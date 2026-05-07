Phú bà showbiz chi 335 triệu/tháng nuôi vợ cũ của chồng, thưởng nóng 666 tỷ tiền mặt cho con dâu mỹ nhân

Vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường là thế lực lớn, khiến ai cũng phải kiêng dè tại showbiz Hoa ngữ. Công ty Vĩnh Thịnh do Trần Lam cùng ông xã thành lập từng đứng sau loạt phim kinh điển màn ảnh như Trường Học Uy Long, Sư Tử Hà Đông, Thần Bài, Lộc Đỉnh Ký, Không Thể Quên... Những nghệ sĩ hàng đầu như Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Mai Diễm Phương... đều chịu ơn vợ chồng trùm showbiz. Trong đó, Trần Lam là người phụ nữ khiến cả giới nghệ sĩ phải khiếp sợ. Bà từng cho người cảnh cáo Tăng Chí Vỹ, Lưu Gia Linh vì dám hống hách, không biết trên dưới. Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, lớn lên trong gia đình không có điều kiện kinh tế, thậm chí bà từng suýt bị mẹ bán vào vũ trường.

Là người phụ nữ thép trong showbiz, nhưng Trần Lam không ít lần khiến công chúng nể phục bởi cách cư xử thấu đáo, hợp tình hợp lý. Điển hình là việc bà quyết định nuôi vợ cũ của Hướng Hoa Cường cả đời và giao toàn bộ gia sản cho con dâu Quách Bích Đình quản lý.

Chủ động chi trả tiền cấp dưỡng hết đời cho vợ cũ của chồng

Trước khi kết hôn với Trần Lam, Hướng Hoa Cường từng gắn bó với minh tinh Đinh Bội. Sau 3 năm chung sống, họ ly hôn. Tòa án năm đó phán quyết Hướng Hoa Cường phải chu cấp cho vợ cũ và con gái 5.000 HKD (gần 17 triệu đồng) mỗi tháng. Nhận thấy số tiền này quá ít ỏi để 1 người lớn và 1 đứa trẻ chi tiêu, Trần Lam đã chủ động đề nghị tăng tiền cấp dưỡng cho Đinh Bội lên 100.000 HKD (335 triệu đồng) mỗi tháng, gấp 20 lần số tiền ban đầu. Ngoài ra, Trần Lam còn nhấn mạnh với Hướng Hoa Cường rằng bà sẽ chu cấp cho mẹ con Đinh Bội cả đời và khoản tiền này sẽ do bà tự bỏ ra, hoàn toàn không liên quan đến chồng.

Không chỉ chu cấp tiền sinh hoạt, Trần Lam còn mua 1 căn nhà có sân vườn rộng rãi ở ngoại ô cho Đinh Bội sinh sống sau khi biết vợ cũ của chồng thích cuộc sống yên tĩnh, gần với thiên nhiên. Bà còn mạnh tay đầu tư cho Đinh Bội tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Theo ước tính của 163, phú bà Trần Lam đến nay đã chi ra hơn 50 triệu HKD (168 tỷ đồng) để nuôi vợ cũ của chồng.

Theo tờ QQ, đằng sau quyết định của Trần Lam là 1 câu chuyện cảm động. Thời điểm Hướng Hoa Cường theo đuổi Trần Lam, ông đang ly thân Đinh Bội. Theo luật pháp Hong Kong (Trung Quốc), ly thân 3 năm là điều kiện để tiến hành thủ tục ly hôn sau đó, trong thời gian này tính hợp pháp của hôn nhân vẫn tồn tại. Vào thời điểm tế nhị đó, khi biết Hướng Hoa Cường đã có người khác, Đinh Bội không hề quấy rầy, làm ầm ĩ và thậm chí không đưa ra bất kỳ điều kiện nào với chồng cũ khi ký đơn ly hôn. Không chỉ vậy, minh tinh còn tự tay viết lời chúc phúc cho Trần Lam và Hướng Hoa Cường ở mặt sau của thỏa thuận ly hôn.

Do đó, Trần Lam rất kính nể, tôn trọng Đinh Bội vì năm xưa đã giúp bà tránh bị cuốn vào cuộc khủng hoảng truyền thông với tư cách là "người thứ ba". Trên truyền thông, bà trùm từng bày tỏ lòng cảm kích với sự rộng lượng của Đinh Bội: "Năm đó, chị ấy không hề gây khó dễ cho chúng tôi. Ân tình này không thể đền đáp chỉ bằng 5.000 HKD (gần 17 triệu đồng). Khoản hỗ trợ tài chính của tôi vừa là lời cảm ơn, vừa là sự tôn trọng và sự ủng hộ dành cho việc chị Đinh Bội tự chủ nuôi dạy con gái".

Lập di chúc giao tài sản cho con dâu quản lý

Trần Lam và Hướng Hoa Cường có với nhau 2 con trai là nam diễn viên Hướng Tả và Hướng Hữu. Tuy nhiên, cả hai đều ăn chơi trác táng, bất tài. Do đó, vào tháng 2 vừa qua, bà trùm đã thông báo lập di chúc giao toàn bộ tài sản hàng trăm tỷ của mình cho con dâu minh tinh Quách Bích Đình quản lý. Về sau, số tiền của Trần Lam và Hướng Hoa Cường để lại sẽ do các cháu nội thừa kế. "Tôi và chồng sẽ không để lại gì cho 2 con trai, chỉ có các cháu mới được phép dùng tiền của vợ chồng chúng tôi làm ra. Tôi không muốn 2 quý tử nhà mình chỉ tiêu tiền mà không làm việc. Tôi giao tiền của mình cho con dâu vì Bích Đình là người biết giữ của và có trách nhiệm" , bà Trần Lam tuyên bố.

Quyết định này được bà Trần Lam đưa ra sau khi con trai cả - nam diễn viên Hướng Tả - vướng bê bối ngoại tình, nghiện cờ bạc rồi nợ nần đến mức bị kiện tòa và phải nhờ cha mẹ đứng ra trả thay. Trong khi con trai út của vợ chồng trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) lại lộ ảnh lui đến các quán bar, tụ tập chè chén với gái trẻ. Việc có 2 người con ham ăn nhác làm khiến Trần Lam và Hướng Hoa Cường ê chề. Thời gian qua, gia tộc họ Hướng bị đánh giá ngày càng sa sút ở Hong Kong (Trung Quốc). Do 2 con trai quá bất tài vô dụng, Trần Lam và Hướng Hoa Cường chỉ còn biết bảo vệ số tài sản còn lại và trông cậy vào đời cháu.

Dù cắt quyền thừa kế của Hướng Tả và Hướng Hữu, song vợ chồng Trần Lam không bỏ mặc, để 2 con sống trong cảnh túng quẫn tài chính. Bà vẫn thông qua 1 quỹ ủy thác cung cấp cho Hướng Tả và Hướng Hữu khoản tiền chi tiêu nhất định hàng tháng. Tuy nhiên, Trần Lam - Hướng Hoa Cường ra điều kiện là nếu con trai tiếp tục ăn chơi rượu chè cờ bạc, “há miệng chờ sung” không làm việc, không nỗ lực phát triển sự nghiệp, khoản sinh hoạt phí này sẽ bị cắt ngay lập tức.

Theo tờ On, di chúc giao quyền quản lý tiền bạc cho Quách Bích Đình của "phú bà" Trần Lam đã khiến con trai Hướng Hữu không hài lòng, phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, bà trùm của showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đã chặn liên lạc và từ chối gặp mặt sau khi Hướng Hữu làm loạn.

HK01 cho biết Quách Bích Đình hiện không chỉ nắm giữ tài sản của nhà họ Hướng, còn sở hữu rất nhiều bất động sản, đất đai có giá trị khác. Cô từng được vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam tặng căn hộ hạng sang ở quê nhà Đài Bắc (Trung Quốc), trị giá hơn 548 tỷ đồng sau khi kết hôn với Hướng Tả.

Tiếp đó, khi Quách Bích Đình sinh hạ con gái đầu lòng, mẹ chồng lại "thưởng nóng" siêu biệt thự có giá lên tới 600 triệu NDT (2.000 tỷ đồng) ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Hai bất động sản này đều đứng chung vợ chồng Quách Bích Đình - Hướng Tả. Đặc biệt khi người đẹp sinh con thứ 2 là cháu đích tôn nối dõi bà Trần Lam gây choáng khi tặng ngay con dâu 200 triệu NDT (gần 666 tỷ đồng) tiền mặt và kim cương, trang sức đắt đỏ. Đây là phần của cải của riêng Quách Bích Đình.

Nguồn: Sina, Sohu