặt đại diện cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu, góp phần đưa hình ảnh Kpop vươn xa trên thị trường quốc tế. Sau gần một thập kỷ hoạt động, BLACKPINK không chỉ là một nhóm nhạc, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu - nơi tài năng, hình ảnh và sức ảnh hưởng hội tụ, tạo nên một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của làn sóng Hallyu.

BLACKPINK vững vàng vị trí nhóm nhạc nữ số 1 Kpop, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: X

Nguồn: Facebook